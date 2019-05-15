 Меркель не хочет переходить на работу в ЕС | Новости из Германии о Германии | DW | 16.05.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Германия

Меркель не хочет переходить на работу в ЕС

Канцлер ФРГ Меркель опровергла слухи о скором переходе на один из руководящих постов в Брюсселе.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель

Ангела Меркель

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) опровергла предположения о том, что она может занять один из политических постов в Брюсселе. После завершения канцлерского срока она не будет претендовать на новые должности в политике, в том числе в ЕС, заявила она в четверг, 16 мая, во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте в Берлине.

По словам Меркель, в интервью Süddeutsche Zeitung, в котором ряд наблюдателей увидели указание на возможное продолжение ее политической карьеры в Брюсселе, она лишь заявила, что на посту канцлера уделяет большое внимание европейским темам. В свою очередь Рютте также указал, что "не является кандидатом" на руководящие посты в Евросоюзе.

Контекст

Меркель не хочет уходить с должности канцлера до окончания легислатурного периода. Но не все одобряют ее желание. За политическими кулисами внимание приковано к ее преемнице на посту главы ХДС. (23.04.2019)

Ангела Меркель - не только первая женщина-канцлер Германии, но и политический долгожитель. Меркель в четвертый раз стала канцлером, ранее это удавалось лишь Колю и Аденауэру. А ведь в нее не верили. (14.03.2018)

В интервью газете Süddeutsche Zeitung, опубликованном в бумажной версии 16 мая и посвященном выборам в Европарламент, Меркель заявила о большом значении предстоящего голосования. "Многие тревожатся о Европе, и я тоже<…> И это порождает  усиливающееся стремление заботиться о судьбе Европы совместно с другими", - отметила она. В ряде СМИ это высказывание было интерпретировано как намек на возможный переход Меркель в Брюссель в ближайшее время.

Меркель уйдет с поста канцлера ФРГ после выборов 2021 года

В конце октября 2018 годаАнгела Меркель объявила о намерении отказаться от поста председателя Христианско-демократического союза (ХДС), но остаться федеральным канцлером до следующих выборов в бундестаг в 2021 году. Решение было связано со снижением популярности христианских демократов в соцопросах и плохими результатами на земельных выборах. В декабре ее преемницей на посту главы партии стала Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer).

После выборов в Европарламент 26 мая станут вакантными, в частности, посты председателя Еврокомиссии и председателя Европейского совета, которые в настоящее время занимают Жан-Клод Юнкер и Дональд Туск.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

  • Ингольштадт

    Нестандартные будни Ангелы Меркель

    Меркель и пиво

    В 2016 году в Германии отпраздновали 500-летие баварского закона о чистоте пива - райнхайтсгебот 1516 года, действие которого позже распространилось на территорию всей Германии. Эта фотография была сделана во время торжественной церемонии в городе Ингольштадт.

  • Портрет Меркель кисти Элизабет Пейтон

    Нестандартные будни Ангелы Меркель

    Меркель и искусство

    Такой видит канцлера Германии американская художница Элизабет Пейтон, известная своими стилизованными портретами знаменитостей. Портрет был написан в 2017 году.

  • Ангела Меркель на теледебатах

    Нестандартные будни Ангелы Меркель

    Меркель и дебаты

    Эта фотография была сделана во время единственного ТВ-поединка Ангелы Меркель и Мартина Шульца в начале сентября 2017 года в ходе предвыборной кампании в бундестаг.

  • Ангела Меркель на Gamescom

    Нестандартные будни Ангелы Меркель

    Меркель и эльфы

    Впервые в 2017 году Ангела Меркель открыла международную ярмарку видеоигр Gamescom в Кельне. Компанию ей составили эльфы и другие персонажи компьютерных игр.

  • Галле

    Нестандартные будни Ангелы Меркель

    Меркель не страшны акулы

    В новом институте IMWS Общества имени Фраунгофера в городе Галле проводят исследования в области биосистемной инженерии и материаловедения. Присутствовавшие на месте репортеры не смогли удержаться от соблазна сфотографировать канцлера, когда она проходила мимо изображенной на стене акулы.

  • Дюссельдорф

    Нестандартные будни Ангелы Меркель

    Меркель на карнавале

    Федеральный канцлер - частый гость карнавальных шествий. Правда, в данном случае речь идет не о личном участии, а о сатирических повозках. На этой фотографии, сделанной в феврале 2016 года в Дюссельдорфе, Ангелу Меркель накрывает "волна беженцев".

  • Карнавал в Кельне

    Нестандартные будни Ангелы Меркель

    Меркель и насекомые

    А такой представили Ангелу Меркель на карнавале в Кельне в феврале 2017 года. Канцлер изображена божьей коровкой, а ее соперник, лидер СДПГ Мартин Шульц (Martin Schulz) - пчелой.

