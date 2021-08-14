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Мехико

Venezuela's President of the National Assembly Jorge Rodriguez, from left, Mexico’s Foreign Minister Marcelo Ebrard, Norwegian diplomat Dan Nylander and Venezuelan opposition delegate Gerardo Blyde Perez, pose for a photo in Mexico City, Friday, Aug. 13, 2021. The government of Venezuela and its opposition are set to begin a new dialogue this week looking for a change in the South American nation's prolonged political standoff. (AP Photo/Marco Ugarte)

В Мехико начались переговоры властей и оппозиции Венесуэлы 14.08.2021

В ходе диалога в Мексике представители властей и оппозиции Венесуэлы планируют обсудить перспективы отмены санкций и проведения выборов. Переговоры продлятся до 16 августа.
Rescuers work at a site where an overpass for a metro partially collapsed with train cars on it at Olivos station in Mexico City, Mexico May 03, 2021. Luis Cortes/REUTERS

При обрушении метромоста в Мехико погибли не менее 20 человек 04.05.2021

В Мехико в результате обрушения моста сошел с рельсов поезд метрополитена.

June 11, 2019 - Washington, District of Columbia, United States - President DONALD TRUMP holds up an agreement he says he signed with Mexico to avoid tariffs as he speaks to reporters on the South Lawn of The White House before boarding Marine One and heading to Iowa, June 11, 2019 (Credit Image: Â© Douglas Christian/ZUMA Wire |

Мексика обнародовала миграционный договор с США 15.06.2019

Беженцы из третьих стран, въехавшие в США из Мексики, будут немедленно высланы обратно. Это одно из условий нового миграционного соглашения Вашингтона с Мехико.
26.01.2017 January 26, 2017 - Tijuana, Baja California, MEXICO - After President Trump signed executive orders to build a border wall, crack down on 'sanctuary cities' and bar Syrian refugees the White House floats a 20 percent import tax to pay for the Mexican Wall on Thursday January 26, 2017. FILE PHOTO: A man climbs the fence dividing the United States and Mexico on Monday 6 August 2007 in Tijuana, Baja California, Mexico |

Трамп направил Нацгвардию на границу с Мексикой 05.04.2018

Организованный резерв ВС США поможет пограничникам в осуществлении воздушной разведки на границе с Мексикой.

Внук Троцкого в Мексике открыл выставку о российской революции (08.11.2017) 08.11.2017

К столетию Октябрьской революции 1917 года в Мехико заработала выставка, посвященная Лейбе Бронштейну - Льву Троцкому. Ее открыл внук идеолога революции в доме, где по приказу Иосифа Сталина был убит его дед.
Soldiers and rescue team wait along the street after a tremor was felt in Mexico City, Mexico September 23, 2017. On background is pictured a collapsed building after an earthquake on September 19, 2017. REUTERS/Henry Romero

На юге Мексики произошло новое мощное землетрясение 23.09.2017

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в южной части Мексики. По данным властей, несколько человек получили ранения. Разрушен ряд зданий, получивших повреждения во время прошлого землетрясения 19 сентября.
20.09.2017+++ September 20, 2017 - Mexico City, Mexico City - Workers clear rubble from a collapsed building in the Condesa neighborhood as the search for survivors continued after a strong earthquake hit central Mexico. A magnitude 7.1 earthquake shook central Mexico on Tuesday, collapsing some buildings and scattering rubble on the streets on the anniversary of a strong 1985 quake |

Число жертв землетрясения в Мексике выросло до 280 человек 21.09.2017

Мексика оправляется от последствий нового разрушительного землетрясения. Спасатели извлекли живыми из-под развалин начальной школы в Мехико 11 детей.
People clear rubble after an earthquake hit Mexico City, Mexico September 19, 2017. REUTERS/Carlos Jasso

Мехико после землетрясения (фотогалерея) 20.09.2017

Мексиканская столица пострадала от сильного землетрясения. Стихийное бедствие унесло жизни около 250 человек. О последствиях катастрофы в Мехико - в фотогалерее DW.
FILE - In this April 21, 2008 file photo, national flags representing the United States, Canada, and Mexico fly in the breeze in New Orleans where leaders of the North American Free Trade Agreement met. Renegotiation of the three-way trade pact are set to start on Aug. 16, 2017, in Washington D.C. (AP Photo/Judi Bottoni, File) |

В Мехико стартовал второй раунд переговоров по NAFTA 01.09.2017

Будущее Североамериканской зоны свободной торговли неясно: президент США Трамп то угрожает выйти из NAFTA, то вновь выражает оптимизм. В Мексике уже готовят на всякий случай план В.
25.01.2017*****US President Donald Trump takes the cap off a pen to sign an executive order to start the Mexico border wall project at the Department of Homeland Security facility in Washington, DC, on January 25, 2017. / AFP / NICHOLAS KAMM (Photo credit should read NICHOLAS KAMM/AFP/Getty Images)

Трамп не хочет принимать президента Мексики из-за конфликта со строительством стены 26.01.2017

Президент США отменит визит своего мексиканского коллеги в США в случае отказа Мехико финансировать возведение стены на американо-мексиканской границе.

