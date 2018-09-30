 Меркель предостерегла Трампа от нападок на ООН | Важнейшие политические события в мире: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 30.09.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Мир

Меркель предостерегла Трампа от нападок на ООН

ООН нуждается в реформе, однако прежде чем что-то разрушить, необходимо создать новое, заявила немецкий канцлер. Таким образом она ответила на обвинения Дональда Трампа в отношении ООН.

Ангела Меркель

Ангела Меркель (Angela Merkel) выступила за дальнейшее развитие и сохранение ООН. Об этом она заявила в воскресенье, 30 сентября, передает dpa. Таким образом она ответила на критику Дональда Трампа в отношении этой организации.

Контекст

С трибуны Генассамблеи ООН Трамп заверил, что помощь США достанется только тем, кто уважает американские интересы. Перечисление успехов Вашингтона вызвало в зале смех. (26.09.2018)

Совет Безопасности всемирной организации не менялся с 1945 года, хотя с тех пор мировое население увеличилось в три, а количество членов ООН - в четыре раза, отметил Хайко Мас. (28.09.2018)

"Конечно, ООН далека от идеала, конечно, мы уже много лет хотим реформы Совета Безопасности. Но разрушать что-то прежде, чем создано новое - пожароопасно", - заявила Меркель. Такая ситуация могла мы разрушить мировой порядок "быстрее, чем мы можем себе представить", добавила канцлер.

Национальные интересы США важнее всего для Трампа

Меркель заявила это в контексте выступления американского президента в ООН во вторник, 25 сентября. Тогда он сказал, что национальные интересы США важнее мирового порядка. "Мы отвергаем идеологию глобализации и предпочитаем доктрину патриотизма", - заявил Трамп. Эксперты отметили пренебрежительное отношение президента США к ООН.

Ранее министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) также в ответ на выступление Трампа заявил, что "между многосторонностью и суверенитетом нет противоречия, скорее, наоборот, в мире, стоящем перед гигантскими глобальными проблемами, суверенитет можно сохранить лишь через сотрудничество". Мас также призвал к реформе ООН.

Смотрите также:

  • Дональд Трамп

    Борьба Трампа за новый порядок в мировой торговле: хроника эскалации

    Америка прежде всего? Теперь на деле

    Еще до вступления в должность президента США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что готов идти на конфликты, чтобы защитить интересы Америки в ее отношениях с основными торговыми партнерами. Трампу потребовалось немногим больше года, чтобы вслед за словами последовали действия.

  • Трамп показывает подписанный им указ о введении таможенных пошлин на ввозимые в США сталь и алюминий

    Борьба Трампа за новый порядок в мировой торговле: хроника эскалации

    Штрафные пошлины на импорт стали и алюминия

    8 марта 2018 г. Дональд Трамп делает первый шаг в торговом конфликте, до сих пор существовавшем лишь на словах. В прямом эфире, организованном из Овального кабинета на весь мир, окруженный американскими сталелитейщиками, президент США подписывает указ о введении штрафных пошлин на импорт стали и алюминия. Главный пострадавший - Китай. Введение в действие пошлин в отношении стран ЕС пока отложено.

  • Стальные листы фирмы Salzgitter AG

    Борьба Трампа за новый порядок в мировой торговле: хроника эскалации

    Торговый конфликт доходит до Германии

    С 1 июня 2018 г. действие американских штрафных пошлин распространилось и на импорт стали из ЕС, например, на эти стальные листы, выпускаемые немецкой фирмой Salzgitter AG. Несмотря на это, потери для германского экспорта пока носят ограниченный характер. Однако ситуация может измениться, если Трамп осуществит свою следующую угрозу и наложит 20-процентные пошлины на ввозимые из ЕС автомобили.

  • Скриншот одного из твитов Трампа

    Борьба Трампа за новый порядок в мировой торговле: хроника эскалации

    Twitter-угрозы - главное оружие Трампа

    Twitter - главный инструмент американского президента. Дональд Трамп использует сервис, чтобы представить свой взгляд на вещи, озвучить новые угрозы или выдвинуть очередной ультиматум. В "крестовом походе" американского лидера за установление нового порядка отношений с важнейшими торговыми партнерами США - Китаем, ЕС и членами NAFTA Мексикой и Канадой - не проходит и дня без Twitter-атак.

  • Новые автомобили марки Mercedes ждут в Бремерхафене отправки за рубеж

    Борьба Трампа за новый порядок в мировой торговле: хроника эскалации

    Угроза для немецких автоконцернов

    Новые автомобили марки Mercedes ждут в немецком Бремерхафене отправки за рубеж. Когда президент США угрожает введением 20-процентных пошлин на машины из ЕС, его целью являются прежде всего Daimler и другие немецкие автоконцерны. Их успехи на американском рынке, по мнению Трампа, являются причиной гигантского торгового дефицита США.

