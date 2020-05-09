 МИД Таджикистана направил России ноту из-за заявления Лаврова | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 29.05.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

МИД Таджикистана направил России ноту из-за заявления Лаврова

На пресс-конференции после заседания стран ОДКБ Сергей Лавров призвал Душанбе и Бишкек к диалогу. МИД Таджикистана выступил против "третьих сторон" в переговорах с Киргизией.

Душанбе

Душанбе (фото из архива)

Министерство иностранных дел Таджикистана направило МИД России ноту в связи с заявлением главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова о ситуации на таджикско-киргизской границе. "Деятельность в области делимитации и демаркации государственных границ является внутренним делом государств - участников ОДКБ (Организации договора о коллективной безопасности. - Ред.) и ведется исключительно на двусторонней основе", - отмечает таджикский МИД в сообщении, опубликованном в пятницу, 29 мая.

В ноте Душанбе отметил, что переговоры с Бишкеком о приграничных вопросах ведутся "на регулярной основе" в рамках межправительственной комиссии и рабочих групп, в соответствии с международной практикой и положениями международных правовых инструментов. МИД Таджикистана особо подчеркнул, что считает "привлечение третьих сторон" в этот переговорный процесс "нецелесообразным".

26 мая в ходе пресс-конференции Лаврова с генсекретарем ОДКБ Станиславом Засем по итогам встречи глав МИД стран - членов организации был задан вопрос о ситуации на границе Киргизии и Таджикистана. "К сожалению, такое обострение происходит не первый раз, - ответил Лавров. - Мы призываем наших союзников, чтобы они вступили в диалог, максимально воздерживались от применения силы. Готовы предоставить свои посреднические услуги. Считаем, что чем скорее ситуация успокоится, тем будет лучше".

Что происходит на границе Таджикистана и Киргизии

Таджикские пограничники

Таджикские пограничники (фото из архива)

В начале мая в местности Чек Баткенской области Киргизии, по сообщению погранслужбы страны, 30-40 киргизов и примерно столько же таджиков "начали закидывать друг друга камнями", после чего пограничные войска Таджикистана "открыли минометный огонь в направлении киргизских пограничников и граждан Киргизии". Душанбе утверждает, что конфликт вспыхнул из-за "самовольного захвата" гражданами Киргизии 4 га земли, принадлежащей Таджикистану, а киргизские пограничники открыли огонь по безоружным таджикам.

23 мая на границе снова произошла перестрелка. Власти Таджикистана уверяют, что киргизские пастухи оказались на территории селения Пули Офотбруя, а когда местные жители потребовали покинуть селение, то на помощь пастухам пришли киргизские пограничники и открыли огонь по таджикам. Погранслужба Киргизии утверждает, что пограничный наряд Киргизии пресек попытку выпаса скота на своей территории жителями таджикского анклава Ворух, а неизвестные начали в ответ стрельбу.

Протяженность киргизско-таджикской границы составляет 971 километр. Переговоры о ее делимитации начались еще в 1990-х годах, но затем были приостановлены и возобновились лишь в 2017 году. Пока описано чуть больше половины границы, а спорные или неописанные участки становятся причиной конфликтов.

Смотрите также:

  • Bildergalerie Tadschikistan feiert Navrus (DW/G. Faschutdinov)
    Еще по теме

    Таджикистан глазами Галима Фасхутдинова

    Навруз в Таджикистане

    Галим делал репортажи не только об актуальных событиях, но и местных традициях - например, о Наврузе. Навруз наступает в день весеннего равноденствия и символизирует приход нового года и пробуждение природы.

  • Bildergalerie Tadschikistan feiert Navrus (DW/G. Faschutdinov)

    Таджикистан глазами Галима Фасхутдинова

    Национальное блюдо суманак

    Галим любил снимать людей за работой. Как здесь, когда женщина осуществляет приготовления к Наврузу. Таджики пекут маленькие лепешки и готовят ритуальные блюда. Одно из них - суманак. Едят его только раз в год - в день весеннего равноденствия.

  • Скейтбордисты в Душанбе
    Еще по теме

    Таджикистан глазами Галима Фасхутдинова

    Скейтбордисты в центре Душанбе

    Таджикистан в последние годы становился все более закрытой и консервативной страной. Тем интереснее было ловить, как говорил Осип Мандельштам, "ворованный воздух" нерегулируемых государством сфер жизни. Галима интересовали молодежные субкультуры. Эта фотография - из репортажа о том, как живут юные скейтбордисты в Душанбе.

  • Китайские фермеры в Таджикистане

    Таджикистан глазами Галима Фасхутдинова

    Формы китайской экспансии

    Одной из тем, которые волновали журналистов в Таджикистане, было постепенное усиление китайского влияния в регионе и в стране. Одно из его проявлений - появление китайских фермеров на таджикских полях. Галим Фасхутдинов фотографировал китайцев, получивших в аренду земли в Таджикистане.

  • Китайские фермеры в Таджикистане
    Еще по теме

    Таджикистан глазами Галима Фасхутдинова

    Из Китая в Таджикистан за высокими урожаями

    Местные и приезжие работники находят общий язык с помощью переводчиков. В своем фоторепортаже, сделанном в 2013 году, Галим рассказывал о том, что в сотрудничестве с китайцами местные таджики могли неплохо заработать, особенно трактористы или слесари.

  • Таджикские строители в Москве
    Еще по теме

    Таджикистан глазами Галима Фасхутдинова

    Трудовые мигранты из Таджикистана

    Конечно, темой репортажей из Таджикистана не могли не быть судьбы местных гастарбайтеров. Галим много фотографировал и писал о том, как они уезжали на заработки и возвращались, а потом снова уезжали.

  • Базары в Таджикистане
    Еще по теме

    Таджикистан глазами Галима Фасхутдинова

    Базары в Таджикистане

    Рынки в Таджикистане - это не просто центры торговли. Это еще и своеобразные барометры экономической жизни страны. Галим наблюдал за тем, как экономический кризис в стране сказывался на числе покупателей на базарах.

  • Старые автомобили в Душанбе
    Еще по теме

    Таджикистан глазами Галима Фасхутдинова

    Клуб любителей олдтаймеров

    У Галима был отличный фоторепортаж о том, как и чем живут любители олдтаймеров в Душанбе, вместе решают, как отремонитировать раритетный автомобиль или где достать к нему запчасти.

  • Старый автомобиль

    Таджикистан глазами Галима Фасхутдинова

    Увлечение для состоятельных

    Старинных машин на всех не хватит, а потому желающим приходится серьезно раскошеливаться - как на покупку, так и обслуживание такого авто. На фото - "Газ-12" 1951 года выпуска с номерами даже не Душанбе, а Сталинабада - так называлась таджикская столица до 1961 года.

  • Галим Фасхутдинов

    Таджикистан глазами Галима Фасхутдинова

    Галим Фасхутдинов

    Автору этих и многих других фотографий и репортажей было 44 года. Галим Фасхутдинов погиб в результате ДТП 30 января 2018 года. На пешеходном переходе его сбило маршрутное такси. Журналиста доставили в больницу, где он умер, не приходя в сознание. Мы запомним его как жизнелюбивого человека и профессионала. Выражаем свои соболезнования жене и двоим детям Галима.

    Автор: Галим Фасхутдинов, Душанбе, Михаил Бушуев


Смотреть видео 11:44

Гастарбайтер из Таджикистана: возвращение на родину

Аудио- и видеофайлы по теме

Ксенофобия в России: история одного таджика  

Почему таджики воюют за "Исламское государство"  

Также по теме

Grenze zwischen Tadjikistan und Kyrgyzstan

Бишкек и Душанбе обменялись нотами протеста из-за стрельбы на границе 09.05.2020

Киргизия обвиняет таджикских военных в провокационных действиях на границе. Душанбе утверждает, что граждане Киргизии пытались захватить принадлежащую Таджикистану землю.

Реклама

Самые читаемые

Комментарий: Чем коронавирус опасен для Путина  

Комментарий: Прогулки по графику - фикция для Путина  

Молодые белорусы за Лукашенко: кто и за что его поддерживает  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно