Меркель призвала вывести российские войска из Южной Осетии и Абхазии

Канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) раскритиковала продолжающееся присутствие российских войск в грузинских регионах Абхазии и Южной Осетии. После встречи в четверг, 23 августа, с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе в Тбилиси Меркель заявила, что "эту несправедливость нельзя предавать забвению". Глава правительства ФРГ, по ее словам, делает все, чтобы эта тема "снова и снова оказывалась на повестке дня". К сожалению, несмотря "на большие усилия", в этом вопросе нет ощутимых изменений к лучшему, сказала она.

Меркель напомнила, что в свой последний визит в Тбилиси почти десять лет назад, состоявшийся вскоре после заключения соглашения о перемирии после пятидневной войны, она потребовала вывода российских войск с территории Грузии. По словам канцлера, она "и сегодня выступает за территориальную целостность Грузии".

24 августа Меркель планирует встретиться с главой миссии наблюдателей ЕС в Грузии Эриком Хёгом и посетить административную границу с Южной Осетией. Из Грузии Меркель отправится в Армению и позже в Азербайджан.

Россия 8 августа 2008 года вступила во внутригрузинский конфликт на стороне сепаратистов Южной Осетии и в течение пяти дней оккупировала значительную часть территории Грузии. Франции, которая тогда председательствовала в ЕС, удалось добиться заключения соглашения о перемирии между Россией и Грузией. Вскоре после этого Москва признала независимость Южной Осетии и Абхазии и разместила свои войска в этих регионах.

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