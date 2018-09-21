Меркель признала ошибки в деле главы спецслужбы Масена

Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) признала. что допустила ошибку в деле Ханса-Георга Масена (Hans-Georg Maaßen), снятого с должности главы Федерального ведомства по охране конституции Германии в связи с некорректными действиями, но назначенного на более высокооплачиваемый пост. Принимая это решение, она "недостаточно думала о том, что с полным основанием волнует людей, когда они слышат о продвижении по службе", заявила Меркель в понедельник, 24 сентября.

"Я очень об этом сожалею", - подчеркнула глава правительства ФРГ на пресс-конференции перед заседанием руководства Христианско-демократического союза (ХДС) в Берлине. По ее словам, представители правящей коалиции "во многих вопросах в последние месяцы были слишком заняты самими собой". "Это необходимо изменить", - резюмировала она. При этом Меркель призвала партнеров по коалиции перейти к действительно насущным делам и пообещала "сделать все, чтобы это случилось в ближайшее время".

Одновременно канцлер ФРГ назвала принятое в конечном итоге решение по делу Масена "целесообразным" и "убедительным", поскольку отправленный в отставку глава спецслужбы не получит более высокооплачиваемую должность, как предполагалось ранее. Кроме того, по ее словам, решение не нарушает обязанности государства заботиться о Масене, имеющего статус госслужащего.

Компромисс по делу Масена

Накануне Меркель и ее партнеры по "большой коалиции" достигли согласия о том, что Ханс-Георг Масен получит пост специального советника по европейским и национальным вопросам в министерстве внутренних дел Германии. Его пост по тарифной ставке будет соответствовать должности главы руководителя отдела, и его назначение не будет сопровождаться повышением оклада, сообщил глава МВД ФРГ и лидер Христианско-социального Союза (ХСС) Хорст Зеехофер (Horst Seehofer).

Ранее канцлер Германии договорилась заново оценить ситуацию с Масеном совместно с Хорстом Зеехофером и председателем Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Андреа Налес (Andrea Nahles). Их предыдущее компромиссное решение, заключавшееся в том, чтобы перевести Масена на пост статс-секретаря в министерстве внутренних дел Германии с повышением в окладе, было встречено резкой критикой.

Критика в адрес Масена

Ханса-Георга Масена, в частности, обвиняли в неправомерной передаче парламентской фракции правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) информации из неопубликованного отчета возглавляемой им спецслужбы. Речь шла о числе предполагаемых исламистов и бюджете Федерального ведомства по охране конституции.

Масен также попал под шквал критики из-за своего заявления о "недоказанной подлинности" видеозаписи из Хемница, на которой видно, как несколько немцев гонятся за темнокожими иностранцами. Глава ведомства, в частности, утверждал, что речь идет о "целенаправленной дезинформации, чтобы отвлечь общественность от убийства в Хемнице" гражданина ФРГ, а позже заявил, что не оспаривает подлинность видео и его "неправильно поняли".

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