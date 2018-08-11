Меркель считает Дублинское соглашение по мигрантам нежизнеспособным

Если бы Дублинское соглашение работало, то ни один беженец не смог добраться до Германии, считает канцлер ФРГ. Поэтому Ангела Меркель уверена в нежизнеспособности этого документа.
Канцлер Германии Ангела Меркель считает нежизнеспособным действующее в Евросоюзе Дублинское соглашение, которое предполагает, что за беженца ответственна та страна ЕС, в которую он совершил первый въезд. "В теории ни один мигрант или беженец не должен бы добраться до Германии", - заявила она в субботу, 11 августа, после встречи с премьер-министром Испании Педро Санчесом в Санлукаре-де-Баррамеда.
Однако, по словам германского канцлера, это не соответствует действительности, поэтому страны ЕС должны работать над тем, чтобы разработать "справедливую систему распределения" беженцев и сообща организовать их возвращение.
Меркель вновь высказалась за то, чтобы решать вопрос беженцев совместными усилиями. "Ни одна страна не может избежать этой задачи", - добавила она.
11 августа вступило в силу двустороннее соглашение между Берлином и Мадридом, по которому беженцев, уже подавших в Испании ходатайство об убежище и задержанных на германско-австрийской границе, Германия может в течение 48 часов отправлять туда обратно. Германские власти хотят достичь аналогичных договоренностей в Грецией и Италией.
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