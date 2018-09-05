 Меркель назвала нехватку кадров ″величайшим вызовом″ экономике ФРГ | Новости из Германии о Германии | DW | 05.09.2018

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Германия

Меркель назвала нехватку кадров "величайшим вызовом" экономике ФРГ

Нехватка рабочей силы "может стать самым серьезным сдерживающим фактором" для экономики Германии, заявила канцлер ФРГ. Осенью правительство страны рассмотрит законопроект о поддержке трудовой миграции.

Ангела Меркель во время выступления во Франкфурте-на-Майне

Ангела Меркель во время выступления во Франкфурте-на-Майне

Нехватка кадров является "величайшим" вызовом для развития экономики Германии, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel), выступая во Франкфурте-на-Майне во вторник, 4 сентября.

Контекст

Экономический подъем привел к рекордной занятости и обострил нехватку квалифицированных кадров. Без трудовых мигрантов, в том числе из России и Украины, проблему не решить. (04.01.2018)

Германии срочно нужны специалисты. Какие шансы, если вы - из России? Институт немецкой экономики рассказал DW все о ситуации на немецком рынке труда. (24.04.2018)

По ее словам, во многих регионах Германии "уже есть то, что называют полной занятостью", но одновременно повсюду в стране не хватает специалистов. "Это может стать самым серьезным сдерживающим фактором", - предупредила канцлер, пояснив, что вопрос, откуда Германия может получить недостающие кадры, является "доминирующим".

Правительство ФРГ намерено этой осенью рассмотреть законопроект о поддержке трудовой миграции. Меркель заявила, что осенью в Германии количество работающих впервые достигнет отметки в 45 млн человек. Немецкая экономика демонстрирует рост уже девятый год подряд.

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    Средняя зарплата квалифицированных специалистов (то есть специалистов с высшим образованием) в Германии - около 58 тысяч евро брутто в год. Самые высокие доходы у жителей федеральной земли Гессен - более 63 тысяч до вычета налогов. Наиболее низкие зарплаты на востоке страны: в Мекленбурге - Передней Померании, Бранденбурге и Саксонии-Анхальт.

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    В рейтинге, опубликованном порталом StepStone в 2018 году, врачи оказались на первом месте. Надо сказать, уже не в первый раз. Средняя годовая зарплата немецких докторов - 84 233 евро до вычета налогов. Самые высокие доходы у профильных специалистов и главврачей, которые зарабатывают более ста тысяч в год.

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    За большой зарплатой работникам финансовой сферы стоит отправляться в Гессен, а именно во Франкфурт-на-Майне. В среднем банкирам, страховщикам и финансистам здесь платят более 66 тысяч евро в год. Самые высокие доходы у сотрудников, задействованных в сфере кэш-менеджемента - специалистов по оптимизации услуг для корпоративных клиентов.

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    Автор: Ксения Сафронова


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