 Меркель уверена в росте значимости сжиженного природного газа для Германии | Новости из Германии о Германии | DW | 23.01.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Германия

Меркель уверена в росте значимости сжиженного природного газа для Германии

ФРГ продолжит получать газ из России, но сделает упор на диверсификацию поставок. "Мы наращиваем инфраструктуру по всем направлениям", - заявила Ангела Меркель в Давосе.

Ангела Меркель

Ангела Меркель

Берлин не будет отказываться от поставок газа из России, но в дальнейшем, возможно, примет в расчет импорт сжиженного природного газа (СПГ) из США. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) на 49-м ежегодном Всемирном экономическом форуме в Давосе в среду, 23 января.

Все более значимая роль природного газа в энергопоставках будет ощущаться "в течение еще нескольких десятилетий", убеждена Меркель. В связи с этим существенность споров о регионе поставок "несколько преувеличена", добавила она, отвергая критику со стороны США из-за строительства газопровода "Северный поток - 2", который свяжет Россию и Германию.

Диверсифицировать поставки

"С одной стороны, совершенно очевидно, что мы и в дальнейшем продолжим получать природный газ из России. Однако, безусловно, мы также хотели бы диверсифицировать (поставки. - Ред.)", - подчеркнула глава правительства ФРГ, отрицая зависимость ЕС и Германии от РФ.

"Мы будем получать сжиженный газ - возможно, из США и других стран. Мы наращиваем инфраструктуру по всем направлениям", - пояснила Меркель. "Если мы отказываемся от угля, от атомной энергии, то должны честно признать, что потребность в природном газе возрастет", - добавила она.

Специалисты из США приглашены в Берлин

Эксперты говорят о важности строительства терминалов для приема СПГ в Германии. Различные немецкие и зарубежные фирмы сейчас обдумывают варианты сооружения терминалов для приема танкеров с СПГ в трех портах на севере Германии - Штаде, Брунсбюттеле и Вильгельмсхафене.

Контекст

"Новатэк" активизирует работу над своими проектами в области сжиженного природного газа. DW выяснила, как это может повлиять на позиции "Газпрома" на внешних рынках. (22.05.2017)

Компания ExxonMobile представила долгосрочный прогноз энергопотребления в Германии. Он содержит как хорошие, так и плохие новости для российских экспортеров газа, нефти и угля. (19.06.2015)


 

Ранее профессор Немецкого института экономических исследований Клаудиа Кемферт (Claudia Kemfert) в интервью DW выразила уверенность в том, что Берлину "имеет смысл сделать ставку" на создание подобной инфраструктуры.

Кемферт сдержанно оценила шансы экспортеров из США: "Сегодня уже достаточно поставщиков сжиженного газа, которые предлагают его по более привлекательным ценам, чем американцы. Не стоит забывать, что те добывают газ с помощью фрекинга, и с этим связаны значительные экологические риски".

Между тем министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер (Peter Altmaier) уже пригласил в Берлин американских поставщиков СПГ. Встреча с ними должна состояться в феврале.

Смотрите также:

  • Газовая плита

    Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома"

    Рекорды сибирского голубого топлива

    В 2017 году доля "Газпрома" на газовом рынке Европы впервые достигла почти 35 процентов, второй год подряд оказались рекордными поставки в Германию - крупнейший экспортный рынок российской компании. В 2018-2019 годах она намерена одновременно осуществить два газотранспортных мегапроекта. В то же время растущую конкуренцию голубому топливу из Сибири составляют новые технологии.

  • Инфографика Газопроводные проекты Газпрома в западном направлении

    Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома"

    Главная цель - обойти Украину

    Газопроводы "Северный поток-2" и "Турецкий поток" сооружаются одновременно, оба проекта планируется завершить к концу 2019 года. Именно к этому времени истекает десятилетний российско-украинский договор о транзите газа. Объявленная цель "Газпрома": пустить экспортные потоки в обход Украины. Чем руководствуется компания: коммерческими соображениями или геополитическими установками Кремля?

  • Алексей Миллер, Герхард Шрёдер и Изабель Кошер

    Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома"

    Nord Stream 2: председательствует Шрёдер

    Бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер (в центре) уже обеспечивал первому газопроводу на Балтике политическую поддержку в Европе, теперь он председательствует и в швейцарской компании Nord Stream 2, прокладывающей "Северный поток-2". На снимке он в Париже рядом с Алексеем Миллером, главой "Газпрома", и Изабель Кошер, гендиректором французской компании Engie, присоединившейся к проекту.

  • Карта EUGAL - сухопутное продолжение Северного потока-2

    Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома"

    "Северному потоку-2" нужен EUGAL

    "Северный поток-2" у всех на слуху, про EUGAL мало кто слышал. Однако без этого сухопутного отвода новый газопровод на Балтике не имеет смысла, ведь его конечная точка - побережье Германии. Отсюда российский газ еще надо будет доставлять потребителям в разных странах ЕС. За прокладку двух мощных труб до Чехии отвечает компания Gascade, совместное предприятие немецкой Wintershall и "Газпрома".

