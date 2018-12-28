 Меркель ждет от Турции сдержанности в ответ на вывод войск США из Сирии | Новости из Германии о Германии | DW | 30.12.2018

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Германия

Меркель ждет от Турции сдержанности в ответ на вывод войск США из Сирии

Берлин и Анкара подчеркнули важность политического процесса в Сирии под эгидой ООН.

Реджеп Тайип Эрдоган и Ангела Меркель (фото из архива)

Реджеп Тайип Эрдоган и Ангела Меркель (фото из архива)

Германия ожидает, что "Турция сдержанно и с ответственностью отреагирует на объявленный вывод американских войск из Сирии". Об этом канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) сказала в ходе телефонной беседы с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Заявление по итогам беседы распространила в воскресенье, 30 декабря, заместитель пресс-секретаря правительства ФРГ Мартина Фитц (Martina Fietz).

Участники беседы "подчеркнули важность политического процесса под эгидой ООН для урегулирования конфликта". Кроме того, они признали, что хотя позиции террористической организации "Исламское государство" в регионе удалось потеснить, она остается "значительной угрозой, которая требует дальнейшего внимания".

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Меркель также приветствовала усилия Анкары по приему сирийских беженцев.

Как уточняет турецкое агентство Anadolu, собеседники "договорились о продолжении диалога" в свете решений по итогам стамбульского саммита по Сирии 27 октября.

Участники четырехсторонней (Германия - Франция - Турция - Россия) встречи на высшем уровне, в частности, призвали создать в Сирии условия для добровольного возвращения беженцев.

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    Автор: Григорий Аросев, Илья Коваль


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Ссылки в интернете

Заявление пресс-службы правительства ФРГ

Агентство Anadolu

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