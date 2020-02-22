 Меркель советуют жестче контролировать фирмы и ученых из Китая | Экономика в Германии и мире: новости и аналитика | DW | 22.02.2020

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Экономика

Меркель советуют жестче контролировать фирмы и ученых из Китая

Экспансия коммунистической КНР угрожает технологическому суверенитету Германии, предупреждает экспертная комиссия, консультирующая правительство ФРГ по вопросам инноваций.

Берлин, 19 февраля 2020: экспертная комиссия вручает Ангеле Меркель свой доклад с рекомендациями

Берлин, 19 февраля 2020: экспертная комиссия EFI вручает Ангеле Меркель свой доклад с рекомендациями

Правительству ФРГ следует строже контролировать экономическое и научное сотрудничество с Китаем. Надо внимательнее проверять прямые инвестиции китайских фирм в немецкие предприятия и требовать равных прав для инвесторов из Германии в КНР. Нужно активнее готовить специалистов, хорошо знающих китайский язык. Следует также создать консультационный центр, который разъяснял бы работающим с Китаем немецким и европейским ученым, а также представителям среднего и малого бизнеса, специфику сотрудничества с этой страной.

Обмен знаниями и технологиями между Германией и Китаем: есть проблемы

Таковы некоторые ключевые рекомендации экспертной комиссии "Научные исследования и инновации" (EFI) при правительстве ФРГ, изложенные в ее ежегодном докладе. Он был представлен на состоявшейся в Берлине 19 февраля пресс-конференции новым председателем комиссии Уве Кантнером (Uwe Cantner) - профессором экономики Университета имени Фридриха Шиллера в Йене.

Уве Кантнер

Уве Кантнер

"Обмен знаниями и технологиями между Германией и Китаем" - одна из трех главных тем доклада наряду с "Кибербезопасностью" и "Инновациями в Восточной Германии спустя 30 лет после объединения страны". Именно китайская глава представленного документа вызвала повышенный интерес немецкой экономической газеты Handelsblatt. Она опубликовала интервью с Уве Кантнером под заголовком "Консультанты Меркель по вопросам инноваций предостерегают от Китая".

В беседе с газетой Уве Кантнер пояснил, что комиссия (состоящая из шести университетских профессоров, привлекающих к своей работе разнообразных специалистов) весьма озабочена "сохранением технологического суверенитета Германии" и опасностью возрастания ее "технологической зависимости от Китайской Народной Республики". Поэтому правительству Ангелы Меркель (Angela Merkel) рекомендуется "ужесточить и расширить" контроль как над экономическими, так и над научными связями с Китаем.

Прямые иностранные инвестиции в ФРГ и КНР: нет равноправия 

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При этом речь вовсе не идет о свертывании сотрудничества. "Германия очень заинтересована в хорошей кооперации в научной и экономической сферах с таким быстро развивающимся центром инноваций, как Китай", - подчеркивается в докладе. Однако при этом необходимо учитывать, что вся научная и инновационная деятельность в КНР направляется и контролируется коммунистической партией, а у нее - амбициозные глобальные цели.

Ради их достижения компании из КНР прицельно скупают за рубежом, в том числе в Германии, высокотехнологичные фирмы, благодаря чему китайское государство получает доступ к иностранному ноу-хау. В то же время деятельность частных немецких предприятий, инвестирующих в Китае, строго регулируется. Им, в частности, лишь в редких случаях разрешают полностью покупать китайские фирмы или приобретать в них контрольный пакет.

Члены экспертной комиссии видят в таком неравноправии, на которое еще год назад указывал и немецкий бизнес, серьезную проблему. Поэтому они рекомендуют правительству Германии добиваться равных условий для прямых иностранных инвестиций и приветствуют намерение министерства экономики ФРГ более внимательно проверять планы поглощения высокотехнологичных фирм иностранными инвесторами. "Партнера, нарушающего правила рыночной экономики, невозможно остановить рыночными инструментами", - подчеркнул Уве Кантнер в беседе с Handelsblatt.

Нужен Центр компетенций по сотрудничеству с Китаем

Серьезную проблему для бизнеса и для науки комиссия EFI видит также в том, что в Германии до сих пор очень мало компетентных специалистов, которые не только владеют китайским языком, но и "хорошо знают и понимают рынки, институциональные рамочные условия и политические структуры" в этой стране. Поэтому авторы доклада советуют стимулировать изучение китайского языка и создать общегерманский Центр компетенций по сотрудничеству с Китаем.

Ученый из ФРГ, участвовавший в китайской лунной миссии Чанъэ-4 в 2019 году

Ученые из ФРГ участвовали в китайской лунной миссии "Чанъэ-4" в 2019 году

Такой центр целенаправленно собирал бы информацию об опыте и проблемах при взаимодействии с КНР и вырабатывал бы рекомендации как для участвующих в проектах с китайскими коллегами немецких ученых, так и для администраций соответствующих научных учреждений. Услуги центра, подчеркнул Уве Кантнер, должны быть также доступны среднему и малому бизнесу. Ведь небольшие фирмы, в отличие от крупных концернов, чаще всего не могут позволить себе собственных специалистов по Китаю и уж тем более - представительства в КНР. 

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    Автор: Михаил Бушуев


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