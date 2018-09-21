 ″Мемориал″ признал фигурантов дела ″Нового величия″ политзаключенными | Новости из Германии о России | DW | 24.09.2018

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Россия

"Мемориал" признал фигурантов дела "Нового величия" политзаключенными

Сообщество "Новое величие" почти на треть состояло из сотрудников правоохранительных органов, подчеркивают правозащитники. Действия силовиков являются полицейской провокацией и противозаконны, уверены в "Мемориале".

Родители и защитники фигурантов дела Нового величия

Родители и защитники фигурантов дела "Нового величия"

Правозащитный центр "Мемориал" признал фигурантов дела "Нового величия" политическими заключенными. Об этом в воскресенье, 23 сентября, сообщили в пресс-службе неправительственной организации.

"Мы внимательно изучили материалы дела и пришли к выводу, что общественная организация "Новое величие", по сути, создана спецслужбами. Они же постарались придать ей экстремистские черты", - отмечают в "Мемориале".

С помощью "очевидного агента правоохранительных органов", вероятно, Федеральной службы безопасности РФ, "Руслана Д." спецслужбы сами составили устав и программу "Нового величия" так, чтобы они соответствовали признакам экстремистской организации.

Был арендован офис с "жучками", а после того, как одна из привлеченных провокаторами участниц Анна Павликова покинула сообщество, агент уговорил ее вернуться.

Призывов к экстремизму не было

Контекст

Фигурант дела "Нового величия" написал из СИЗО письмо с просьбой о помощи. Он считает, что стал жертвой провокатора спецслужб. Что известно о заявителе по этому делу? (20.08.2018)

Обвиняемые по делу "Нового величия" ходатайствуют о прекращении их уголовного преследования, а их адвокаты на пресс-конференции пожаловались на давление со стороны российских спецслужб. (30.08.2018)

Помимо "Руслана Д." в сообщество были внедрены еще двое сотрудников полиции и, очевидно, один или два информатора. Таким образом, группа, включающая 13 человек, почти на треть состояла из представителей различных правоохранительных органов.

В ходе анализа материалов дела, размещенных на сайте сообщества, сотрудники "Мемориала" пришли к выводу, что в политической программе, уставе, листовках "Нового величия" нет конкретных слов, положений о том, что ее участники намерены свергнуть власть насильственным путем, а также насильственно изменить конституционный строй России.

Действия силовиков являются полицейской провокацией, запрещенной статьей 5 закона об оперативно-розыскной деятельности, убеждены правозащитники. Таким образом "Мемориал" считает десять фигурантов дела политическими заключенными и требует их немедленного освобождения.

Экстремизм или провокация спецслужб?

О так называемой оппозиционной группе "Новое величие" стало известно в марте 2018 года. 16 марта в Москве задержали восьмерых мужчин и двух девушек. Их обыскали, допросили и обвинили в создании экстремистского сообщества. Шестерых, включая Павликову и Дубовик, поместили в СИЗО, четверых - под домашний арест.

Позже выяснилось, что в группу были внедрены трое сотрудников силовых структур, которые и дали обвинительные показания на участников группы. По версии следствия, члены "Нового величия" хотели захватить власть в России после государственного переворота.

В августе защите при широкой общественной поддержке удалось добиться перевода Павликовой и Дубовик под домашний арест.

Дорогомиловский суд Москвы во вторник, 11 сентября, продлил домашний арест Анне Павликовой и Марии Дубовик на три месяца - до 13 декабря 2018 года. 

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    В списках не значатся

    Сейчас в России, по разным оценкам, более 300 человек подвергаются преследованию по политическим мотивам. В реальности, утверждают правозащитники, эта цифра гораздо выше. Термин "политическое преследование" - оценочный, так как официально в УК России нет политических статей. Кого считать политзаключенным - решают правозащитные организации, в том числе международные.

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    Статистика по регионам

    Татарстан и Башкoртостан лидируют после Москвы по числу уголовных дел. Причина - преследование членов запрещенной в РФ и ряде стран организации "Хизб ут-Тахрир". Центр "Мемориал" отказывается считать ее террористической. Мурманская область попала в топ-10 из-за дела Arctic Sunrise: в 2013 году активисты Greenpeace пытались проникнуть на нефтедобывающую платформу и устроить акцию протеста.

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    Узники совести

    Больше всего среди политзаключенных по-прежнему узников совести. Международная организация Amnesty International относит к ним, например, большинство обвиняемых по "болотному делу". 

  • Инфографика: деятельность, ставшая поводом для преследования по политическим мотивам

    Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

    Против веры, оппозиции и экологии

    "Большинство людей, которые попали в категорию "другое", участвуют в различных религиозных организациях, деятельность которых запрещена в России. Это не активисты, просто люди самых разных профессий, у которых единые убеждения", - говорит координатор проекта politpressing.org Григорий Дурново.

    Автор: Елена Барышева


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