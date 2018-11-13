 Меркель поддержала идею создания собственной армии Евросоюза | Новости из Германии о Европе | DW | 13.11.2018

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Европа

Меркель поддержала идею создания собственной армии Евросоюза

Наличие своей армии продемонстрирует миру, что между европейскими странами никогда не будет войны, заявила канцлер ФРГ в Европарламенте.

Ангела Меркель в Европарламенте 13 ноября

Ангела Меркель в Европарламенте 13 ноября

Канцлер ГерманииАнгела Меркель (Angela Merkel) поддержала идею появления у Евросоюза собственной армии. "Мы должны работать над осуществлением идеи создать в будущем настоящую европейскую армию", - заявила глава правительства ФРГ в Европейском парламенте в Страсбурге во вторник, 13 ноября.

Наличие своей армии "показало бы миру, что между европейскими странами больше никогда не будет войны", добавила канцлер. Подобный шаг мог бы стать хорошим дополнением к НАТО, подчеркнула она. Меркель также отметила необходимость единой политики ЕС в области экспорта вооружений.

Солидарность - "часть европейской ДНК"

В своем выступлении глава германского правительства особо выделила значимость солидарности, назвав ее "частью европейской ДНК". Кроме того, канцлер призвала европейские страны к более тесному сотрудничеству в вопросах миграции. По словам Меркель, поддерживать друг друга - "важная предпосылка для любого функционирующего сообщества".

Как передает корреспондент DW, на выступление Меркель пришло значительно больше депутатов, чем на обычные дебаты, балкон для посетителей был заполнен полностью. Депутаты Европарламента и гости встретили аплодисментами появление Меркель.

Однако в ходе выступления представители праворадикальных партий, в частности, правопопулистской Партии независимости Соединенного Королевства (UKIP), громкими возгласами пытались помешать оратору. Сама канцлер сочла "почетными" словесные протесты, назвав их признанием того, что ее слова задели за живое.

Глава социал-демократов ФРГ поддержала идею европейской армии

6 ноября Эмманюэль Макрон в эфире радиостанции Europe 1 заявил, что европейцев невозможно защитить без "настоящей европейской армии". Собственная армия необходима Евросоюзу, "принимая во внимание Россию, Китай и даже США", подчеркнул Макрон.

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Позднее идею создания армии ЕС поддержали председатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Андреа Налес (Andrea Nahles) и генеральный секретарь Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer).

В свою очередь, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп счел слова Макрона "очень оскорбительными" и призвал Европу "заплатить свою справедливую долю в НАТО, которую в огромной степени субсидируют США". На саммите Североатлантического альянса в июле 2018 года Трамп уже призывал партнеров по блоку увеличить их финансовый вклад в обеспечение обороноспособности НАТО до двух процентов ВВП.

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