 МИД Украины обвинил Москву в намерении сорвать встречу ″нормандской четверки″ | Новости из Германии об Украине | DW | 08.10.2019

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Украина

МИД Украины обвинил Москву в намерении сорвать встречу "нормандской четверки"

По данным Вадима Пристайко, РФ выдвигает новое условие для продолжения "нормандского формата" - имплементацию "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко

Вадим Пристайко

Москва намерена сорвать встечу в "нормандском формате" по урегулированию в Донбассе, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко. Российское руководство вслед за уже согласованными прекращением огня и "формулой Штайнмайера" выдвигает третье условие для возобновления встреч "нормандской четверки" - имплементацию "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство, заявил украинский министр вечером в понедельник, 7 октября, в эфире телеканала ICTV.

Контекст

В Киеве протестовали против имплементации Украиной "формулы Штайнмайера". Акцию "Остановим капитуляцию" назвали "гражданской" и призвали не использовать ее в партийных интересах. Однако без политиков не обошлось. (06.10.2019)

Украина согласовала "формулу Штайнмайера", согласно которой в Донбассе должны пройти выборы, после чего регион получит особый статус. Президент Зеленский заверяет, что формула - "не страшилка". (02.10.2019)

"Чувствуя, что давление увеличивается, что Украина делает определенные реальные шаги, Россия вынуждена искать новые и новые основания для того, чтобы не проводить встречу", -  отметил Пристайко. Он также отметил, что Москва не  заявляла о готовности встречаться в "нормандском формате".

"Формула Штайнмайера" - шаг к продолжению "нормандского формата"

"Формулу Штайнмайера" подписали представители Украины, России, ОБСЕ и самопровозглашенных республик Донбасса на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины 1 октября в Минске. Контактная группа договорилась о разведении сил и средств на участке Золотое и Петровское 7 октября.

Согласно документу, Донбасс временно получит особый статус в момент проведения там местных выборов, и постоянный - после того как результаты этих выборов признает Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Под контролем ОБСЕ должно пройти и само голосование.

В Берлине считают подписание документа, названного по имени действующего президента ФРГ, в прошлом - главы МИД Германии Франка-Вальтера Штайнмайера (Frank-Walter Steinmeier), важным шагом на пути к дальнейшему сотрудничеству в "нормандском формате" и реализации минских договоренностей.

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    Автор: Николай Бердник


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