  • Флаги США, Канады и Мексики

    Борьба Трампа за новый порядок в мировой торговле: хроника эскалации

    Новая сделка с Канадой и Мексикой

    Одной из главных целей Трампа было переиграть условия соглашения о свободной торговле между Канадой, США и Мексикой (NAFTA), которое, по его мнению, наносит ущерб американской экономике. Трамп пытается защитить интересы американского бизнеса, страдающего от переноса производства - в первую очередь автостроителями - в Мексику, где более дешевая рабочая сила.

  • Миллионный автомобиль VW Käfer Baujahr, выпущенный в Мексике, 1992 год

    Борьба Трампа за новый порядок в мировой торговле: хроника эскалации

    Мексика под прицелом торговой политики США

    В Мексике выпускают машины для американского рынка не только автопроизводители из США - немецкий Volkswagen и другие автоконцерны десятилетиями работают по такой схеме. Под давлением Трампа в последнее время ряд автогигантов, таких как Ford, заморозили планы строительства в Мексике новых заводов. На фото - миллионный автомобиль "Фольксваген Жук", выпущенный в Мексике в 1992 году.

  • Тяжелый грузовик, груженый древесиной, пересекает границу США и Канады

    Борьба Трампа за новый порядок в мировой торговле: хроника эскалации

    Канада тоже чувствует давление со стороны США

    Наряду с Мексикой жесткий стиль поведения американского президента в торговой политике почувствовала на себе и Канада. Помимо канадских стали и алюминия под санкции США попала и древесина. Однако в итоге штрафные пошлины на канадские мягкие древесные породы, введенные в апреле 2017 года, привели к резкому повышению цен на этот продукт для строителей домов, прежде всего, в Америке.

  • Супермаркет в Гонконге, специализирующийся а продаже продуктов из Соединенных Штатов

    Борьба Трампа за новый порядок в мировой торговле: хроника эскалации

    Ответный удар Пекина

    Главной целью своих ответных штрафных пошлин в адрес США китайское правительство избрало американских производителей продовольствия. В итоге такие продукты как орехи, овощи и мясо, ввезенные из США, стали в Китае существенно дороже - как в этом супермаркете в Гонконге, специализирующемся на продаже продуктов made in USA.

  • Внедорожники Jeep на автосалоне

    Борьба Трампа за новый порядок в мировой торговле: хроника эскалации

    Американские внедорожники в поле зрения Пекина

    Если все пойдет так, как планируют власти КНР, то машины американских автопроизводителей, например внедорожники Jeep концерна Fiat Chrysler, в будущем подорожают на четверть. Впредь на них будут наложены дополнительные ввозные пошлины в 25 процентов. Новый список товаров, которые попадут под ответные таможенные пошлины Китая, уже находится в процессе подготовки, утверждают в Пекине.

    Автор: Томас Кольман


Смотреть видео 02:40
Now live
02:40 мин

Трамп взялся за старое: отмена пошлин против ЕС отменяется

Контекст

Борьба Трампа за новый порядок в мировой торговле: хроника эскалации

Дональд Трамп критиковал "несправедливую" практику мировой торговли еще в ходе предвыборной кампании. Став президентом США, он начал с ней бороться. В итоге мир оказался на пороге торговой войны. (06.07.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Трамп взялся за старое: отмена пошлин против ЕС отменяется  

Похоронят ли санкции США "Северный поток-2"?  

Какие автомобили подорожают из-за политики Трампа?  

Также по теме

UN Generalversammlung in New York | Donald Trump, Präsident USA

Выступление Трампа в ООН: громкие угрозы и отсутствие конкретики 20.09.2017

Полное уничтожение КНДР - лишь одна из угроз, озвученных президентом США Дональдом Трампом на Генассамблее ООН. Американские эксперты по просьбе DW проанализировали его дебютное выступление.

Schweiz WEF 2018

Что нового, кроме Трампа, принесет Давос-2018? 23.01.2018

23 января сильные мира сего в 48 раз встретятся в Давосе на экономическом форуме. В этом году на нем доминируют политические темы. Среди гостей много политиков, в том числе президент США Трамп.

Deutschland, Hamburg, G20 Proteste

Комментарий: Саммит G20 - все могло быть гораздо хуже 08.07.2017

Саммит G20 - на фоне беспорядков в Гамбурге и открытых разногласий его участников - вряд ли можно назвать успешным. Но все могло быть еще хуже, полагает Дагмар Энгель.

Реклама

Самые читаемые сегодня

О чем договорился Гитлер с британцами и французами в 1938 году?  

Глава МИД Сирии потребовал вывести из страны войска США  

Комментарий: Олег Сенцов победил Кремль  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно