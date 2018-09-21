"Мемориал" признал фигурантов дела "Нового величия" политзаключенными

Правозащитный центр "Мемориал" признал фигурантов дела "Нового величия" политическими заключенными. Об этом в воскресенье, 23 сентября, сообщили в пресс-службе неправительственной организации.

"Мы внимательно изучили материалы дела и пришли к выводу, что общественная организация "Новое величие", по сути, создана спецслужбами. Они же постарались придать ей экстремистские черты", - отмечают в "Мемориале".

С помощью "очевидного агента правоохранительных органов", вероятно, Федеральной службы безопасности РФ, "Руслана Д." спецслужбы сами составили устав и программу "Нового величия" так, чтобы они соответствовали признакам экстремистской организации.

Был арендован офис с "жучками", а после того, как одна из привлеченных провокаторами участниц Анна Павликова покинула сообщество, агент уговорил ее вернуться.

Призывов к экстремизму не было

Помимо "Руслана Д." в сообщество были внедрены еще двое сотрудников полиции и, очевидно, один или два информатора. Таким образом, группа, включающая 13 человек, почти на треть состояла из представителей различных правоохранительных органов.

В ходе анализа материалов дела, размещенных на сайте сообщества, сотрудники "Мемориала" пришли к выводу, что в политической программе, уставе, листовках "Нового величия" нет конкретных слов, положений о том, что ее участники намерены свергнуть власть насильственным путем, а также насильственно изменить конституционный строй России.

Действия силовиков являются полицейской провокацией, запрещенной статьей 5 закона об оперативно-розыскной деятельности, убеждены правозащитники. Таким образом "Мемориал" считает десять фигурантов дела политическими заключенными и требует их немедленного освобождения.

Экстремизм или провокация спецслужб?

О так называемой оппозиционной группе "Новое величие" стало известно в марте 2018 года. 16 марта в Москве задержали восьмерых мужчин и двух девушек. Их обыскали, допросили и обвинили в создании экстремистского сообщества. Шестерых, включая Павликову и Дубовик, поместили в СИЗО, четверых - под домашний арест.

Позже выяснилось, что в группу были внедрены трое сотрудников силовых структур, которые и дали обвинительные показания на участников группы. По версии следствия, члены "Нового величия" хотели захватить власть в России после государственного переворота.

В августе защите при широкой общественной поддержке удалось добиться перевода Павликовой и Дубовик под домашний арест.

Дорогомиловский суд Москвы во вторник, 11 сентября, продлил домашний арест Анне Павликовой и Марии Дубовик на три месяца - до 13 декабря 2018 года.

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