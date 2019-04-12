Меркель, Путин и Макрон обсудили урегулирование конфликта в Донбассе

Канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) провела телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным и его французским коллегой Эмманюэлем Макроном. Стороны обсудили будущее минских соглашений по урегулированию конфликта на востоке Украины, заявил официальный Берлин вечером во вторник, 21 мая. Кремль особо выделил безальтернативность минских договоренностей "как основы мирного урегулирования".

Меркель и Макрон критикуют указ Путина о выдаче российских паспортов в Донбассе

Канцлер ФРГ и президент Франции в разговоре с Путиным выступили с критикой апрельского указа, который упрощает процедуру предоставления российского гражданства жителям самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР". Сам президент России ранее назвал выдачу паспортов вопросом "чисто гуманитарного характера".

Ранее 21 мая глава администрации президента Украины Андрей Богдан сообщил, что официальный Киев рассматривает возможность вынести на всенародный референдум вопрос о заключении с Москвой мирных договоренностей, которые касаются конфликта в Донбассе.

Зеленский предлагал расширить "нормандский формат"

Минские договоренности были заключены в 2015 году в рамках "нормандского формата", в который вошли Германия, Россия, Украина и Франция. "Нормандский формат" был создан в июне 2014 года для урегулирования ситуации на востоке Украины. Встречи "нормандской четверки" проходят как на уровне глав государств, так и на уровне глав МИД и экспертов.

Ранее избранный президентом Украины Владимир Зеленский во время предвыборной кампании высказывался за расширение "нормандского формата" за счет включения в него Великобритании и США. Эти государства наряду с Украиной и Россией являются участниками Будапештского меморандума, подписанного 5 декабря 1994 года на саммите Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Аннексия Крыма и самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР"

Россия в марте 2014 года аннексировала украинский полуостров Крым и считает его своей территорией. Киев и подавляющее большинство стран мира аннексию украинской территории не признают. Вскоре после аннексии Крыма США, Евросоюз, Австралия, Новая Зеландия и Канада ввели в действие первый пакет санкций в отношении России.

В апреле-мае того же года в украинском регионе Донбасс при поддержке Москвы были незаконно провозглашены псевдогосударственные образования - "Донецкая народная республика" и "Луганская народная республика". Санкции в отношении России были расширены из-за поддержки Москвой сепаратистов на востоке Украины и поставок им оружия.

Киев, со своей стороны, начал "антитеррористическую операцию" в отношении вооруженных сепаратистов. По оценке ООН, за годы конфликта в Донбассе погибли около 13 тысяч человек, а более полутора миллионов жителей были вынуждены покинуть регион.

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