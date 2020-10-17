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МИД Королевства Бельгии

Gestellte Aufnahme. Symbolfoto: Coronavirus Diagnose. COVID-19, SARS-CoV-2. Berlin, 05.03.2020 Berlin Deutschland *** Presented picture Symbol photo Coronavirus diagnosis COVID 19, SARS CoV 2 Berlin, 05 03 2020 Berlin Germany Copyright: xThomasxTrutschel/photothek.dex

Коронавирус выявлен у двух министров, участвовавших во встрече глав МИД ЕС 17.10.2020

Министры иностранных дел Австрии и Бельгии незадолго до положительного теста на вирус SARS-CoV-2 были на встрече глав МИД стран ЕС в Люксембурге.
epa02646853 A Belgian F-16 fighter jet is pictured at the military base of the 10th Tactical Wing, in Kleine Brogel, Peer, Belgium, 21 March 2011. Six Belgian F-16 fighter jets will be active in the ongoing military operations in Libya. EPA/YORICK JANSENS BELGIUM OUT

Посла России вызывают в МИД Бельгии 19.10.2016

Бельгийские военные самолеты не находились в провинции Алеппо, заявили главы МИД и Минобороны Бельгии. Российские обвинения лишены всяких оснований.
Grand Place, Brüssel, Polizei und Armee auf dem Platz, der mitten in der Stadt die Haupttouristenattraktion darstellt. Tag 3 des Terroralarms in der belgischen Hauptstadt. Foto: Bernd Riegert, DW Aufgnommen am 23.11.2015.

МИД Бельгии: Абдеслам планировал новые атаки 20.03.2016

Бельгийские власти серьезно относятся к утверждению Абдеслама о планировании новых атак. Глава МИД напомнил, что ранее было обнаружено большое количество оружия, а также раскрыта сеть людей, связанных с задержанным.
ARCHIV - ILLUSTRATION - Ein Computer-Code ist am 20.11.2011 auf einem Bildschirm in Köln zu sehen. Der Online-Dienst Evernote, bei dem man Notizen, Links oder auch Kochrezepte im Netz speichern kann, ist Ziel einer schwerwiegenden Hacker-Attacke geworden. Die Angreifer hätten sich Zugriff auf E-Mail-Adressen und verschlüsselte Passwörter verschafft, teilte Evernote in einem Blogeintrag am späten Samstag mit. Evernote hat nach jüngsten Angaben fast 50 Millionen Nutzer. Sie werden nun aufgefordert, ihre Passwörter zu ändern. Foto: Oliver Berg/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ pixel

СМИ: Российских хакеров подозревают в кибератаке на МИД Бельгии 10.05.2014

Немецкий журнал Focus сообщил о возможной причастности российских хакеров к кибератаке на базу данных бельгийского МИДа. Целью злоумышленников оказались документы о кризисе на Украине.