Меркель провела видеоконференцию с премьером Украины Шмыгалем

Канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во вторник, 12 мая, провели видеоконференцию, на которой обсудили ситуацию в Донбассе, пандемию коронавируса, двусторонние отношения, а также экономические реформы в Украине.

Как сообщило правительство Германии, в условиях пандемии COVID-19 видеоконференция между Берлином и Киевом стала своеобразной формой государственного визита Шмыгаля в Германию, который он собирался нанести после официального вступления в должность главы правительства Украины.

В ходе беседы со Шмыгалем канцлер Меркель заверила своего коллегу в том, что Германия продолжит поддерживать курс реформ, осуществляемых сейчас в Украине, особенно в областях децентрализации, энергетики, юстиции и борьбы с коррупцией. В свою очередь Шмыгаль пообещал, что Украина и дальше будет проводить реформы в тесном сотрудничестве с ЕС и Международным валютным фондом (МВФ).

Германия является одним из наиболее важных экономических партнеров Украины, напоминает агентство dpa. В 2019 году объем двустороннего товарооборота составил 7,8 млрд евро. С 2014 года Германия перечислила Украине 1,2 млрд евро финансовой помощи.

На фоне пандемии COVID-19 Германия собирается также проверить возможности для оказания Украине помощи в борьбе с коронавирусом.

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