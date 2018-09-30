 Меркель высказалась за создание Совбеза ЕС на ротационной основе | Новости из Германии о Европе | DW | 30.09.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Европа

Меркель высказалась за создание Совбеза ЕС на ротационной основе

Создание органа укрепит дееспособность стран - членов ЕС в вопросах внешней политики, заявила канцлер ФРГ.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель

Канцлер ФРГ Ангела Меркель

Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) выступает за создание Совета Безопасности Европейского Союза на ротационной основе. Цель подобного шага - укрепление дееспособности и формирование нового порядка в вопросах внешней политики, заявила канцлер в воскресенье, 30 сентября, в баварском Оттобойрене.

Контекст

Еврокомиссия представила проект бюджета ЕС на 2021-2027 годы. Германия заплатит больше, а Польшу и Венгрию могут наказать сокращением выплат. Борьба за финансы обещает быть жесткой. (02.05.2018)

Дональд Трамп решил продлить спор о введении таможенных пошлин на сталь и алюминий еще на месяц. Евросоюзу не следует идти на поводу у американского президента, считает Бернд Ригерт. (01.05.2018)

Внешняя политика, которая постоянно основана на едином мнении, не может быть разумным решением в будущем, отметила Меркель. В частности, канцлер указала на трудности при принятии решений о санкциях в отношении России. Ранее за прекращение принципа единой позиции при вынесении решений высказался глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

Идея создания Совета безопасности ЕС была впервые высказана в рамках германо-французских межправительственных консультаций в июне 2018 года. Предполагалось, что в этом органе могут быть представлены не все 27 стран - членов ЕС одновременно.  Ротационная основа означает либо постоянное присутствие в органе основных стран ЕС - например, Германии или Франции (при этом остальные государства будут принимать участие по очереди), либо ограничения в определении внешней политики Евросоюза для его основных членов.

Смотрите также:

  • Флаги ЕС и стран-членов Евросоюза

    Европейский выбор, или год голосований в ЕС

    Европа делает выбор

    2017 год проходит в Европе под знаком выборов. Сразу в шести странах-членах ЕС обновится состав парламента, в трех государствах выбирают новых президентов. Голосования проходят также в двух странах-кандидатах на вступление в Евросоюз. DW подводит итоги уже прошедших выборов и рассказывает о главных интригах предстоящих.

  • Герт Вилдерс - лидер правых популистов в Нидерландах

    Европейский выбор, или год голосований в ЕС

    Мартовские выборы в Нидерландах

    На парламентских выборах в Нидерландах 15 марта победила праволиберальная Народная партия за свободу и демократию, возглавляемая премьер-министром Марком Рютте: ее результат составил 21,3 процента голосов. В то же время основного оппонента партии Рютте - правопопулистскую Партию свободы Герта Вилдерса (фото) - поддержали лишь 13,1 процента избирателей.

  • Нидерландский парламент в Гааге

    Европейский выбор, или год голосований в ЕС

    Коалиция без Вилдерса

    Марк Рютте расценил итоги выборов как победу над популизмом. "После Brexit и выборов в США Нидерланды сказали "стоп" фальшивой сущности популистов", - заявил голландский премьер. В стране продолжаются переговоры по формированию коалиции. Ожидается, что, помимо победителя выборов, в нее войдут еще три партии. Союз с Вилдерсом Рютте исключил.

  • Женщина бросает бюллетень в избирательную урну на выборах в Болгарии

    Европейский выбор, или год голосований в ЕС

    Очередные досрочные

    26 марта в Болгарии прошли досрочные парламентские выборы - в третий раз за последние 5 лет. Их победителем стала проевропейская партия ГЕРБ экс-премьера страны Бойко Борисова, набрав 32 процента. За пророссийскую Болгарскую социалистическую партию проголосовали 27 процентов избирателей. Лидер социалистов Корнелия Нинова признала свое поражение и поздравила соперников.

  • Сербский лидер Александар Вучич

    Европейский выбор, или год голосований в ЕС

    Из премьера - в президенты

    Победителем президентских выборов в Сербии, прошедших 2 апреля, стал действующий премьер-министр страны Александар Вучич. Ему удалось набрать 55 процентов голосов. После объявления результатов голосования тысячи граждан вышли на улицы Белграда. Демонстранты опасаются, что победа Вучича грозит стране установлением диктатуры. С 2012 года Сербия является кандидатом на вступление в ЕС.

  • Эмманюэль Макрон перед своими сторонниками

    Европейский выбор, или год голосований в ЕС

    Президент Республики

    Выборы нового президента Франции проходили в два тура - 23 апреля и 7 мая. Как и предсказывали социологи, во второй раунд голосования вышли лидер независимого движения "Вперед!" Эмманюэль Макрон и глава правопопулистской партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен. В мае Макрон одержал над своей соперницей убедительную победу.

