Меркель назвала покойного экс-президента США Буша другом немцев

Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) высоко оценила заслуги покойного экс-президента США Джорджа Буша-старшего, назвав его другом немцев. "Мы скорбим по президенту Джорджу Бушу, другу немцев. Мы никогда не забудем его вклада в дело воссоединения Германии", - написал официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) в своем микроблоге в Twitter в субботу, 1 декабря.

Глава МИД ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) назвал Буша великим государственным деятелем и также высоко оценил его роль в воссоединении Германии. "Не в последнюю очередь мы благодарны ему за воссоединение нашей страны. Буш мужественно воспользовался шансом прекратить холодную войну и с самого начала безоговорочно поддерживал германское единство", - указал он.

"Величие и щедрость"

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) в послании соболезнования отметил, что "Германия будет всегда с глубокой благодарностью помнить о непоколебимой готовности Буша содействовать воссоединению Германии". По словам Штайнмайера, Буш также олицетворяет для немцев "величие и щедрость". США с кончиной Буша лишилась выдающегося государственного деятеля, констатировал федеральный президент.

Эксперт фракции блока христианских партий ХДС/ХСС по внешней политике Юрген Хардт (Jürgen Hardt) отметил, что Буш в значительной степени содействовал установлению европейского миропорядка. "Особенно в нынешние месяцы новых конфронтаций между Россией и Западом наследие Буша призывает нас делать ставку на мирное многостороннее урегулирование конфликтов, а не на конфронтации", - указал он.

Джордж Буш-старший скончался 30 ноября в возрасте 94 лет в своем доме в Хьюстоне в кругу родственников и ближайших друзей.

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