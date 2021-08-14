Трамп распорядился возвести стену на границе с Мексикой (26.01.2017)

Возведение стены на границе США с Мексикой обойдется в сумму до 25 млрд долларов. Трамп заявил, что Мехико компенсирует расходы на строительство. Однако президент Мексики заявил, что его страна платить не собирается.