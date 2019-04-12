 Меркель, Путин и Макрон обсудили урегулирование конфликта в Донбассе | Новости из Германии о Европе | DW | 21.05.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

Меркель, Путин и Макрон обсудили урегулирование конфликта в Донбассе

Лидеры Германии и Франции в разговоре с президентом РФ раскритиковали его указ о выдаче российских паспортов в Украине.

Эмманюэль Макрон, Владимир Путин и Ангела Меркель (фото из архива)

Эмманюэль Макрон, Владимир Путин и Ангела Меркель (фото из архива)

Канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) провела телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным и его французским коллегой Эмманюэлем Макроном. Стороны обсудили будущее минских соглашений по урегулированию конфликта на востоке Украины, заявил официальный Берлин вечером во вторник, 21 мая. Кремль особо выделил безальтернативность минских договоренностей "как основы мирного урегулирования".

Меркель и Макрон критикуют указ Путина о выдаче российских паспортов в Донбассе

Канцлер ФРГ и президент Франции в разговоре с Путиным выступили с критикой апрельского указа, который упрощает процедуру предоставления российского гражданства жителям самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР". Сам президент России ранее назвал выдачу паспортов вопросом "чисто гуманитарного характера".

Ранее 21 мая глава администрации президента Украины Андрей Богдан сообщил, что официальный Киев рассматривает возможность вынести на всенародный референдум вопрос о заключении с Москвой мирных договоренностей, которые касаются конфликта в Донбассе.

Зеленский предлагал расширить "нормандский формат"

Минские договоренности были заключены в 2015 году в рамках "нормандского формата", в который вошли Германия, Россия, Украина и Франция. "Нормандский формат" был создан в июне 2014 года для урегулирования ситуации на востоке Украины. Встречи "нормандской четверки" проходят как на уровне глав государств, так и на уровне глав МИД и экспертов.

Ранее избранный президентом Украины Владимир Зеленский во время предвыборной кампании высказывался за расширение "нормандского формата" за счет включения в него Великобритании и США. Эти государства наряду с Украиной и Россией являются участниками Будапештского меморандума, подписанного 5 декабря 1994 года на саммите Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Аннексия Крыма и самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР"

Россия в марте 2014 года аннексировала украинский полуостров Крым и считает его своей территорией. Киев и подавляющее большинство стран мира аннексию украинской территории не признают. Вскоре после аннексии Крыма США, Евросоюз, Австралия, Новая Зеландия и Канада ввели в действие первый пакет санкций в отношении России.

Контекст

Впервые в истории Украины страной будет руководить несистемный политик. От действий Зеленского будет зависеть не только его политическая судьба, но и будущее страны, пишет Сергей Руденко. (22.04.2019)

Кремль не только не поздравил нового президента Украины с победой, но и прилагает усилия для эскалации конфликта в Донбассе, считает обозреватель FAZ Райнхард Фезер в комментарии DW. (26.04.2019)

После 4,5 лет работы замглавы миссии ОБСЕ в Донбассе Александер Хуг покидает свой пост. В интервью DW он рассказал о переживаниях об увиденном и о свидетельствах участия РФ в конфликте. (31.10.2018)

В апреле-мае того же года в украинском регионе Донбасс при поддержке Москвы были незаконно провозглашены псевдогосударственные образования - "Донецкая народная республика" и "Луганская народная республика". Санкции в отношении России были расширены из-за поддержки Москвой сепаратистов на востоке Украины и поставок им оружия.

Киев, со своей стороны, начал "антитеррористическую операцию" в отношении вооруженных сепаратистов. По оценке ООН, за годы конфликта в Донбассе погибли около 13 тысяч человек, а более полутора миллионов жителей были вынуждены покинуть регион.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

  • Житель села Жованки Иван Поланский в своем доме, разрушенном в результате обстрела.

    Конфликт в Донбассе: Жизнь на линии огня

    Под перекрестным огнем

    Стрелять обычно начинают с заходом солнца. Каждую ночь линия соприкосновения сторон конфликта в Донецкой области подвергается минометному и пулеметному обстрелу. Пожилые жители, у которых нет средств, чтобы уехать, регулярно попадают под перекрестный огонь украинской армии и пророссийских сепаратистов. На фото - житель села Жованки Иван Поланский в своем доме, разрушенном в результате обстрела.

  • Очередь к врачу в Жованке

    Конфликт в Донбассе: Жизнь на линии огня

    Каждый день в ожидании обстрела

    "Каждый день ждешь, что на твой дом упадет снаряд, и неизвестно, когда это произойдет", - жалуется ожидающая приема у врача Людмила Студерикова, которая живет в Жованке на линии разграничения сторон конфликта в Донбассе. Раз в неделю медики разворачивают в селе мобильный медпункт.

  • Жители села Жованки в Донецкой области

    Конфликт в Донбассе: Жизнь на линии огня

    Без электричества и отопления

    После начала конфликта в Донбассе весной 2014 года население Жованки сократилось с тысячи до двухсот человек. У местных жителей уже три месяца нет газа и электричества. "Иногда мне так страшно, что я лежу ночью в постели и трясусь", - рассказывает Людмила Студерикова.

