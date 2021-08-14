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В ходе диалога в Мексике представители властей и оппозиции Венесуэлы планируют обсудить перспективы отмены санкций и проведения выборов. Переговоры продлятся до 16 августа.
В Мехико в результате обрушения моста сошел с рельсов поезд метрополитена.
Беженцы из третьих стран, въехавшие в США из Мексики, будут немедленно высланы обратно. Это одно из условий нового миграционного соглашения Вашингтона с Мехико.
Организованный резерв ВС США поможет пограничникам в осуществлении воздушной разведки на границе с Мексикой.
К столетию Октябрьской революции 1917 года в Мехико заработала выставка, посвященная Лейбе Бронштейну - Льву Троцкому. Ее открыл внук идеолога революции в доме, где по приказу Иосифа Сталина был убит его дед.
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в южной части Мексики. По данным властей, несколько человек получили ранения. Разрушен ряд зданий, получивших повреждения во время прошлого землетрясения 19 сентября.
Мексика оправляется от последствий нового разрушительного землетрясения. Спасатели извлекли живыми из-под развалин начальной школы в Мехико 11 детей.
Мексиканская столица пострадала от сильного землетрясения. Стихийное бедствие унесло жизни около 250 человек. О последствиях катастрофы в Мехико - в фотогалерее DW.
Будущее Североамериканской зоны свободной торговли неясно: президент США Трамп то угрожает выйти из NAFTA, то вновь выражает оптимизм. В Мексике уже готовят на всякий случай план В.
Президент США отменит визит своего мексиканского коллеги в США в случае отказа Мехико финансировать возведение стены на американо-мексиканской границе.
Возведение стены на границе США с Мексикой обойдется в сумму до 25 млрд долларов. Трамп заявил, что Мехико компенсирует расходы на строительство. Однако президент Мексики заявил, что его страна платить не собирается.
На одном из крупнейших рынков пиротехники в Мексике прогремел мощный взрыв. В результате трагедии 29 человек погибли, более 70 были ранены. На месте происшествия продолжают работать спасатели. Число пострадавших может увеличиться.
Апелляция Хоакина Гусмана Лоэры против экстрадиции была отклонена. Однако адвокаты главы наркокартеля "Синалоа" еще могут обратиться в Верховный суд Мексики.
Для выбора президента ФИФА в кратчайшие сроки должен быть созван чрезвычайный конгресс федерации. По словам подавшего в отставку Блаттера, следующий плановый конгресс должен пройти через год в Мехико.
Тысячи человек вышли на улицы городов Мексики, чтобы выразить протест против предполагаемого убийства 43 студентов. Массовые акции прошли почти в 60 городах.
Национальный дворец в Мехико попыталась штурмовать толпа демонстрантов, возмущенных предполагаемым убийством 43 студентов. Протестующим не удалось вторгнуться на территорию здания.
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