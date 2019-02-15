 Меркель считает, что Китай должен подключиться к диалогу о разоружении | Германия | DW | 16.02.2019

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Германия

Меркель считает, что Китай должен подключиться к диалогу о разоружении

Не только Россия и США должны вести переговоры о разоружении, уверена канцлер Германии.

Ангела Меркель выступает на Мюнхенской конференции по безопасности, 16 февраля 2019 года

Ангела Меркель выступает на Мюнхенской конференции по безопасности, 16 февраля 2019 года

В свете выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) Китай должен подключиться к диалогу о разоружении. Об этом канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) заявила в субботу, 16 февраля, в ходе 55-й Мюнхенской конференции по безопасности. "Не только США и Россия должны вести переговоры по этому вопросу, но и Китай должен к ним подключиться", - заявила она.

Контекст

Старый миропорядок треснул, новый создается на фоне растущего соперничества между США, Китаем и Россией. Доклад к Мюнхенской конференции по безопасности - об основных угрозах и вакууме лидерства. (11.02.2019)

Официально Мюнхенская конференция по безопасности - это форум для высокопоставленных политиков со всего мира. Но в ее кулуарах для дипломатов открывается широкое поле возможностей. (15.02.2019)

Правительство ФРГ на форуме, наряду с Меркель, представляют глава МИД Хайко Мас (Heiko Maas), вице-канцлер и министр финансов Олаф Шольц (Olaf Scholz). Кроме того, в Мюнхен прибыли министр обороны Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), глава Минэкономики ФРГ Петер Альтмайер (Peter Altmaier), а также министры здравоохранения Йенс Шпан (Jens Spahn) и продовольствия Юлия Клекнер (Julia Klöckner). 

Конференция проходит в отеле Bayerischer Hof при повышенных мерах безопасности. Мюнхенская конференция впервые была проведена в 1962 году по инициативе немецкого публициста Пауля Людвига Эвальда фон Клейста (Paul Ludwig Ewald von Kleist).

Новость дополняется.

DW ведет на канале YouTube трансляцию с Мюнхенской конференции по безопасности:

 

 

 

 

 

 

 

 

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Что нужно знать о мюнхенской конференции по безопасности (15.02.2019)

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