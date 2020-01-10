 Меркель в Москве: Иран и Ливия отодвинули Украину на второй план | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 10.01.2020

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Россия

Меркель в Москве: Иран и Ливия отодвинули Украину на второй план

Накануне встречи Меркель и Путина новый баланс сил на Ближнем Востоке заставляет Германию больше доверять России при решении проблем региона, где Москва стала ключевым игроком.

Ангела Меркель и Владимир Путина, декабрь 2019 года

Ангела Меркель и Владимир Путина, декабрь 2019 года

Более драматичного времени для визита Ангелы Меркель (Angela Merkel) в Москву трудно было придумать. Буквально несколько дней назад Иран нанес ракетный удар по американским военным базам в Ираке и вышел из соглашения по своей ядерной программе. До этого США по приказу президента Трампа ликвидировали иранского генерала Сулеймани, считавшегося чуть ли не вторым лицом в государстве. Тем временем Турция ввела свои войска в Ливию…

В общем, у Владимира Путина накопилось достаточно тем для разговора с Ангелой Меркель в Кремле. Центральным пунктов повестки дня переговоров в субботу, 11 января, будет, конечно, обострение конфликта между США и Ираном (случайной жертвой которого, вероятно, стали пассажиры и экипаж самолета "Международных авиалиний Украины"). Но речь, судя по сообщениям пресс-служб российского и немецкого лидеров, пойдет и о Ливии, и о Сирии, и об Украине.

Разделенные Украиной, объединенные Трампом

Само собой, глубокие разногласия между Россией и Германией, вызванные присоединением Крыма к России и боевыми действиями на востоке Украины, никуда не делись. Но при этом, по выражению аналитика Московского Центра Карнеги Александра Баунова, в отношениях между Москвой и Берлином тема Украины перестала быть "слишком токсичной". Он считает, что последние шаги в сторону разрешения кризиса в Донбассе - включая обмен пленными и саммит "нормандской четверки" в Париже - можно расценивать как признак намечающейся оттепели.

Дональд Трамп

Политика Трампа, как считают эксперты, сближает позиции Германии и России

События на Украине, последовавшие после смены власти в стране в 2014 году, стали причиной тяжелейшего со времен холодной войны кризиса в отношениях между Москвой и Берлином. Но, с другой стороны, в последнее время Путина и Меркель все больше вновь сближают "непредсказуемые и односторонние" действия США, полагает Баунов.

Самые яркие примеры - санкции Вашингтона в отношении газопровода "Северный поток-2" и приказ президента Трампа о ликвидации с помощью ракетного удара иранского генерала Сулеймани, которую осудили министерства иностранных дел как России, так и Германии.

Погасить конфликт в Иране

Российские аналитики считают, что после убийства американцами иранского генерала у Меркель и Путина появилась новая общая цель - предотвратить дальнейшее обострение кризиса на Ближнем Востоке. "Москва заинтересована в том, чтобы происходящее на Ближнем Востоке не приняло более широкие и кровопролитные масштабы", - отмечает востоковед Андрей Онтиков. По его словам, Германия и ЕС в целом способны внести свой вклад в деэскалацию ситуации в регионе.

Башар Асад в окружении сирийских военных

Без поддержки Москвы Башар Асад едва ли бы сохранил власть в Сирии

Обе стороны могут попытаться извлечь пользу из субботней встречи - Путин представит Россию в роли миротворца на Ближнем Востоке и презентует объединенный фронт с Германией, а Берлин, в свою очередь, постарается получить максимум выгоды из российских позиций в неспокойном регионе.

А позиции эти заметно укрепились после того, как российские войска в 2015 году вмешались в гражданскую войну в Сирии на стороне правительственных сил. Россияне плечом к плечу с иранцами воевали за то, чтобы у власти остался президент Сирии Башар Асад, которого Москва рассматривает как одного из гарантов своего присутствия на Ближнем Востоке. К тому же Путин координирует свои действия в Сирии с президентом Турции Эрдоганом.