  • Карикатура Сергея Ёлкина Путин в Греции

    Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома"

    Где греческая труба?

    Первая нитка "Турецкого потока" предназначена для снабжения западной части Турции, куда российский газ сейчас поступает транзитом через Украину. Вторую нитку планировалось дотянуть до границы с Грецией, а оттуда проложить новый газопровод в сторону Италии. Президент России Владимир Путин лоббировал этот проект в Афинах в мае 2016 года, но он застопорился.

  • Подписание договора о Трансадриатическом газопроводе (TAP) в Баку в декабре 2013 года

    Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома"

    TAP: конкурент на южном маршруте

    Конкурировать с "Газпромом" на важном для него итальянском рынке с 2020 года будет голубое топливо из азербайджанского месторождения "Шах Дениз-2". Согласно международному соглашению, подписанному в Баку в декабре 2013 года, газ, пройдя по Турции, будет поступать в Трансадриатический газопровод (TAP), который сейчас прокладывается через Грецию, Албанию и по дну Адриатического моря в Италию.

  • Плавучий терминал регазификации СПГ в Литве

    Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома"

    Сжиженный газ сдерживает цены

    В разных странах ЕС "Газпрому" все чаще приходится теперь конкурировать с поставщиками сжиженного природного газа. Например, в Литве, где плавучий терминал регазификации СПГ заработал в декабре 2014 года. Топливо, поступающее по морю с других континентов, чаще всего дороже трубопроводного газа из России, а потому вряд ли серьезно его потеснит. Однако наличие такой альтернативы сдерживает цены.

  • Газовая турбина Siemens

    Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома"

    Нет спроса на газовые турбины

    В европейской и особенно немецкой электроэнергетике все более серьезную конкуренцию газу составляют ветер, солнце и биомасса. Бум возобновляемой энергетики привел к тому, что в Евросоюзе почти перестали строить новые газовые электростанции. Резкое падение спроса на турбины для них вынудили компании Siemens и General Electric объявить в конце 2017 года о радикальном сокращении производства.

  • Тепловой насос и солнечные коллекторы на крыше дома в земле Баден-Вюртемберг

    Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома"

    Топить можно и электричеством

    Природный газ остается в Европе важнейшим источником тепла, но и на этом рынке новые технологии представляют все более серьезную конкуренцию продукции "Газпрома". В Германии и Швейцарии, к примеру, в новых домах все чаще устанавливают не газовое отопление, а тепловые насосы, преобразующие холод в тепло с помощью электроэнергии. А для обогрева воды все чаще используют солнечную энергию.

  • Заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шевчович и комиссар ЕС по энергетике Мигель Ариас Каньете

    Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома"

    Курс на защиту климата

    Перспективы газа и тем самым "Газпрома" на европейском рынке во многом зависят от того, насколько решительно Евросоюз будет бороться против глобального потепления, стимулируя возобновляемую энергетику и энергосбережение. Соответствующие планы до 2030 года разрабатывают заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шевчович и комиссар ЕС по энергетике Мигель Ариас Каньете.

    Автор: Андрей Гурков


Смотреть видео 03:09
Now live
03:09 мин

Германия заинтересовалась сжиженным природным газом из США

Контекст

Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома"

В 2018-2019 годах на газовом рынке Европы произойдут серьезные изменения. Они будут связаны с новыми газопроводами и новыми технологиями. Конкретные примеры - в галерее DW. (26.02.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Германия заинтересовалась сжиженным природным газом из США  

"Северный поток-2 ", транзит газа через Украину и секретный план ЕС. DW Новости  

Что мешает России и Украине подписать договор по транзиту газа?  

Также по теме

Германия заинтересовалась сжиженным природным газом из США (23.01.2019) 23.01.2019

Канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая в Давосе, отметила важность импорта природного газа как из России, так и из США. Министр экономики ФРГ Петер Альтмайер уже пригласил в Берлин поставщиков сжиженного газа из США.

LNG-Tankschiff

В ФРГ построят свой терминал для приема танкеров с СПГ 24.10.2018

План сооружения немецкого СПГ-терминала называют уступкой Трампу, на которую пошла канцлер ФРГ, и попыткой избежать санкций США из-за газопровода "Северный поток-2". Так ли это?

Merkel mit georgischem Premier Bachtadse

Меркель опровергла заявления о зависимости ФРГ от российского газа 24.08.2018

В ходе визита в Тбилиси канцлер Германии Ангела Меркель затронула вопрос энергопоставок из РФ и проблему вступления Грузии в ЕС.

Реклама

Самые читаемые

Пять стран выделят деньги на суд над виновными в крушении MH17  

Загоревшиеся в Черном море танкеры были под санкциями США  

Эксперт: Россия намеренно затягивает переговоры по транзиту газа через Украину  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно