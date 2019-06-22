Меркель призвала найти решение конфликта с Ираном на встрече G20

На предстоящем саммите G20 в Осаке канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) намерена приложить усилия по поиску мирного урегулирования конфликта между США и Ираном. Возможности Германии при этом, "несомненно, не бесконечны", признала она, выступая в субботу, 22 июня, на конференции Евангелической церкви в Дортмунде. Вместе с тем Берлин может помочь в дипломатическом разрешении ситуации, подчеркнула она.

Меркель пообещала, что иранский конфликт будет, по меньшей мере, темой целого ряда двусторонних встреч с ее участием в рамках японского саммита "большой двадцатки", который пройдет 28-29 июня. "Должно быть политическое решение. Я не только на это надеюсь, я внутренне готова и стремлюсь работать для достижения этой цели", - подчеркнула далее глава германского правительства.

Одновременно она выступила с косвенной критикой в адрес президента США Дональда Трампа, заявив об отсутствии в настоящее время доверия между многими игроками на международной арене. "В иных местах недоверие даже становится политикой правительства", - указала она, не упоминая при этом Трампа или Вашингтон. При этом некоторые игнорируют взаимозависимость стран и ставят под сомнение "компромиссы, правила, договоры и международные организации", добавила далее Меркель.

Иран выступил с очередным заявлением в адрес США

Между тем власти Ирана пообещали решительно реагировать на любую угрозу со стороны США. "Мы не допустим нарушение границ Ирана. Иран примет решительные действия против любой агрессии или угрозы со стороны Америки", - цитирует иранское агентство Tasnim слова представителя МИД Ирана Аббаса Мусави.

Ранее США выступили с инициативой экстренного заседания Совбеза ООН по Ирану. Консультации по вопросу развития ситуации в иранском конфликте пройдут 24 июня за закрытыми дверями, сообщают информагентства со ссылкой на дипломатические источники.

Вашингтон пригрозил Тегерану новыми контрмерами

Накануне Госдепартамент США призвал Иран до октября ратифицировать международные конвенции по борьбе с терроризмом. В противном случае Тегерану грозят серьезные финансовые контрмеры, говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

В настоящее время Корпус стражей исламской революции продолжает участвовать в крупномасштабных схемах незаконного финансирования, чтобы поддерживать свою злонамеренную деятельность, заявил глава Госдепартамента Майк Помпео. "Международное сообщество ясно дало понять, что Иран должен выполнять свои обязательства и вести себя как нормальная нация", - говорится в заявлении госсекретаря США.

Развитие конфликта между США и Ираном

В начале 2018 года Дональд Трамп в одностороннем порядке заявил о выходе США из договора по ядерной сделке с Ираном и возобновлении экономических санкций. С тех пор напряжение в отношениях между Вашингтоном и Тегераном не перестает усиливаться.

В последние дни угроза военного конфликта в регионе обострилась также из-за произошедших 13 июня предполагаемых нападений на два нефтяных танкера в Оманском заливе. Вашингтон обвинил в нападении Тегеран. В частности, в администрации США заявили, что на корпусе одного из пострадавших танкеров обнаружено взрывное устройство, предположительно магнитная мина. Около месяца назад аналогичное устройство использовалось при нападении на танкеры у берегов ОАЭ.

Позже Иран сбил в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом американский дрон типа Navy MQ-4C Triton. В Вашингтоне говорят, что в этот день американские самолеты не залетали в воздушное пространство Ирана. Тегеран, напротив, утверждает, что располагает "неопровержимыми доказательствами" того, что беспилотник нарушил воздушную границу страны. США были готовы нанести военный удар по Ирану за сбитый дрон, однако в последние минуты Дональд Трамп его отменил.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

Санкции США против Ирана - хроника противостояния США ввели новые санкции против Ирана 5 ноября 2018 года вступили в силу новые санкции США в отношении Ирана. Они касаются банковского и нефтяного секторов экономики и могут окончательно ее парализовать. Санкции США приняли после того, как Вашингтон вышел из договора об иранской ядерной программе. Этот документ является ключевым элементом в мировой системе безопасности.

Санкции США против Ирана - хроника противостояния США вышли из соглашения по Ирану 8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВДП), заключенного между Ираном, Соединенными Штатами, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией в 2015 году и предусматривающего выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену санкций.

Санкции США против Ирана - хроника противостояния Иран соблюдал условия сделки До ноября прошлого года Иран соблюдал условия ядерной сделки, как сообщалось в квартальном отчете Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Запасы обогащенного урана и производственные возможности Тегерана остаются ниже установленных в рамках соглашения границ. Проверки на атомных объектах состоялись за день до вступления в силу нового пакета санкций США.

Санкции США против Ирана - хроника противостояния Какие санкции вступили в силу После одностороннего выхода из СВДП Трамп заявил о поэтапном возобновлении санкций, которые уже действовали ранее, но были отменены в 2015 году. В ноябре Вашингтон запретил экспортировать нефть из Ирана и вести бизнес с иранскими нефтедобывающими компаниями. Кроме новых санкций, продолжают действовать и введенные ранее, затрагивающие финансовый сектор и запрещающие вести дела с иранскими банками.

Санкции США против Ирана - хроника противостояния ЕС сожалеет о новых санкциях США Евросоюз, а также отдельно Германия, Франция и Великобритания выразили сожаление по поводу новых санкций, которые США ввели в отношении Ирана. "Мы глубочайшим образом сожалеем по поводу вступления в силу новых санкций США как следствия выхода Вашингтона из ядерной сделки", - говорилось в общем заявлении стран ЕС, опубликованном 2 ноября.

Санкции США против Ирана - хроника противостояния Иран намерен продолжать торговлю нефтью Несмотря на вступление в силу второго пакета санкций США против Тегерана, Иран продолжит торговать нефтью. Об этом заявлял в телеобращении к согражданам в начале ноября президент Ирана Хасан Роухани: "Америка хотела свести к нулю продажу нефти Ираном… однако мы продолжим торговать нефтью… чтобы прорвать санкции".

Санкции США против Ирана - хроника противостояния Угрозы Тегерана на фоне санкций США Тегеран собирается производить уран с обогащением в 20 процентов. Неизвестно, согласован ли этот шаг с МАГАТЭ. В прошлом году Тегеран грозился возобновить обогащение урана, если ему не компенсируют ущерб от санкций США. "Статья 36 соглашения и резолюция Совбеза ООН 2231 позволяют выполнять (ядерную сделку. - Ред.) в сокращенном объеме, не выходя из нее", - заявлял глава МИД Мохаммад Джавад Зариф.

Санкции США против Ирана - хроника противостояния Введение санкций привело к протестам Экономическая ситуация в Иране ухудшается. Опасаясь последствий санкций США, европейские банки предпочитают не вести дела с Тегераном. Импорт любых товаров в Иран экстремально затруднен. В стране не хватает даже жизненно необходимых медикаментов, цены на которые очень сильно выросли. В Иране, долгое время находящимся под бременем санкций, растет недовольство. Свидетельством тому - акции протеста. Автор: Наталья Позднякова

