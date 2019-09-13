 Меркель пообещала в ФРГ к 2030 году 1 млн станций зарядки электромобилей | Новости из Германии о Германии | DW | 03.11.2019

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Германия

Меркель пообещала в ФРГ к 2030 году 1 млн станций зарядки электромобилей

В еженедельном подкасте канцлер ФРГ отметила, что Германия сделает ставку на продвижение электромобильности.

BMW i3 у станции электрозарядки

BMW i3 у станции электрозарядки

В Германии к 2030 году будет открыт 1 млн станций зарядки электромобилей. Такое обещание дала канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) в очередном еженедельном видеоподкасте, размещенном в воскресенье, 3 ноября, на сайте информационной службы правительства страны. Обращение Меркель приурочено ко встрече экспертной группы по вопросам развития автоиндустрии, которая пройдет в ведомстве федерального канцлера 4 ноября.

Эксперты обсудят три темы

По словам главы правительства ФРГ, в повестку дня этой встречи включено обсуждение трех тем. В первую очередь - проблемы электромобильности и ее продвижения, в частности, посредством специальных "экопремий", то есть скидок для покупателей определенных моделей. Второй темой станет создание инфраструктуры для электронных автомобилей. "Для этого мы хотим открыть один миллион зарядных станций к 2030 году, и промышленность тоже будет вовлечена в этот процесс", - отметила Меркель. Третий аспект - автономное вождение и необходимые для этого правовые предпосылки.

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В конце октября в Штутгарте в здании музея компании Porsche прошла отраслевая конференция Handelsblatt Auto-Gipfel 2019. Генеральные директора и топ-менеджеры ведущих компаний немецкого и мирового автопрома в течение двух дней рассказывали о новейших трендах. В ходе мероприятия Дирк Кессельгрубер (Dirk Kesselgruber), представитель концерна Schaeffler, одного из крупнейших немецких поставщиков комплектующих для автопрома, выразил уверенность в том, что "через 10-15 лет 40 процентов автомобилей будут в той или иной мере автоматизированными".

По словам Кессельгрубера, в самых разных точках планеты будет появляться все больше беспилотных автобусов-шаттлов, обслуживающих (по расписанию и/или по вызову) четко обозначенные маршруты.

Концерн Schaeffler нынешним летом приступил к реализации пилотного проекта HEAT в Гамбурге: автономный микроавтобус пока в тестовом режиме курсирует по маршруту длиной 1,8 километра с пятью остановками, в следующем году он должен начать перевозить до десяти пассажиров.

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  • Е-мотоциклы и е-мотороллеры

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    Автор: Наталия Королева


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