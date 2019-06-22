Меркель призвала найти решение конфликта с Ираном на встрече G20

В рамках саммита G20 в конце июня необходимо принять усилия по дипломатическому урегулированию конфликта между США и Ираном, заявила канцлер ФРГ.
На предстоящем саммите G20 в Осаке канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) намерена приложить усилия по поиску мирного урегулирования конфликта между США и Ираном. Возможности Германии при этом, "несомненно, не бесконечны", признала она, выступая в субботу, 22 июня, на конференции Евангелической церкви в Дортмунде. Вместе с тем Берлин может помочь в дипломатическом разрешении ситуации, подчеркнула она.
Меркель пообещала, что иранский конфликт будет, по меньшей мере, темой целого ряда двусторонних встреч с ее участием в рамках японского саммита "большой двадцатки", который пройдет 28-29 июня. "Должно быть политическое решение. Я не только на это надеюсь, я внутренне готова и стремлюсь работать для достижения этой цели", - подчеркнула далее глава германского правительства.
Одновременно она выступила с косвенной критикой в адрес президента США Дональда Трампа, заявив об отсутствии в настоящее время доверия между многими игроками на международной арене. "В иных местах недоверие даже становится политикой правительства", - указала она, не упоминая при этом Трампа или Вашингтон. При этом некоторые игнорируют взаимозависимость стран и ставят под сомнение "компромиссы, правила, договоры и международные организации", добавила далее Меркель.
Иран выступил с очередным заявлением в адрес США
Между тем власти Ирана пообещали решительно реагировать на любую угрозу со стороны США. "Мы не допустим нарушение границ Ирана. Иран примет решительные действия против любой агрессии или угрозы со стороны Америки", - цитирует иранское агентство Tasnim слова представителя МИД Ирана Аббаса Мусави.
Ранее США выступили с инициативой экстренного заседания Совбеза ООН по Ирану. Консультации по вопросу развития ситуации в иранском конфликте пройдут 24 июня за закрытыми дверями, сообщают информагентства со ссылкой на дипломатические источники.
Вашингтон пригрозил Тегерану новыми контрмерами
Накануне Госдепартамент США призвал Иран до октября ратифицировать международные конвенции по борьбе с терроризмом. В противном случае Тегерану грозят серьезные финансовые контрмеры, говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.
В настоящее время Корпус стражей исламской революции продолжает участвовать в крупномасштабных схемах незаконного финансирования, чтобы поддерживать свою злонамеренную деятельность, заявил глава Госдепартамента Майк Помпео. "Международное сообщество ясно дало понять, что Иран должен выполнять свои обязательства и вести себя как нормальная нация", - говорится в заявлении госсекретаря США.
Развитие конфликта между США и Ираном
В начале 2018 года Дональд Трамп в одностороннем порядке заявил о выходе США из договора по ядерной сделке с Ираном и возобновлении экономических санкций. С тех пор напряжение в отношениях между Вашингтоном и Тегераном не перестает усиливаться.
В последние дни угроза военного конфликта в регионе обострилась также из-за произошедших 13 июня предполагаемых нападений на два нефтяных танкера в Оманском заливе. Вашингтон обвинил в нападении Тегеран. В частности, в администрации США заявили, что на корпусе одного из пострадавших танкеров обнаружено взрывное устройство, предположительно магнитная мина. Около месяца назад аналогичное устройство использовалось при нападении на танкеры у берегов ОАЭ.
Позже Иран сбил в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом американский дрон типа Navy MQ-4C Triton. В Вашингтоне говорят, что в этот день американские самолеты не залетали в воздушное пространство Ирана. Тегеран, напротив, утверждает, что располагает "неопровержимыми доказательствами" того, что беспилотник нарушил воздушную границу страны. США были готовы нанести военный удар по Ирану за сбитый дрон, однако в последние минуты Дональд Трамп его отменил.
______________
Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android
Смотрите также: