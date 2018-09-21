"Мемориал" признал фигурантов дела "Нового величия" политзаключенными

Сообщество "Новое величие" почти на треть состояло из сотрудников правоохранительных органов, подчеркивают правозащитники. Действия силовиков являются полицейской провокацией и противозаконны, уверены в "Мемориале".
Правозащитный центр "Мемориал" признал фигурантов дела "Нового величия" политическими заключенными. Об этом в воскресенье, 23 сентября, сообщили в пресс-службе неправительственной организации.
"Мы внимательно изучили материалы дела и пришли к выводу, что общественная организация "Новое величие", по сути, создана спецслужбами. Они же постарались придать ей экстремистские черты", - отмечают в "Мемориале".
С помощью "очевидного агента правоохранительных органов", вероятно, Федеральной службы безопасности РФ, "Руслана Д." спецслужбы сами составили устав и программу "Нового величия" так, чтобы они соответствовали признакам экстремистской организации.
Был арендован офис с "жучками", а после того, как одна из привлеченных провокаторами участниц Анна Павликова покинула сообщество, агент уговорил ее вернуться.
Призывов к экстремизму не было
Помимо "Руслана Д." в сообщество были внедрены еще двое сотрудников полиции и, очевидно, один или два информатора. Таким образом, группа, включающая 13 человек, почти на треть состояла из представителей различных правоохранительных органов.
В ходе анализа материалов дела, размещенных на сайте сообщества, сотрудники "Мемориала" пришли к выводу, что в политической программе, уставе, листовках "Нового величия" нет конкретных слов, положений о том, что ее участники намерены свергнуть власть насильственным путем, а также насильственно изменить конституционный строй России.
Действия силовиков являются полицейской провокацией, запрещенной статьей 5 закона об оперативно-розыскной деятельности, убеждены правозащитники. Таким образом "Мемориал" считает десять фигурантов дела политическими заключенными и требует их немедленного освобождения.
Экстремизм или провокация спецслужб?
О так называемой оппозиционной группе "Новое величие" стало известно в марте 2018 года. 16 марта в Москве задержали восьмерых мужчин и двух девушек. Их обыскали, допросили и обвинили в создании экстремистского сообщества. Шестерых, включая Павликову и Дубовик, поместили в СИЗО, четверых - под домашний арест.
Позже выяснилось, что в группу были внедрены трое сотрудников силовых структур, которые и дали обвинительные показания на участников группы. По версии следствия, члены "Нового величия" хотели захватить власть в России после государственного переворота.
В августе защите при широкой общественной поддержке удалось добиться перевода Павликовой и Дубовик под домашний арест.
Дорогомиловский суд Москвы во вторник, 11 сентября, продлил домашний арест Анне Павликовой и Марии Дубовик на три месяца - до 13 декабря 2018 года.
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