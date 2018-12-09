 Меркель высказалась за освобождение Россией украинских моряков | Новости из Германии о Германии | DW | 10.12.2018

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Германия

Меркель высказалась за освобождение Россией украинских моряков

Канцлер ФРГ и президент России обсудили по телефону транзит газа через Украину после 2019 года, керченский кризис и ситуацию в Сирии.

Владимир Путин и Ангела Меркель на саммите G20 в Аргентине

Владимир Путин и Ангела Меркель на саммите G20 в Аргентине

Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) в понедельник, 10 декабря, в телефонной беседе с президентом РФ Владимиром Путиным подчеркнула "необходимость мер", направленных на обеспечение беспрепятственного судоходства через Керченский пролив. Кроме того, глава германского правительства высказалась за освобождение Россией 24 украинских моряков, задержанных при следовании из Одессы в Мариуполь.

Контекст

Суды в Крыму на два месяца арестовали задержанных при инциденте в Керченском проливе украинских моряков. Им грозит наказание до 6 лет лишения свободы. У адвокатов пока нет общей стратегии защиты. (29.11.2018)

В Европарламенте прошли дебаты о договоре о РСМД. Депутаты недовольны намерением президента Трампа выйти из него и одновременно ждут от России отказа от создания ракет средней дальности. (15.11.2018)

Как сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт (Steffen Seibert), стороны также обсудили проблему "транзита российского газа через территорию Украины после 2019 года". Деталей переговоров он не привел.

Ситуация в Сирии и с Договором о РСМД

По данным пресс-службы Кремля, в ходе беседы Путин и Меркель затрагивали ситуацию в Сирии. Речь шла, в частности, о налаживании межсирийского диалога и формировании конституционного комитета, работа над созданием которого идет уже не первый месяц.

В состав данной структуры должны войти представители сирийского правительства, оппозиции и гражданского общества.

Наконец, канцлер ФРГ и президент РФ обменялись мнениями по вопросу о стратегической безопасности в свете ситуации с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

В начале декабря США пообещали выйти из соглашения, если Россия не вернется к исполнению своих обязательств в течение 60 дней.

Смотритетакже:

  • Infografik Militärausgaben Russland Deutschland USA RUSSISCH

    Инфографика: Сколько тратят на оборону Россия, США и Германия

    Четверть расходов - на оборону

    В 2016 году Россия потратила на оборону 3 триллиона 889 миллиардов рублей (60,82 миллиарда долларов). Это почти четверть всех расходов российского бюджета. У Германии и США эта доля значительно меньше - 11% и 15% соответственно.

  • Infografik Verteidigungsausgaben Russland, Deutschland RUS

    Инфографика: Сколько тратят на оборону Россия, США и Германия

    Расходы в двойном размере

    Совокупные расходы России на оборону, национальную безопасность и правоохранительную деятельность в 2016 году составили 5 триллионов 832 миллиарда рублей (в пересчете 91,5 миллиарда долларов). Это более чем вдвое больше аналогичных расходов Германии, которые составили 44,7 миллиарда долларов.

  • Infografik Haushalt Russland im Vergleich 2016 2017 RUS

    Инфографика: Сколько тратят на оборону Россия, США и Германия

    Оборона и секретные расходы в приоритетах

    Несмотря на снижение трат на оборону и секретных расходов в 2017 году, они остаются среди крупнейших статей расходов бюджета РФ. Основная часть секретных расходов обычно приходится на статью "Национальная оборона". Но, как отмечают эксперты, в 2017 году необычайно большая доля закрытых расходов выпала на такие сферы, как национальная экономика, здравоохранение и даже периодическая печать.

    Автор: Ирина Филатова, Михаил Бушуев


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Либералы из Германии и России - о глобальных вызовах

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Инфографика: Сколько тратят на оборону Россия, США и Германия

В 2017 году Россия потратит на оборону 2,8 трлн рублей. Как и в 2016 году, это одна из крупнейших статей расходов госбюджета. DW сравнила оборонные траты России, США и Германии. (09.12.2016)  

Ссылки в интернете

Заявление Зайберта

Пресс-служба Кремля

Аудио- и видеофайлы по теме

Либералы из Германии и России - о глобальных вызовах  

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Как на Западе реагируют на конфликт в Керченском проливе  

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