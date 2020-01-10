Меркель в Москве: Иран и Ливия отодвинули Украину на второй план

Более драматичного времени для визита Ангелы Меркель (Angela Merkel) в Москву трудно было придумать. Буквально несколько дней назад Иран нанес ракетный удар по американским военным базам в Ираке и вышел из соглашения по своей ядерной программе. До этого США по приказу президента Трампа ликвидировали иранского генерала Сулеймани, считавшегося чуть ли не вторым лицом в государстве. Тем временем Турция ввела свои войска в Ливию…

В общем, у Владимира Путина накопилось достаточно тем для разговора с Ангелой Меркель в Кремле. Центральным пунктов повестки дня переговоров в субботу, 11 января, будет, конечно, обострение конфликта между США и Ираном (случайной жертвой которого, вероятно, стали пассажиры и экипаж самолета "Международных авиалиний Украины"). Но речь, судя по сообщениям пресс-служб российского и немецкого лидеров, пойдет и о Ливии, и о Сирии, и об Украине.

Разделенные Украиной, объединенные Трампом

Само собой, глубокие разногласия между Россией и Германией, вызванные присоединением Крыма к России и боевыми действиями на востоке Украины, никуда не делись. Но при этом, по выражению аналитика Московского Центра Карнеги Александра Баунова, в отношениях между Москвой и Берлином тема Украины перестала быть "слишком токсичной". Он считает, что последние шаги в сторону разрешения кризиса в Донбассе - включая обмен пленными и саммит "нормандской четверки" в Париже - можно расценивать как признак намечающейся оттепели.

Политика Трампа, как считают эксперты, сближает позиции Германии и России

События на Украине, последовавшие после смены власти в стране в 2014 году, стали причиной тяжелейшего со времен холодной войны кризиса в отношениях между Москвой и Берлином. Но, с другой стороны, в последнее время Путина и Меркель все больше вновь сближают "непредсказуемые и односторонние" действия США, полагает Баунов.

Самые яркие примеры - санкции Вашингтона в отношении газопровода "Северный поток-2" и приказ президента Трампа о ликвидации с помощью ракетного удара иранского генерала Сулеймани, которую осудили министерства иностранных дел как России, так и Германии.

Погасить конфликт в Иране

Российские аналитики считают, что после убийства американцами иранского генерала у Меркель и Путина появилась новая общая цель - предотвратить дальнейшее обострение кризиса на Ближнем Востоке. "Москва заинтересована в том, чтобы происходящее на Ближнем Востоке не приняло более широкие и кровопролитные масштабы", - отмечает востоковед Андрей Онтиков. По его словам, Германия и ЕС в целом способны внести свой вклад в деэскалацию ситуации в регионе.

Без поддержки Москвы Башар Асад едва ли бы сохранил власть в Сирии

Обе стороны могут попытаться извлечь пользу из субботней встречи - Путин представит Россию в роли миротворца на Ближнем Востоке и презентует объединенный фронт с Германией, а Берлин, в свою очередь, постарается получить максимум выгоды из российских позиций в неспокойном регионе.

А позиции эти заметно укрепились после того, как российские войска в 2015 году вмешались в гражданскую войну в Сирии на стороне правительственных сил. Россияне плечом к плечу с иранцами воевали за то, чтобы у власти остался президент Сирии Башар Асад, которого Москва рассматривает как одного из гарантов своего присутствия на Ближнем Востоке. К тому же Путин координирует свои действия в Сирии с президентом Турции Эрдоганом.

"Путин делает вид, что у него есть влияние на Иран. Поэтому я надеюсь, что канцлер Германии сможет убедить его использовать это влияние для того, чтобы отговорить Иран от дальнейших акций возмездия в отношении США", - заявил в интервью DW депутат бундестага от партии "зеленых" Омид Нурипур (Omid Nouripour).

Церемония прощания в Тегеране с генералом Сулеймани, убитым в Багдаде в результате ракетного удара США

В свою очередь, Кремль давно пытается убедить ЕС в целом и Германию в частности в необходимости развития более тесных связей, выставляя США ненадежным партнером, особенно после того, как Трамп решил в одностороннем порядке выйти из соглашения по ядерной программе Ирана. С тех пор и Россия, и Германия пытались спасти этот договор - тщетно.

Мирные переговоры в Берлине

Москва и Берлин вместе призывают и к урегулированию конфликта в Ливии. Недавняя эскалация боевых действий вокруг Триполи и Сирта вызвана наступлением "Ливийской национальной армии" (ЛНА) во главе с генералом Халифой Хафтаром на позиции войск правительства национального согласия премьера Фаиза Сараджа. Власти Германии уже выступили с заявлением, в котором содержится предостережение о том, что Ливия может пойти по пути Сирии.

Больше того, Берлин предложил провести мирную конференцию с участием конфликтующих в Ливии сторон. Так называемый "берлинский мирный процесс" может стартовать в ближайшие дни, хотя точная дата еще окончательно не определена.

