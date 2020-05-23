 Меркель и Макрон настаивают на принятии плана восстановления экономики ЕС | Новости из Германии о Германии | DW | 29.06.2020

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Германия

Меркель и Макрон настаивают на принятии плана восстановления экономики ЕС

Лидеры ФРГ и Франции заявили о важности достижения в ЕС единства по вопросу принятия плана по восстановлению экономики. В мае они предложили занять на финансовых рынках 500 млрд евро под гарантии ЕС.

Эмманюэль Макрон и Ангела Меркель, 29 июня 2020 г.

Эмманюэль Макрон и Ангела Меркель, 29 июня 2020 г.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) заявила о важности единства позиций Германии и Франции при принятии общеевропейского плана финансовой помощи для преодоления последствий пандемии коронавируса. Если Германия и Франция находятся в согласии, это еще не означает единства Европы, но если они не ладят друг с другом, с единством Европы будут проблемы, подчеркнула Меркель в понедельник, 29 июня, по окончании встречи с французским президентом Эмманюэлем Макроном в резиденции германского правительства под Берлином.

Эмманюэль Макрон и Ангела Меркель на пресс-конференции, 29 июня 2020 г.

Эмманюэль Макрон и Ангела Меркель на пресс-конференции, 29 июня 2020 г.

По словам канцлера, Берлин и Париж при обсуждении программы восстановления экономики ЕС могут внести вклад в то, чтобы "задать положительный импульс движению в верном направлении для европейского будущего".

Со своей стороны Макрон настаивает на оказании денежной помощи в восстановлении экономики ЕС. По его мнению, в июле необходимо достичь единства относительно финансовых рамок этого плана. "Это наша первейшая задача", - подчеркнул глава французского государства.

В мае Меркель и Макрон выступили с инициативой, согласно которой Еврокомиссия должна взять на финансовом рынке займы на 500 млрд евро под гарантии ЕС и распределить их в виде субсидий между наиболее пострадавшими странами и отраслями экономики. Реализация этого плана возможна лишь при согласии всех 27 стран Евросоюза.

С этим предложением не согласились сразу несколько стран ЕС. Так, Австрия, Нидерланды, Дания и Швеция выступают против увеличения бюджета Евросоюза и общих долговых обязательств, считая что эти меры позволят менее дисциплинированным и более слабым странам ЕС извлечь выгоду за счет своих более сильных партнеров.

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    Автор: Марина Барановская


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