  • Полуразрушенные дома

    Конфликт в Донбассе: Жизнь на линии огня

    Некуда идти

    Даже зимой люди продолжают жить в полуразрушенных домах с протекающими крышами. Им некуда ехать, ведь после начала конфликта аренда жилья в соседних городах резко подорожала. "Аренда в Краматорске теперь стоит столько же, сколько в Киеве, хотя зарплаты намного ниже", - сетует Александр Ворошков, координатор Краматорского штаба помощи вынужденным переселенцам.

  • Жительницы Жованки в очереди за медикаментами.

    Конфликт в Донбассе: Жизнь на линии огня

    В надежде на гуманитарную помощь

    Жительницы Жованки в очереди за медикаментами. Еду и гуманитарную помощь сюда доставляют благотворительные организации. Тем же, кто хочет выехать из села, иногда приходится провести в очереди на КПП целый день. "У нас было все: свежий воздух, природа. Здесь было очень хорошо, - вспоминает живущая в селе Вера Шароварова. - Теперь здесь один холод".

  • Поселок Спартак в Донецкой области

    Конфликт в Донбассе: Жизнь на линии огня

    Люди приспособились к войне

    Поселок Спартак в Донецкой области контролируют сепаратисты. По словам его жительницы Веры Аношиной, она как могла приспособилась к жизни в зоне боевых действий. "Если у тебя нет воды, ты ее находишь. Если нет электричества, ты находишь выход. Но ты никогда не знаешь, где упадет следующая бомба", - говорит женщина.

  • Жительница Спартака Светлана Заваденко

    Конфликт в Донбассе: Жизнь на линии огня

    Шесть сломанных ребер

    Еще одну жительницу Спартака Светлану Заваденко во время артобстрела завалило обломками стены. Несколько снарядов разорвалось прямо у нее во дворе. Соседям пришлось буквально выкапывать женщину из-под обломков. Ее доставили в больницу с шестью сломанными ребрами и разрывом легкого.

  • Двор дома Светланы Заваденко в поселке Спартак

    Конфликт в Донбассе: Жизнь на линии огня

    "Мы потеряли надежду"

    Выписавшись из больницы, Светлана Заваденко вернулась в свой поселок, где живет одна. С 2014 года в Спартаке нет электричества, газа и воды, поэтому ей приходится готовить еду на мангале. За дровами женщина ходит на заброшенную мебельную фабрику. "Прошлой зимой мы думали, что война закончилась, но теперь, честно говоря, мы потеряли надежду", - сетует она.

  • На окраине Донецка

    Конфликт в Донбассе: Жизнь на линии огня

    Порошенко готов выводить войска…

    Несмотря на многочисленные неудачные попытки установить мир, режим прекращения огня может быть вновь объявлен уже в ближайшее время. После октябрьского саммита "нормандской четверки" украинский президент Петр Порошенко заявил, что готов прекратить боевые действия на востоке Украины и вывести войска.

  • Солдаты украинской армии

    Конфликт в Донбассе: Жизнь на линии огня

    … но у военных другое мнение

    Но даже если стороны конфликта согласятся на перемирие, они столкнутся с сопротивлением своих военных. "Мы потеряли слишком много бойцов, чтобы теперь остановиться, - говорит полковник 81-й аэромобильной бригады украинской армии Владимир Пархамович. - Если нам прикажут (прекратить боевые действия. - Ред.), мы сочтем это предательством".

    Автор: Диего Куполо, Ирина Филатова


Смотреть видео 26:26

Адреналин и агрессия: жизнь военных после Донбасса - "Европа в фокусе"

Контекст

Конфликт в Донбассе: Жизнь на линии огня

После начала вооруженных столкновений на востоке Украины тысячи людей не смогли покинуть свои дома, оказавшиеся в районе боевых действий. О том, как они сейчас живут, фотогалерея DW. (10.11.2016)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Зачем Москве нужен указ о российских паспортах в Донбассе  

Адреналин и агрессия: жизнь военных после Донбасса - "Европа в фокусе"  

Как проходит разминирование на востоке Украины  

Также по теме

Frankreich, Paris: Emmanuel Macron und Barham Saleh

Президент Франции встретился с Зеленским и Порошенко 12.04.2019

В Елисейском дворце подчеркнули, что Зеленскому в Париже подготовили "более неформальный" прием, чем Порошенко.

Merkel Poroschenko Putin 2014

"Нормандский формат" минус Путин: что обсудят Порошенко, Меркель и Макрон 10.05.2018

Лидеры Украины, ФРГ и Франции должны встретиться 10 мая в немецком Ахене. Президента России там, однако, не будет. Чего ожидать от этой встречи?

Paris Treffen Merkel Macron Poroschenko

Германия и Франция считают незаконными "выборы" в Донбассе 11.11.2018

Меркель и Макрон заявили, что так называемые выборы в самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" идут вразрез с минскими соглашениями, декларацией "нормандской четверки", стандартами ОБСЕ и украинским законом.

Реклама

Самые читаемые

Как Sukhoi Superjet 100 мог бы преодолеть кризис доверия  

Зеленский призвал США и ЕС ужесточить санкции в отношении России  

Меню для детского сада: чем в Германии кормят дошкольников  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно