Меркель выступает против ограничения срока полномочий канцлера ФРГ

Глава германского правительства Ангела Меркель (Angela Merkel) скептически высказалась об ограничении срока полномочий канцлера ФРГ. Соответствующее заявление она сделала в субботу, 6 октября, выступая в Киле (земля Шлезвиг-Гольштейн) перед членами молодежной организации Христианско-демократического союза (ХДС) Junge Union.

Ее представители выступили с предложением ограничить нахождение на этом посту тремя сроками. Ранее подобную же инициативу озвучивал председатель внешнеполитического комитета бундестага, христианский демократ Норберт Рёттген (Norbert Röttgen).

По словам Меркель, подобный шаг будет противоречить свободе принятия решений, которую гарантирует в Германии депутатский мандат. Как отмечается в 38 статье конституции ФРГ, парламентарии "не связаны наказами или указаниями и подчиняются лишь своей совести".

Столкновение двух норм

По словам Меркель, сокращение срока полномочий стало бы сигналом депутатам: "Вы всегда действуете без ограничений, можете принимать решения свободно, и мандат не предусматривает лимитов. Существует лишь один запрет: вам нельзя выбрать кого вздумается на должность канцлера".

Таким образом две нормы законодательно вступили бы в противоречие друг с другом.

"Это нетривиальная ситуация, что свобода мандата и ограничения, налагаемые данным решением, должны были быть согласованы друг с другом", - отметила она. "Прекрасная задача для множества докторских работ. Желаю удачи", - пошутила Меркель.

Среди стран ЕС только во Франции действует правило, по которому премьер-министру разрешено находиться у власти не более восьми лет подряд. В парламентских республиках, к каким относится и ФРГ, глава правительства - федеральный канцлер - не избирается путем прямого голосования рядовых избирателей: за него голосует парламент. А избиратели, соответственно, могут повлиять на выбор депутатов, поддержав на парламентских выборах ту или иную партию.

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