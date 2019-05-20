 Меркель выразила поддержку реформам Зеленского | Новости из Германии о Германии | DW | 20.05.2019

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Германия

Меркель выразила поддержку реформам Зеленского

По словам Меркель, ФРГ поддерживает Украину на пути реформ и "в праве на территориальную целостность". Дата визита Зеленского в Берлин еще не назначена, но Меркель будет рада познакомиться лично.

Ангела Меркель (фото из архива)

Ангела Меркель (фото из архива)

Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) выразила поддержку новому президенту Украины Владимиру Зеленскому, вступившему в должность в понедельник, 20 мая. По словам Меркель, Германия "и в будущем будет энергично поддерживать Украину на ее пути реформ и в ее праве на суверенитет и территориальную целостность".

Меркель будет рада познакомиться с Зеленским лично

Отметив, что Зеленский вступает на пост "с серьезными полномочиями", Меркель пожелала новому президенту Украины мужества и удачи. Как сообщила заместитель официального представителя федерального правительства Мартина Фиц (Martina Fietz), дата визита Владимира Зеленского в Берлин пока не назначена, однако канцлер "будет рада познакомиться с ним лично".

При этом пресс-секретарь не стала комментировать роспуск Верховной рады, объявленный новым президентом. Источник в министерстве иностранных дел ФРГ в разговоре с агентством AFP отметил, что роспуск парламента кажется "на первый взгляд логичным", поскольку новый глава государства хотел бы "подкрепить" свой мандат новыми выборами.

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Украинская политика "переживает важную веху" в связи с вступлением в должность президента политического новичка Владимира Зеленского, отставкой главы МИД и роспуском парламента, заявили в Восточный комитет немецкой экономики. В комитете также выразили надежду, что Зеленский "выплатит кредит народного доверия высоким темпом реформ и успешным подавлением коррупции и бюрократии".

Инаугурация Владимира Зеленского

Владимир Зеленский 20 мая в Киеве официально вступил в должность президента Украины. Выступая с первым обращением к гражданам Украины, он объявил о роспуске Верховной рады и призвал отменить депутатскую неприкосновенность. В качестве первоочередной задачи глава государства назвал прекращение войны на востоке Украины.

На церемонии вступления в должность Зеленского присутствовали представители более 50 государств. От Германии на инаугурацию приехал бывший президент ФРГ Кристиан Вульф (Christian Wulff). Россию на церемонию не пригласили.

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    Автор: Ута Штайнвер


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