 Меркель провела видеоконференцию с премьером Украины Шмыгалем | Новости из Германии о Германии | DW | 12.05.2020

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Германия

Меркель провела видеоконференцию с премьером Украины Шмыгалем

Основными темами беседы между канцлером ФРГ Ангелой Меркель и премьером Украины Денисом Шмыгалем стали ситуация в Донбассе, коронавирус и реформы в Украине.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель

Канцлер ФРГ Ангела Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во вторник, 12 мая, провели видеоконференцию, на которой обсудили ситуацию в Донбассе, пандемию коронавируса, двусторонние отношения, а также экономические реформы в Украине.

Как сообщило правительство Германии, в условиях пандемии COVID-19 видеоконференция между Берлином и Киевом стала своеобразной формой государственного визита Шмыгаля в Германию, который он собирался нанести после официального вступления в должность главы правительства Украины.

В ходе беседы со Шмыгалем канцлер Меркель заверила своего коллегу в том, что Германия продолжит поддерживать курс реформ, осуществляемых сейчас в Украине, особенно в областях децентрализации, энергетики, юстиции и борьбы с коррупцией. В свою очередь Шмыгаль пообещал, что Украина и дальше будет проводить реформы в тесном сотрудничестве с ЕС и Международным валютным фондом (МВФ).

Германия является одним из наиболее важных экономических партнеров Украины, напоминает агентство dpa. В 2019 году объем двустороннего товарооборота составил 7,8 млрд евро. С 2014 года Германия перечислила Украине 1,2 млрд евро финансовой помощи.

На фоне пандемии COVID-19 Германия собирается также проверить возможности для оказания Украине помощи в борьбе с коронавирусом.

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  • Канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместной с президентом Франции Франсуа Олландом пресс-конференции по итогам саммита в Минске по урегулированию кризиса на Украине

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    В 13.40 Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с президентом Франции Франсуа Олландом сообщила, что Путин оказал давление на сепаратистов, чтобы те согласились на прекращение огня. "Нам еще не всего удалось достичь, но у нас есть твердая надежда на лучшее для Украины и, следовательно, для всей Европы", - заявила канцлер ФРГ. На востоке Украины между тем продолжались бои.

    Автор: Ирина Шпаковская


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