  • Киль

    Нестандартные будни Ангелы Меркель

    Меркель и подводный диверсант

    В январе 2016 года канцлер Германии Ангела Меркель посетила военно-морскую базу в Киле. Этот снимок был сделан во время разговора со служащим подразделения подводных диверсантов - немецких "морских котиков".

  • Кельн

    Нестандартные будни Ангелы Меркель

    "I'll be back"

    Эта фотография была сделана в Немецком центре аэрокосмических исследований (DLR) во время осмотра одной из научных лабораторий. В качестве подписи к снимку могла бы прекрасно подойти крылатая фраза из "Терминатора".

  • Берлин

    Нестандартные будни Ангелы Меркель

    Меркель и дети

    Ангела Меркель, как известно, до начала своей политической карьеры была ученым-физиком. В июне 2016 года по случаю "Дня маленького ученого" она посетила один из берлинских детских садов, где приняла участие в проведении экспериментов. Эта фотография агентства dpa была сделана во время приготовления лимонада.

  • Берлин

    Нестандартные будни Ангелы Меркель

    Меркель и лотерея

    Томбола - вид вещевой лотереи, популярной на вечеринках и общественных мероприятиях. Прибыль часто идет на благотворительные цели. В июле Ангела Меркель посетила летний праздник в столичном представительстве земли Баден-Вюртемберг в Берлине. Этот снимок агентства dpa был сделан в тот момент, когда она как раз покупала пару билетиков. Улыбнулась ли канцлеру удача, агентство не сообщает.

  • Италия

    Нестандартные будни Ангелы Меркель

    Меркель и лабрадор

    Кто сказал, что Меркель боится собак? Снимок сделан в Италии, где в конце августа 2016 года немецкий канцлер посетила один из районов, пострадавших от разрушительного землетрясения.

  • Эрфурт

    Нестандартные будни Ангелы Меркель

    Сладкая Меркель

    Эта фотография агентства dpa была сделана в Эрфурте во время Международной кулинарной олимпиады в конце октября 2016 года. На ней изображена работа турецких участников из кондитерской T. Geckil.

  • Берлин

    Нестандартные будни Ангелы Меркель

    Меркель и юные пожарные

    Канцлер встретилась с подрастающими пожарными в берлинском районе Веддинг. Кто-то тушит пожары, кто-то тушит кризисы.

  • Портрет Меркель, написанный Джорджем Бушем-младшим

    Нестандартные будни Ангелы Меркель

    Меркель и Буш-художник

    Меркель не раз становилась музой для известных художников, писателей, поэтов, режиссеров. Такой ее увидел и отобразил в красках живописец-любитель Джордж Буш-младший, 43-й президент США.

    Автор: Максим Нелюбин, Ксения Сафронова


Смотреть видео 13:58

Партия Меркель выбрала ей преемницу, или Who is Mrs. АКК? - DW Новости

Контекст

Нестандартные будни Ангелы Меркель

Эльфы, собаки, пожарные... С кем только ни приходится встречаться канцлеру Германии по работе. (25.09.2017)  

Ссылки в интернете

Интервью Ангелы Меркель

Аудио- и видеофайлы по теме

Сенсационная речь Ангелы Меркель о России, США и мире на Мюнхенской конференции по безопасности  

Партия Меркель выбрала ей преемницу, или Who is Mrs. АКК? - DW Новости  

Меркель уходит - "Заповедник", выпуск 48  

Также по теме

Belgien Brexit-Gipfel in Brüssel

Меркель усомнилась в способности Еврокомиссии остановить "Северный поток - 2" 15.05.2019

Несмотря на принятие новой газовой директивы ЕС, предотвратить строительство "Северного потока - 2" уже невозможно, уверена канцлер ФРГ.

Merkel tauscht umstrittene Nolde-Bilder

Ангелу Меркель прочат на пост главы Еврокомиссии 20.04.2019

Педседатель ЕК Жан-Клод Юнкер считает, что канцлер ФРГ обладает высокой квалификацией и может руководить Еврокомиссией. Он назвал Меркель "достойным любви совокупным художественным произведением".

EU Gipfel in Sibiu Symbolbild Rathaus mit EU Dekoration vor dem Gipfel

Лидеры ЕС приняли декларацию о защите единой Европы 09.05.2019

На неформальном саммите в Сибиу главы государств и правительств стран Евросоюза обсуждают стратегию развития ЕС до 2024 года.

Реклама

Самые читаемые

Электросамокаты в Германии: пешеходное лобби наносит ответный удар  

Немецкие журналисты о шансах Сергея Лазарева на "Евровидении"  

Олигарх Игорь Коломойский вернулся в Украину  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно