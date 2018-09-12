 Меркель назвала миграционный кризис главным вызовом для ЕС | Новости из Германии о Германии | DW | 12.09.2018

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Германия

Меркель назвала миграционный кризис главным вызовом для ЕС

Говоря в бундестаге о недавних событиях в Хемнице и Кётене, канцлер ФРГ заявила, что нацистским слоганам нет оправдания и мусульмане также являются частью нашего общества.

Ангела Меркель

Ангела Меркель выступает в бундестаге, 12 сентября 2018 года

Миграционный кризис - самый большой вызов для Европы, считает канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel). Выступая на генеральных дебатах в бундестаге в среду, 12 сентября, Меркель назвала проблему с наплывом беженцев "еще более масштабной", чем финансовый кризис в еврозоне десять лет назад.

Глава германского правительства подчеркнула, что миграционный кризис имеет решающее значение для будущего Евросоюза, однако "решения мы еще не нашли". Вместе с тем Меркель призвала европейские страны к совместным действиям, заявив, что "если Европа просто скажет: мы закрываем свои границы и нас не волнует, что происходит у наших соседей, тогда ничего не получится".

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"Нацистским лозунгам нет оправдания"

Комментируя недавние события в Хемнице и Кётене, где погибли двое немцев, канцлер отметила, что даже возмущение в связи этим не может оправдать "демонстрации с бесчеловечными лозунгами". Травлю мигрантов и "нацистские слоганы" нельзя ни простить, ни объяснить, заявила Меркель, подчеркнув, что "евреи и мусульмане являются такой же частью нашего общества, как христиане и атеисты".

Что произошло в Хемнице и Кётене

В восточногерманском Кётене 9 сентября 22-летний немец скончался после драки с уроженцами Афганистана, которые прибыли в ФРГ в качестве беженцев. После вскрытия стало известно, что смерть наступила в "результате острого инфаркта, который не был прямым следствием полученных телесных повреждений". 

За две недели до этого в саксонском Хемнице в драке был убит 35-летний мужчина. Полиция задержала двух подозреваемых, которые запрашивали в Германии статус беженца. Оба события вызвали широкий резонанс в СМИ и привели к массовым демонстрациям как правых радикалов, так и просто противников миграционной политики Берлина и ксенофобии.

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