Если подобная конференция действительно состоится, указывает Юрген Хардт (Jürgen Hardt), эксперт по вопросам внешней политики Христианско-демократического союза (ХДС), то это будет большим дипломатическим успехом. Он надеется, что канцлер Меркель поддержит инициативу своим авторитетом, хотя и признает, что "нам предстоит очень долгий путь".

В минувшую среду Путин выступил с совместным заявлением с Эрдоганом, поддержав конференцию по Ливии в Германии. Кроме того, российский и турецкий президенты призвали к прекращению огня в Ливии. Москва ни разу не показывала открыто, на чьей стороне ее симпатии в ливийском конфликте, однако, согласно публикациям СМИ, российские наемники воюют на стороне генерала Хафтара. В свою очередь, турецкие войска вступили в конфликт на стороне правительства, признанного ООН.

Для Германии субботняя встреча Меркель и Путина в Москве может стать демонстрацией того, сколько на самом деле веса имеет немецкий канцлер как применительно к ситуации в Ливии, так и на всем Ближнем Востоке. Как считает Федор Лукьянов, председатель Совета по внешней и оборонной политике (СВОП), Путин, очевидно, занимает лидирующую позицию в переговорах о положении в регионе. Германии, по мнению Лукьянов, здесь выступает в роли "пассивного наблюдателя на обочине", а России - в роли ключевого игрока.

Смотрите также:

Санкции США против Ирана - хроника противостояния США ввели новые санкции против Ирана 5 ноября 2018 года вступили в силу новые санкции США в отношении Ирана. Они касаются банковского и нефтяного секторов экономики и могут окончательно ее парализовать. Санкции США приняли после того, как Вашингтон вышел из договора об иранской ядерной программе. Этот документ является ключевым элементом в мировой системе безопасности.

Санкции США против Ирана - хроника противостояния США вышли из соглашения по Ирану 8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВДП), заключенного между Ираном, Соединенными Штатами, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией в 2015 году и предусматривающего выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену санкций.

Санкции США против Ирана - хроника противостояния Иран соблюдал условия сделки До ноября прошлого года Иран соблюдал условия ядерной сделки, как сообщалось в квартальном отчете Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Запасы обогащенного урана и производственные возможности Тегерана остаются ниже установленных в рамках соглашения границ. Проверки на атомных объектах состоялись за день до вступления в силу нового пакета санкций США.

Санкции США против Ирана - хроника противостояния Какие санкции вступили в силу После одностороннего выхода из СВДП Трамп заявил о поэтапном возобновлении санкций, которые уже действовали ранее, но были отменены в 2015 году. В ноябре Вашингтон запретил экспортировать нефть из Ирана и вести бизнес с иранскими нефтедобывающими компаниями. Кроме новых санкций, продолжают действовать и введенные ранее, затрагивающие финансовый сектор и запрещающие вести дела с иранскими банками.

Санкции США против Ирана - хроника противостояния ЕС сожалеет о новых санкциях США Евросоюз, а также отдельно Германия, Франция и Великобритания выразили сожаление по поводу новых санкций, которые США ввели в отношении Ирана. "Мы глубочайшим образом сожалеем по поводу вступления в силу новых санкций США как следствия выхода Вашингтона из ядерной сделки", - говорилось в общем заявлении стран ЕС, опубликованном 2 ноября.

Санкции США против Ирана - хроника противостояния Иран намерен продолжать торговлю нефтью Несмотря на вступление в силу второго пакета санкций США против Тегерана, Иран продолжит торговать нефтью. Об этом заявлял в телеобращении к согражданам в начале ноября президент Ирана Хасан Роухани: "Америка хотела свести к нулю продажу нефти Ираном… однако мы продолжим торговать нефтью… чтобы прорвать санкции".

Санкции США против Ирана - хроника противостояния Угрозы Тегерана на фоне санкций США Тегеран собирается производить уран с обогащением в 20 процентов. Неизвестно, согласован ли этот шаг с МАГАТЭ. В прошлом году Тегеран грозился возобновить обогащение урана, если ему не компенсируют ущерб от санкций США. "Статья 36 соглашения и резолюция Совбеза ООН 2231 позволяют выполнять (ядерную сделку. - Ред.) в сокращенном объеме, не выходя из нее", - заявлял глава МИД Мохаммад Джавад Зариф.

Санкции США против Ирана - хроника противостояния Введение санкций привело к протестам Экономическая ситуация в Иране ухудшается. Опасаясь последствий санкций США, европейские банки предпочитают не вести дела с Тегераном. Импорт любых товаров в Иран экстремально затруднен. В стране не хватает даже жизненно необходимых медикаментов, цены на которые очень сильно выросли. В Иране, долгое время находящимся под бременем санкций, растет недовольство. Свидетельством тому - акции протеста. Автор: Наталья Позднякова

