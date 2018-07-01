 Мигранты в Средиземном море захватили спасший их танкер | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 28.03.2019

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Мир

Мигранты в Средиземном море захватили спасший их танкер

Танкер принял на борт в Средиземном море 108 мигрантов и попытался переправить их обратно в Ливию. Однако, по-видимому, мигранты захватили судно и направили его в Мальту.

мигранты в Средиземном море

Танкер Elhiblu, плывущий под флагом островного государства Палау, в среду, 27 марта, принял на свой борт у ливийского берега Средиземного моря группу из 108 мигрантов, пытавшихся добраться до какой-нибудь из стран Евросоюза. Когда мигранты поняли, что капитан возвращает их в Ливию, они, судя по всему, захватили судно. В шести морских милях от Триполи танкер внезапно поменял курс и устремился на север, капитан отправил сигнал тревоги.

Контекст

Каждый год на юге Туниса местные жители находят останки людей, погибших в Средиземном море в попытке попасть в Европу из Северной Африки. За безымянными могилами ухаживают добровольцы. (28.12.2017)

Италия наложила вето на продление военно-морской операции ЕС по спасению беженцев в Средиземном море. Миссия "София", начатая в 2015 году на фоне миграционного кризиса, прекращается. (26.03.2019)

Согласно заявлению представителей мальтийской армии, танкер направляется именно на этот остров. Мальтийская армия приведена в боевую готовность, власти страны заявили, что не намерены принимать мигрантов. Премьер-министр Италии Маттео Сальвини назвал беженцев в своем Twitter "пиратами" и объявил, что они увидят итальянские берега "только в бинокль".

Только во вторник Евросоюз объявил о прекращении военно-морской операции "София" у берегов Ливии, организованной для борьбы с контрабандистами и спасения беженцев. Поскольку страны - члены ЕС не смогли договориться о новой системе распределения спасенных в Средиземном море мигрантов, впредь наблюдение за деятельностью сетей проводников нелегальных мигрантов в рамках миссии "София" будет производиться лишь с воздуха. При этом обучение сотрудников ливийской береговой охраны будет продолжено.

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    Автор: Нермин Исмаил


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