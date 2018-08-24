Меркель опровергла заявления о зависимости ФРГ от российского газа

Строительство "Северного потока-2" не поставит Германию в слишком большую зависимость от поставок российского газа. Уверенность в этом в пятницу, 24 августа, выразила канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) на встрече со студентами Тбилисского государственного университета имени Джавахишвили. Глава германского правительства находится с визитом в Грузии.

"Мы уже видим, что не попадем в зависимость"от энергопоставок из России, отметила она, добавив, что Берлин получает "голубое топливо" также из Норвегии, Великобритании и Нидерландов.

Меркель подчеркнула, что параллельно с возведением"Северного потока-2" Германия в скором времени приступит к строительству терминала для сжиженного природного газа на своей территории.

Вступление Грузии в ЕС

В ходе общения со студентами коснулась Меркель и других тем. Так, речь зашла о вступлении Грузии в Европейский Союз. Говоря об этой процедуре, канцлер ФРГ предупредила, что европейские партнеры Тбилиси "не могут обещать слишком многого и в слишком короткие сроки".

При этом она добавила, что Берлин настроен на более тесное взаимодействие с грузинской стороной.

Как передает корреспондент DW из Тбилиси, Меркель прокомментировала и ситуацию с предстоящими в 2019 году в ЕС выборами - в частности, в Европарламент. Глава правительства ФРГ с озабоченностью высказалась о росте национализма в Европе, добавив, что "предстоит большая битва" из-за этих тенденций.

В ходе официальной пресс-конференции после переговоров с премьером Грузии Мамукой Бахтадзе Меркель поддержала территориальную целостность Грузии и раскритиковала действия России. В то же время она не стала употреблять термин "оккупированные территории", который после августовской войны 2008 года законодательно закреплен в Грузии применительно к Абхазии и Южной Осетии, напоминает корреспондент DW.

Позднее, в ходе общения со студентами, Меркель, однако, признала, что речь шла об оккупации, и это было встречено аплодисментами.

Ангела Меркель в сопровождении представителей миссии наблюдателей Евросоюза также посетила один из районов Грузии, расположенный у границы с непризнанной республикой Южная Осетия.

После визита в Тбилиси Меркель отправится в Ереван, потом - в Баку.

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