 Меркель допускает увеличение помощи Турции из-за сирийских беженцев | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 24.01.2020

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Мир

Меркель допускает увеличение помощи Турции из-за сирийских беженцев

Канцлер ФРГ поддержала возможное увеличение помощи Турции со стороны Германии и ЕС. Берлин также намерен помочь Анкаре в укреплении береговой охраны и строительстве временного жилья для сирийских беженцев.

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Встреча Ангелы Меркель и Реджепа Тайипа Эрдогана в Стамбуле

Канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) поддерживает возможное увеличение финансовой помощи Турции со стороны Евросоюза и Германии в связи с сирийскими беженцами. Об этом она заявила на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Стамбуле в пятницу, 24 января. Миграционная политика стала одной из тем беседы.

Евросоюз уже пообещал выделить 6 млрд евро. Эти средства будут направлены не государству, а неправительственным организациям, занимающимся вопросами ухода за беженцами и их образования, подчеркнули как Меркель, так и Эрдоган.

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Турция вправе открыть границы для беженцев, поскольку Евросоюз не выполняет свои обязательства по отношению к Анкаре. Об этом накануне визита Ангелы Меркель в Турцию заявил Мевлют Чавушоглу. (23.01.2020)

Кроме того, Германия намерена помочь Турции в укреплении ее береговой охраны. Берлин также изучит возможность финансово поддержать планы турецкой стороны по строительству временного жилья для беженцев в северных регионах Сирии. Анкара хочет создать там так называемую зону безопасности, очищенную от сил самообороны сирийских курдов и боевиков террористических группировок, и расселить сирийских беженцев, которые сейчас находятся в Турции.

Глава МИД Турции обвинил ЕС в нарушении договоренностей

Эрдоган ранее предупреждал об угрозе новой волны беженцев в Европе в свете авианалетов на севере Сирии. По его словам, около 400 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома и направились к турецкой границе. Турция в одиночку не справится с их притоком, отметил Эрдоган. 

Накануне визита в Турцию канцлера Германии Ангелы Меркель министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обвинил Евросоюз в нарушении соглашения по беженцам. "ЕС обещал нам выплатить 3 миллиарда евро в конце 2016 года, и еще 3 миллиарда в конце 2018 года. Уже 2020-й год, а мы полностью не получили еще первые 3 миллиарда", - заявил он. 

В январе появилась информация о том, что ЕС на три четверти сократил финансовую помощь Турции. В то же время, по данным верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, выплаты Турции, предусмотренные в соглашении по беженцам, не сокращены.

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    Меркель как символ надежды

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    Автор: Настасья Штраухлер, Григорий Аросев


Смотреть видео 02:48

Конференция по Ливии в Берлине: почему для Меркель важна поддержка Путина и Эрдогана?

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Лодкой, поездом, пешком: из Сирии в Германию

Сирию и Германию разделяют 3700 километров. Для того, чтобы добраться из одной страны в другую, многим беженцам требуются недели, иногда - месяцы. Опасности подстерегают их по всему пути. (07.09.2015)  

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