МИД Королевства Бельгии

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Министры иностранных дел Австрии и Бельгии незадолго до положительного теста на вирус SARS-CoV-2 были на встрече глав МИД стран ЕС в Люксембурге.
Бельгийские военные самолеты не находились в провинции Алеппо, заявили главы МИД и Минобороны Бельгии. Российские обвинения лишены всяких оснований.
Бельгийские власти серьезно относятся к утверждению Абдеслама о планировании новых атак. Глава МИД напомнил, что ранее было обнаружено большое количество оружия, а также раскрыта сеть людей, связанных с задержанным.
Немецкий журнал Focus сообщил о возможной причастности российских хакеров к кибератаке на базу данных бельгийского МИДа. Целью злоумышленников оказались документы о кризисе на Украине.
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