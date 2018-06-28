Миграционный кризис: осторожно, двери в Европу закрываются

Почему сегодня проблема мигрантов в Европейском Союзе - одна из наиболее остро обсуждаемых тем, не объяснить, исходя из последних цифр. На континент, который населяют свыше полмиллиарда человек, с начала 2018 года прибыло менее 55 тысяч беженцев, сообщила в среду, 27 июня, Международная организация по миграции (IOM) в Женеве. Дать приют и решить дальнейшую судьбу такого количества людей, теоретически, не должно быть большой проблемой.

Однако европейцы до сих пор пытаются справиться с последствиями массового наплыва мигрантов в минувшие два года. Свыше 1,2 миллиона беженцев прибыли в Евросоюз только за 2015 год. Отсутствие солидарности между отдельными государствами-членами ЕС усилило кризис. Страны прежде всего Центральной Европы - Венгрия, Польша, Чехия - отказываются выполнять взятые на себя ранее обязательства по приему мигрантов. Другие - Италия, Испания, Греция - страдают вдвойне.

Сегодня у единой Европы нет общего решения, как регулировать миграционную политику. Но прошедший на минувших выходных мини-саммит ЕС, посвященный этой теме, выявил, что в Европе больше не осталось стран, готовых продолжать политику открытых границ. Сегодня позиции отдельных государств и руководства Евросоюза отличаются только тем, как лучше взять поток мигрантов под контроль. Вот как выглядят основные предложения.

Усилить Frontex и укрепить внешние границы ЕС

На новом саммите ЕС, который пройдет в Брюсселе 28-29 июня, планируется принять декларацию, в которой будет сказано об усилении "поддерживающей роли" европейской пограничной службы Frontex.

Немецкий полицейский, участвующий в миссии Frontex

Еврокомиссия предлагает с 2021 года поднять число пограничников с 1 до 10 тысяч человек, увеличить бюджет и расширить полномочия ведомства. Не исключено, что страны-члены согласятся провести предлагаемые изменения раньше намеченного срока.

Для закрытия морского пути беженцам из Северной Африки потребуются дополнительные корабли стран ЕС для патрулирования, а 10 тысяч пограничников может и не хватить, уверены наблюдатели.

Создать за пределами ЕС лагеря для приема беженцев

Идею специальных лагерей для приема беженцев за пределами Евросоюза, например в странах Северной Африки, поддерживают, в частности, Италия, Австрия и Болгария. Расчет такой: всех перехваченных в Средиземном море отправлять в лагеря, экономических мигрантов сразу отсеивать и возвращать на родину, судьбу остальных - решать в лагере, а не на территории Евросоюза.

Нелегальные мигранты, которых вернули на побережье Ливии

Эта модель не нова, власти ФРГ впервые озвучивали подобные предложения еще в 2004 году, но реализация таких планов упирается в отказ подходящих стран, например Албании или государств Северной Африки, создавать у себя подобные центры. Вот и министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини, один из главных противников нынешней миграционной политики ЕС, вернулся на текущей неделе из Ливии ни с чем.

Австрия предлагает рассмотреть вариант организации лагеря для приема беженцев на одном из необитаемых островов в Средиземном море - "австралийская модель", как говорит австрийский канцлер Себастьян Курц.

Лагеря для беженцев на территории ЕС

Ряд крупных европейских стран, включая Францию, Испанию и Италию, а также Еврокомиссия рассматривают вариант строительства до десяти лагерей (в средиземноморских портах) на европейской территории, в которых планируется принимать и размещать прибывающих в ЕС беженцев. Лагеря предполагается сделать закрытыми и охраняемыми.

Порядок рассмотрения заявок на предоставление убежища предполагается ускорить. Идею принимать решения о предоставлении убежища в странах, имеющих внешнюю границу ЕС, поддерживает и канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel): она предложила подумать о создании единого европейского ведомства по делам беженцев и мигрантов.

Остановить беженцев из третьих стран

Европейские государства пытаются, и не без успеха, остановить потоки мигрантов с помощью двусторонних договоров с так называемыми странами-транзитерами. Примером в Германии считается соглашение ФРГ с Турцией по беженцам.

Благодаря ему, как считается, удалось перекрыть балканский маршрут следования беженцев в Европу. Аналогичные соглашения Евросоюз надеется заключить со странами Северной Африки, на что Брюссель готов выделить 6 миллиардов евро.

Наказывать за "вторичную миграцию"

Еврокомиссия предлагает пресечь "вторичную" миграцию - когда соискатели убежища покидают страну прибытия в ЕС и отправляются дальше. Предложение Брюсселя - наказывать за такие действия высокими штрафами и лишением социальных пособий.

Наконец, на саммите ЕС европейские лидеры постараются найти решение проблемы, которая возникла еще до миграционного кризиса 2015 года, - как добиться выдворения лиц, которым в праве на убежище было отказано. Директива Еврокомиссии предусматривает, что власти стран-членов ЕС должны выдворять на родину не менее 70 процентов тех, чьи просьбы о предоставлении убежища были отклонены. Ни одна из крупных стран Евросоюза условия этой директивы не выполняет.

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