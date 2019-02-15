Меркель считает, что Китай должен подключиться к диалогу о разоружении

В свете выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) Китай должен подключиться к диалогу о разоружении. Об этом канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) заявила в субботу, 16 февраля, в ходе 55-й Мюнхенской конференции по безопасности. "Не только США и Россия должны вести переговоры по этому вопросу, но и Китай должен к ним подключиться", - заявила она.

Правительство ФРГ на форуме, наряду с Меркель, представляют глава МИД Хайко Мас (Heiko Maas), вице-канцлер и министр финансов Олаф Шольц (Olaf Scholz). Кроме того, в Мюнхен прибыли министр обороны Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), глава Минэкономики ФРГ Петер Альтмайер (Peter Altmaier), а также министры здравоохранения Йенс Шпан (Jens Spahn) и продовольствия Юлия Клекнер (Julia Klöckner).

Конференция проходит в отеле Bayerischer Hof при повышенных мерах безопасности. Мюнхенская конференция впервые была проведена в 1962 году по инициативе немецкого публициста Пауля Людвига Эвальда фон Клейста (Paul Ludwig Ewald von Kleist).

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DW ведет на канале YouTube трансляцию с Мюнхенской конференции по безопасности:

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