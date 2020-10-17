МИД Королевства Бельгии

Коронавирус выявлен у двух министров, участвовавших во встрече глав МИД ЕС

Министры иностранных дел Австрии и Бельгии незадолго до положительного теста на вирус SARS-CoV-2 были на встрече глав МИД стран ЕС в Люксембурге.