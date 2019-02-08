 Меркель назвала решение послов ЕС по газу успехом Берлина и Парижа | Новости из Германии о Германии | DW | 08.02.2019

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Германия

Меркель назвала решение послов ЕС по газу успехом Берлина и Парижа

Канцлер ФРГ отметила, что компромиссные поправки к Газовой директиве были бы невозможны без сотрудничества между Германией и Францией.

Трубы для Северного потока-2

Трубы для "Северного потока-2"

Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) приветствовала в пятницу, 8 февраля, в Берлине компромиссное решение по поправкам к европейской Газовой директиве, принятое Комитетом постоянных представителей ЕС (Coreper). Корректировки одобрены в варианте, предложенном Берлином и Парижем, и не должны существенно отразиться на судьбе "Северного потока-2". "Сегодня - хороший день, и он был бы невозможен без сотрудничества между Германией и Францией", - подчеркнула Меркель.

В чем суть компромисса по Газовой директиве?

Как отмечается в тексте согласованного документа, страна, через которую осуществляется ввод трубопровода в транспортную систему ЕС, наделяется полномочиями для применения к данному проекту европейской Газовой директивы и исключений из нее. Применительно к "Северному потоку-2" речь идет о Германии.

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Вместе с тем поправки предполагают длительный процесс доработки Газовой директивы, с которым Берлин согласился лишь после переговоров с Парижем.

На переходный период ФРГ потребуется больше газа

Комментируя решение постпредов ЕС, министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер (Peter Altmaier) отметил роль поставок газа для энергообеспечения Германии. Он напомнил о полном отказе Берлина от атомной энергетики до конца 2022 года, а также о постепенном прекращении использования бурого и каменного угля в производстве электроэнергии.

На этот "переходный период" ФРГ потребуется больше запасов голубого топлива, подчеркнул Альтмайер.

Теперь слово за Европарламентом

В свою очередь депутат Европарламента от фракции "Союз-90"/"зеленые" Ребекка Хармс подвергла достигнутый компромисс критике. "Похоже, что получив благословение Парижа", федеральное правительство "может наплевать на озабоченность государств Центральной и Восточной Европы", рискнуть навлечь на себя санкции США и "пренебречь совместными интересами безопасности ЕС", заявила она.

Для окончательного внесения изменений в Газовую директиву необходимо еще одобрение депутатов Европарламента.

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    Автор: Андрей Гурков


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