"Путин делает вид, что у него есть влияние на Иран. Поэтому я надеюсь, что канцлер Германии сможет убедить его использовать это влияние для того, чтобы отговорить Иран от дальнейших акций возмездия в отношении США", - заявил в интервью DW депутат бундестага от партии "зеленых" Омид Нурипур (Omid Nouripour).

Церемония прощания в Тегеране с генералом Сулеймани, убитым в результате ракетного удара США

Церемония прощания в Тегеране с генералом Сулеймани, убитым в Багдаде в результате ракетного удара США

В свою очередь, Кремль давно пытается убедить ЕС в целом и Германию в частности в необходимости развития более тесных связей, выставляя США ненадежным партнером, особенно после того, как Трамп решил в одностороннем порядке выйти из соглашения по ядерной программе Ирана. С тех пор и Россия, и Германия пытались спасти этот договор - тщетно.

Мирные переговоры в Берлине

Москва и Берлин вместе призывают и к урегулированию конфликта в Ливии. Недавняя эскалация боевых действий вокруг Триполи и Сирта вызвана наступлением "Ливийской национальной армии" (ЛНА) во главе с генералом Халифой Хафтаром на позиции войск правительства национального согласия премьера Фаиза Сараджа. Власти Германии уже выступили с заявлением, в котором содержится предостережение о том, что Ливия может пойти по пути Сирии.

Контекст

Иран неожиданно сдержанно отреагировал на убийство генерала Сулеймани. Благодаря этому на короткое время открывается окно возможностей для дипломатии, считает Маттиас фон Хайн. (08.01.2020)

Острый конфликт США и Ирана может выявить реальную слабость позиций Москвы на Ближнем и Среднем Востоке, считает Константин Эггерт. (06.01.2020)

Путин и Эрдоган 8 января откроют газопровод "Турецкий поток", который стал еще одним шагом к сближению двух стран. Но несмотря на сотрудничество, Москвой и Анкарой нередко движут прямо противоположные интересы. (07.01.2020)

Кто станет хозяином ливийской нефти? Вслед за Путиным, заявку на это подал Эрдоган. Это путь к новой войне, считает Иван Преображенский - хотя президенты РФ и Турции еще могут и договориться. (07.01.2020)

Россия оспаривает присутствие в Ливии сотрудников ЧВК Вагнера, несмотря на сообщения в СМИ. Если генералу Хафтару, которого поддерживает Москва, удастся добиться успеха, влияние РФ возрастет. (22.12.2019)

Больше того, Берлин предложил провести мирную конференцию с участием конфликтующих в Ливии сторон. Так называемый "берлинский мирный процесс" может стартовать в ближайшие дни, хотя точная дата еще окончательно не определена.

Если подобная конференция действительно состоится, указывает Юрген Хардт (Jürgen Hardt), эксперт по вопросам внешней политики Христианско-демократического союза (ХДС), то это будет большим дипломатическим успехом. Он надеется, что канцлер Меркель поддержит инициативу своим авторитетом, хотя и признает, что "нам предстоит очень долгий путь".

В минувшую среду Путин выступил с совместным заявлением с Эрдоганом, поддержав конференцию по Ливии в Германии. Кроме того, российский и турецкий президенты призвали к прекращению огня в Ливии. Москва ни разу не показывала открыто, на чьей стороне ее симпатии в ливийском конфликте, однако, согласно публикациям СМИ, российские наемники воюют на стороне генерала Хафтара. В свою очередь, турецкие войска вступили в конфликт на стороне правительства, признанного ООН.

Для Германии субботняя встреча Меркель и Путина в Москве может стать демонстрацией того, сколько на самом деле веса имеет немецкий канцлер как применительно к ситуации в Ливии, так и на всем Ближнем Востоке. Как считает Федор Лукьянов, председатель Совета по внешней и оборонной политике (СВОП), Путин, очевидно, занимает лидирующую позицию в переговорах о положении в регионе. Германии, по мнению Лукьянов, здесь выступает в роли "пассивного наблюдателя на обочине", а России - в роли ключевого игрока.

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    Автор: Наталья Позднякова


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