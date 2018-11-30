 Меркель и Путин договорились задействовать ″нормандский формат″ в керченском кризисе | Новости из Германии о Германии | DW | 01.12.2018

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Германия

Меркель и Путин договорились задействовать "нормандский формат" в керченском кризисе

Канцлер ФРГ и президент России провели встречу в рамках рабочего завтрака в Буэнос-Айресе, где проходит саммит G20.

Путин и Меркель перед рабочим завтраком

Путин и Меркель перед рабочим завтраком

Москва и Берлин договорились подключить к разрешению керченского кризиса "нормандский формат" - дипломатическую группу высокопоставленных представителей четырех стран - Германии, России, Украины и Франции.

Об этом в субботу, 1 декабря, сообщил представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) по итогам встречи канцлера Германии Ангелы Меркель (Angela Merkel) c президентом РФ Владимиром Путиным в Буэнос-Айресе, где проходит саммит G20. Политики пообщались в формате рабочего завтрака.

"Канцлер ФРГ еще раз выразила озабоченность обострением в Керченском проливе и выступила в поддержку свободы судоходства в Азовском море", - отметил Зайберт.

Меркель и Путин обсудили Сирию

Помимо конфликта Москвы и Киева, стороны обсудили также гражданскую войну в Сирии. Политики подтвердили приверженность договоренностям, достигнутым в конце октября в Стамбуле в рамках саммита с участием России, Германии, Турции и Франции.

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С российской стороны на завтраке присутствовали помощник президента РФ Юрий Ушаков, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков и шерпа России в G20 Светлана Лукаш.

Германию представляли Штеффен Зайберт, советник федерального канцлера по внешнеполитическим вопросам Ян Хеккер (Jan Hecker) и консультирующий Меркель по экономико-энергетическим проблемам шерпа ФРГ в G20 Ларс-Хендрик Рёллер (Lars-Hendrik Röller).

"Полчаса" на общение

Представителей прессы на завтраке не было. Как следует из распространенных по его итогам кадров, Путин до начала встречи поинтересовался у Меркель, сколько времени у них есть на общение. Канцлер ФРГ ответила ему, в очередной раз продемонстрировав знание русского: "Полчаса".

Ранее Меркель обвинила Москву в том, что она сознательно стремится закрыть доступ к Мариуполю и другим украинским портам в Азовском море через Керченский пролив. "Есть пояс стран (вдоль границ России. - Ред.), которые не могут развиваться так, как они хотят. Мы, немцы, не можем закрывать на это глаза", - заявила она, указав также на действия РФ в Грузии, Молдавии, Армении и Азербайджане.

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    Автор: Ольга Мищенко


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Темами 10-й по счету встречи лидеров стран G20 стали, в частности, конфликт вокруг Керченского пролива, убийство Джамаля Хашогги и "торговая война" США с другими странами. (01.12.2018)  

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