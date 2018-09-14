 Меркель выступила против смягчения санкций в отношении России | Новости из Германии о Германии | DW | 14.09.2018

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Германия

Меркель выступила против смягчения санкций в отношении России

Позиция федерального канцлера Германии остается неизменной. Говорить об ослаблении санкций в отношении России можно только в случае прогресса в деле реализаций минских соглашений.

Канцлер Германии и президент Литвы

Канцлер Германии и президент Литвы

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel)  выступила против смягчения санкций в отношении России. Об этом канцлер заявила в пятницу, 14 сентября, в Вильнюсе на встрече с главами стран и правительств Латвии, Литвы и Эстонии.  Пока нет существенного прогресса в реализации минских соглашений, нельзя говорить о снятии санкций, подчеркнула Меркель. До сих пор, по словам главы германского правительства, "в минском процессе нет существенного прогресса.

Контекст

Правительство Великобритании подозревает двух офицеров ГРУ в отравлении Скрипаля и считает Кремль ответственным за это. В Брюсселе солидарны с Лондоном, но с санкциями не торопятся. (07.09.2018)

Оценка ситуации в Украине показывает, что нет поводов для смены санкционного режима, отмечают в Брюсселе. Санкции затрагивают 155 физических и 44 юридических лиц. (13.09.2018)

Мир и восстановление территориальной целостности Украины являются очень важной темой для Европы, подчеркнула Меркель. События в Украине, подчеркнула канцлер, показали, что Североатлантическому альянсу необходимо сильнее концентрироваться на вопросах обороны. Германия вносит свой вклад в обеспечение безопасности балтийских государств.  Она, в частности осуществляет командование международным союзническим батальоном НАТО в Литве, в который входят и солдаты бундесвера.

В четверг Европейский Союз продлил индивидуальные санкции против России, введенные в связи с нарушением суверенитета Украины. По заявлению ЕС, оценка ситуации показывает, что нет поводов для отмены санкционного режима. Действие штрафных мер продлено до 15 марта 2019 года. Под санкциями, включающими заморозку активов в странах ЕС и запрет на въезд в европейские страны, остаются 155 человек и 44 юридических лица.

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    ЕС последовал примеру США

    Пару недель спустя секторальные санкции в ответ на действия РФ в Украине ввел и ЕС. Под них попали пять крупнейших российских банков - "Сбербанк", ВТБ, "Газпромбанк", "Россельхозбанк" и ВЭБ, которым был ограничен доступ к рынкам капитала ЕС. Позднее такие же ограничения Брюссель ввел в отношении трех нефтяных компаний - "Роснефти", "Транснефти" и "Газпром нефти" - и трех оборонных предприятий.

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    Санкции в отношении российской нефтяной отрасли в 2014 году ввели и США, и ЕС, ограничившие работу своих компаний в российской Арктике. Брюссель также запретил поставки в РФ высокотехнологичного оборудования для нефтяной сферы в ответ на действия РФ в Украине.

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    ВПК под прицелом

    Санкции в сфере ВПК включают введенный Евросоюзом запрет летом 2014 года на торговлю с Россией оружием и запрет на экспорт в РФ товаров двойного назначения для оборонного сектора. США, в свою очередь, ввели штрафные меры против 11 производителей электроники, которая может быть использована для нужд военной промышленности. Причиной введения санкций стал конфликт в Донбассе и аннексия Крыма.

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    США наказали олигархов за вмешательство Москвы в выборы

    В апреле 2018 года американский Минфин впервые нанес удар по российским частным компаниям. Он ввел санкции в отношении 24 росcийских бизнесменов из опубликованного ранее "Кремлевского доклада". Среди них оказались такие влиятельные олигархи, как Олег Дерипаска и Виктор Вексельберг. Активы их компаний на территории США заморожены, а американцам запрещено вести с ними бизнес.

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    27 августа 2018 года в силу вступили новые санкции США за применение Россией химического оружия. Эти штрафные меры включают запрет на продажу России вооружений и другой оборонной продукции, отказ в доступе к американским товарам и технологиям, особо важным с точки зрения национальной безопасности, а также в предоставлении кредитов правительства США, кредитных гарантий и иной финансовой поддержке.

    Автор: Ирина Филатова


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