Трамп распорядился возвести стену на границе с Мексикой (26.01.2017) 26.01.2017

Возведение стены на границе США с Мексикой обойдется в сумму до 25 млрд долларов. Трамп заявил, что Мехико компенсирует расходы на строительство. Однако президент Мексики заявил, что его страна платить не собирается.

Шокирующее видео взрыва в Мексике 21.12.2016

На одном из крупнейших рынков пиротехники в Мексике прогремел мощный взрыв. В результате трагедии 29 человек погибли, более 70 были ранены. На месте происшествия продолжают работать спасатели. Число пострадавших может увеличиться.
20.05.2016 Mexico's Foreign Relations Department ruled Friday, May 20, 2016 that the extradition of convicted drug lord Joaquin ''El Chapo'' Guzman to the United States can go forward and that the United States has provided ''adequate guarantees'' that Guzman would not face the death penalty. Five soldiers were killed and another ten injured on Friday in an attack on a military convoy which may have been organized by the sons of jailed drug baron Joaquin El Chapo Guzman, officials said.(Credit Image: © Prensa Internacional via ZUMA Wire) |

Суд в Мехико разрешил выдать наркобарона "Коротышку" в США 21.10.2016

Апелляция Хоакина Гусмана Лоэры против экстрадиции была отклонена. Однако адвокаты главы наркокартеля "Синалоа" еще могут обратиться в Верховный суд Мексики.
FIFA President Sepp Blatter (R) shakes hand with Domenico Scala, Chairman of the FIFA's Audit and Compliance Committee, after his statement during a news conference at the FIFA headquarters in Zurich, Switzerland, June 2, 2015. Blatter resigned as FIFA president on Tuesday, four days after being re-elected to a fifth term. Blatter, 79, announced the decision at a news conference in Zurich, six days after the FBI raided a hotel in Zurich and arrested several FIFA officials. REUTERS/Ruben Sprich

В ФИФА назвали сроки принятия решения по выборам президента 02.06.2015

Для выбора президента ФИФА в кратчайшие сроки должен быть созван чрезвычайный конгресс федерации. По словам подавшего в отставку Блаттера, следующий плановый конгресс должен пройти через год в Мехико.
Member of the teacher's union CNTE hold posters during a protest march to demand the Mexican government to find the 43 missing students of the Ayotzinapa Teacher Training College Raul Isidro Burgos in Iguala, outside the Ecuador Embassy in Mexico City December 1, 2014. The popularity of Mexican President Enrique Pena Nieto has sunk amid concerns about his handling of security problems and corruption, polls showed on Monday, in a sign that his ruling party could lose ground in elections next year. Polls noted the sharp drop in his approval rating since the apparent massacre of 43 trainee teachers students and a conflict of interest scandal involving a home being purchased by the first lady. The approval rating of Pena Nieto fell from 50 percent in August to 39 percent in November in a poll by daily Reforma, while paper El Universal showed 41 percent approved of his leadership in November compared to 46 percent in August. The posters read: Ayotzinapa - They took them alive, we want them back alive. REUTERS/Henry Romero (MEXICO - Tags: CIVIL UNREST CRIME LAW POLITICS EDUCATION)

В десятках мексиканских городов прошли демонстрации протеста 02.12.2014

Тысячи человек вышли на улицы городов Мексики, чтобы выразить протест против предполагаемого убийства 43 студентов. Массовые акции прошли почти в 60 городах.
Student teachers hand out merchandise from a truck, which they blocked on a highway, during a protest in support of 43 missing students, in Chilpancingo, November 7, 2014. Forty-three missing students abducted by corrupt police in southwest Mexico six weeks ago were apparently incinerated by drug gang henchmen and their remains tipped in a garbage dump and a river, the government said on Friday. REUTERS/Daniel Becerril (MEXICO - Tags: CRIME LAW CIVIL UNREST EDUCATION POLITICS)

В Мексике демонстранты пытались штурмовать Национальный дворец 09.11.2014

Национальный дворец в Мехико попыталась штурмовать толпа демонстрантов, возмущенных предполагаемым убийством 43 студентов. Протестующим не удалось вторгнуться на территорию здания.
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