  • Британский флаг на фоне Биг Бена

    Европейский выбор, или год голосований в ЕС

    Досрочные выборы в Великобритании

    8 июня в Великобритании прошли досрочные парламентские выборы. С инициативой их проведения в середине апреля выступила премьер-министр Тереза Мэй. По ее словам, оппозиция препятствует процессу выхода Соединенного Королевства из ЕС. Мэй надеялась получить в парламенте еще больше мест для консерваторов и укрепить позиции Лондона на переговорах по Brexit. Но в итоге консерваторы утратили большинство.

  • Парламент во Франции

    Европейский выбор, или год голосований в ЕС

    Коалиция Макрона побеждает во Франции

    18 июня во Франции прошел второй тур парламентских выборов. Коалиция президента Эмманюэля Макрона одержала безоговорочную победу. Движение "Республика на марше" с союзниками из центристской партии "Демократическое движение" получило 331 место в Национальном собрании.

  • Протестующие в столице Албании - Тиране

    Европейский выбор, или год голосований в ЕС

    Предвыборная борьба по-албански

    В Албании (страна-кандидат на вступление в ЕС) парламентские выборы намечены на 25 июня. Предвыборная борьба здесь сопровождается многотысячными акциями протеста под флагами оппозиционной Демократической партии, которая обвиняет правящих социалистов в коррупции и намерении манипулировать исходом грядущего голосования. При этом обе главные политические силы страны выступают за проевропейский курс.

  • Ангела Меркель и ее соперник Мартин Шульц

    Европейский выбор, или год голосований в ЕС

    Соперник Меркель

    В ФРГ за пост канцлера 24 сентября поспорят представители партий, входящих в действующую правительственную коалицию. Согласно опросам, социал-демократы после выдвижения кандидатом в канцлеры Мартина Шульца (на фото с Меркель) котируются ниже партии нынешней главы немецкого правительства Ангелы Меркель. За нее сейчас проголосовали бы 53 процента, а рейтинг Шульца составляет чуть выше 29 процентов.

  • Галстук в цветах флага Германии и значок АдГ

    Европейский выбор, или год голосований в ЕС

    Не альтернатива?

    Правопопулистская партия "Альтернатива для Германии", о которой в начале года говорили, что она могла бы сформировать третью по величине фракцию в бундестаге, стремительно сдает свои позиции. Ее рейтинг, в прошлом году достигавший 15 процентов, упал к середине 2017 года до 9 процентов.

  • Лидер чешского движения АНО Андрей Бабиш

    Европейский выбор, или год голосований в ЕС

    Перемена мест слагаемых в Чехии?

    Сейчас в проевропейское правительство Чехии, возглавляемое социал-демократами, входят еще две партии - политическое движение "АНО" и христианские демократы. На октябрьских парламентских выборах социологи предсказывают победу "АНО" (около 30%), которая тогда сможет выдвинуть своего премьер-министра. Это движение не имеет четкой идеологии, но в Европарламенте входит во фракцию либералов.

  • Франк-Вальтер Штайнмайер - новый президент Германии

    Европейский выбор, или год голосований в ЕС

    Представительские президенты

    В текущем году будут избраны также новые президенты Венгрии и Словении. Впрочем, обе эти страны Евросоюза являются парламентскими республиками, в которых глава государства имеет в основном представительские функции. В феврале новым президентом ФРГ стал Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier).

    Автор: Илья Коваль


Смотреть видео 25:58
Now live
25:58 мин

Ток-шоу "Квадрига": Каким должен быть Евросоюз?

Контекст

Европейский выбор, или год голосований в ЕС

В 2017 году сразу в шести странах-членах Евросоюза проходят парламентские выборы. Главные интриги и итоги выборов во Франции, Германии и не только - в фотогалерее DW. (01.03.2017)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Президент Франции хочет войти в историю как архитектор нового Евросоюза - DW Новости  

Ток-шоу "Квадрига": Каким должен быть Евросоюз?  

Сенсационная речь Меркель: Европе с Трампом не по пути? – DW Новости  

Также по теме

EU-Parlament für Sanktionsverfahren gegen Ungarn

Как Еврокомиссия хочет упростить механизм введения санкций ЕС 18.09.2018

Принцип большинства вместо принципа единогласия: глава Еврокомиссии предлагает изменить процесс принятия решений во внешней политике ЕС. Зачем это нужно и удастся ли провести реформу?

Реклама

Самые читаемые

О чем договорился Гитлер с британцами и французами в 1938 году?  

Глава МИД Сирии потребовал вывести из страны войска США  

Комментарий: Олег Сенцов победил Кремль  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно