Меркель назвала миграционный кризис главным вызовом для ЕС

Миграционный кризис - самый большой вызов для Европы, считает канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel). Выступая на генеральных дебатах в бундестаге в среду, 12 сентября, Меркель назвала проблему с наплывом беженцев "еще более масштабной", чем финансовый кризис в еврозоне десять лет назад.

Глава германского правительства подчеркнула, что миграционный кризис имеет решающее значение для будущего Евросоюза, однако "решения мы еще не нашли". Вместе с тем Меркель призвала европейские страны к совместным действиям, заявив, что "если Европа просто скажет: мы закрываем свои границы и нас не волнует, что происходит у наших соседей, тогда ничего не получится".

"Нацистским лозунгам нет оправдания"

Комментируя недавние события в Хемнице и Кётене, где погибли двое немцев, канцлер отметила, что даже возмущение в связи этим не может оправдать "демонстрации с бесчеловечными лозунгами". Травлю мигрантов и "нацистские слоганы" нельзя ни простить, ни объяснить, заявила Меркель, подчеркнув, что "евреи и мусульмане являются такой же частью нашего общества, как христиане и атеисты".

Что произошло в Хемнице и Кётене

В восточногерманском Кётене 9 сентября 22-летний немец скончался после драки с уроженцами Афганистана, которые прибыли в ФРГ в качестве беженцев. После вскрытия стало известно, что смерть наступила в "результате острого инфаркта, который не был прямым следствием полученных телесных повреждений".

За две недели до этого в саксонском Хемнице в драке был убит 35-летний мужчина. Полиция задержала двух подозреваемых, которые запрашивали в Германии статус беженца. Оба события вызвали широкий резонанс в СМИ и привели к массовым демонстрациям как правых радикалов, так и просто противников миграционной политики Берлина и ксенофобии.

Смотрите также:

Путь беженцев в Европу: последняя остановка - Средиземное море "Вопиющий случай" Средиземное море. На воде, среди обломков надувной спасательной лодки, - трупы женщины и ребенка. Они - беженцы из Африки, пытавшиеся добраться до берегов Европы, но нашедшие смерть в море по вине ливийской береговой охраны. "Вопиющим случаем" назвал случившееся пресс-секретарь Международной организации по миграции (IOM) Флавио Ди Джакомо.

Путь беженцев в Европу: последняя остановка - Средиземное море На волосок от смерти Этой женщине повезло. Спасатели испанской неправительственной организации Proactiva Open Arms в буквальном смысле слова выловили ее в открытом море. Судя по всему, ее оставили умирать солдаты ливийской береговой охраны - после того, как она отказалась возвращаться с ними в Ливию.

Путь беженцев в Европу: последняя остановка - Средиземное море Как работают спасатели-добровольцы Капитан Марк Рейг Креус и руководитель спасательной миссии Анабель Монтес пытаются определить местонахождение надувной лодки. У активистов неправительственной организации Proactiva Open Arms есть подозрения, что речь может идти о судне с беженцами на борту.

Путь беженцев в Европу: последняя остановка - Средиземное море Взгляд в даль и терпеливое ожидание Член добровольного отряда спасателей организации Proactiva Open Arms Эстер Кампс с помощью огромного бинокля пытается обнаружить в море людей, терпящих бедствие. Всего несколько дней назад группа спасателей нашла в Средиземном море поврежденную надувную лодку и вытащила из воды женщину. Еще одной женщине и ребенку помочь уже не удалось, в момент обнаружения спасателями оба были мертвы.

Путь беженцев в Европу: последняя остановка - Средиземное море Оставленные умирать Спасатели завернули тела погибших в пластиковую пленку. "Представители ливийской береговой охраны сообщили, что обнаружили лодку с 158 беженцами на борту, - написал в Twitter основатель правозащитной организации Оскар Кампс. - Но они умолчали о том, что оставили на борту двух женщин и одного ребенка, после того как те отказались перейти на ливийский корабль, а затем потопили лодку".

Путь беженцев в Европу: последняя остановка - Средиземное море На пути в Испанию Конец трагичной истории спасения: корабль гуманитарной организации Proactiva Open Arms движется в направлении испанского порта. Как сложится судьба женщины, чудом избежавшей смерти, пока не известно. Автор: Нермин Исмаил

