 Меркель и Зеленский готовятся к саммиту в ″нормандском формате″ | Новости из Германии об Украине | DW | 28.08.2019

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Украина

Меркель и Зеленский готовятся к саммиту в "нормандском формате"

Главы Украины и ФРГ по телефону обсудили ситуацию в Донбассе и проведение в ближайшее время саммита "нормандской четверки". Зеленский поблагодарил Меркель за позицию по недопуску РФ в G7.

Владимир Зеленский и Ангела Меркель (18 июня 2019 года)

Владимир Зеленский и Ангела Меркель (18 июня 2019 года)

Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) и президент Украины Владимир Зеленский в среду, 28 августа, провели телефонные переговоры. По сообщению официального представителя Меркель Штеффена Зайберта (Steffen Seibert), главной темой разговора была ситуация на востоке Украины и продолжение дипломатических усилий по разрешению конфликта в "нормандском формате". Стороны в очередной раз заявили о необходимости полного соблюдения минских соглашений и проведения в ближайшее время встречи "нормандской четверки" на высшем уровне. 

Зеленский заметил, что Украина остается "последовательной в выполнении своих обязательств по мирному урегулированию в Донбассе с использованием политико-дипломатических механизмов", сообщила пресс-служба президента.

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Он призвал срочно провести встречу лидеров стран "нормандской четверки" (Украины, Германии, Франции, России) для обсуждения мирного процесса и согласования дальнейших шагов по урегулированию конфликта в Донбассе. Как сообщает украинская сторона, Ангела Меркель выразила поддержку усилиям Украины, направленным на установление мира на востоке страны, согласившись с необходимостью проведения в ближайшее время саммита на высшем уровне. Достигнута договоренность о подготовительной встрече дипломатических советников глав государств и правительств 2 сентября 2019 года.

Кроме того, Меркель и Зеленский обсудили недавно состоявшийся саммит G7 в Биаррице. Украинский президент поблагодарил канцлера ФРГ "за последовательную позицию о невозможности возвращения России в "семерку" в условиях агрессии против Украины и оккупации Крыма", сказано на сайте президента.

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  • Мужчина, перевозящий товар через линию разграничения

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    Автор: Николай Бердник


Смотреть видео 19:47

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Дорога жизни: как пересекают линию разграничения в Станице Луганской

Чтобы попасть из "ЛНР" в Станицу Луганскую, тысячи людей ежедневно переходят разрушенный мост. Наиболее драматичные моменты из жизни самого проблемного КПП через линию фронта в Донбассе - в фотогалерее DW. (12.07.2019)  

Ссылки в интернете

Сообщение пресс-службы Ангелы Меркель

Сообщение администрации президента Украины

Аудио- и видеофайлы по теме

Зеленский и отвод войск: что об этом на самом деле говорят в Донбассе. Европа в фокусе  

Зеленский хочет обсудить с Путиным, чей Крым и кого нет в Донбассе  

Что думают жители Донбасса о возможных переговорах Киева с Кремлем  

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