 ″Мемориал″ признал ученого Кудрявцева политзаключенным | Новости из Германии о России | DW | 12.07.2019

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Россия

"Мемориал" признал ученого Кудрявцева политзаключенным

У 75-летнего сотрудника ЦНИИМаш Виктора Кудрявцева более 20 лет не было доступа к секретным документам, отмечают правозащитники.

Тень заключенного

Правозащитный центр "Мемориал" признал политзаключенным научного сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМаш) Роскосмоса Виктора Кудрявцева, которого обвиняют в государственной измене.

Отправку в бельгийский институт отчетов по международному научному проекту Transhyberian, поддержанному правительством России, одобрили ведомственная комиссия и комиссия по экспортному контролю РФ, которые признали, что секретных данных в них нет, отмечает "Мемориал".

Контекст

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Правозащитники считают "надуманным" аргумент следователя ФСБ о том, что якобы авторитет Кудрявцева не позволил членам "режимных" комиссий возражать ему и они были вынуждены подписать заключения. Это утверждение неправдоподобно, так как большинство членов комиссий по должности выше Кудрявцева, говорится в заявлении "Мемориала".

У Кудрявцева не было доступа к секретным данным

Правозащитники также указывают на то, что у Кудрявцева не было допуска к секретным данным более 20 лет и в рамках проекта Transhyberian, по условиям международного конкурса, не могли проводиться военные исследования, а результаты работ по проекту публиковались в открытом доступе. Преследование Кудрявцева "стоит в одном ряду с другими "шпионскими" делами, которые являются следствием сознательной государственной политики и пропаганды, создающей в обществе атмосферу военного времени, сопровождающуюся поиском "пятой колонны" и "врагов государства", считает "Мемориал".

Виктору Кудрявцеву 75 лет, 48 из них он проработал в космической отрасли. В 2018 году внимание ФСБ привлек международный научный проект Transhyberian, выполнявшийся в 2011–2013 годах в рамках партнерской исследовательской программы России и Евросоюза. Кудрявцева арестовали 20 июля 2018 года по обвинению в передаче секретных сведений исследовательскому центру НАТО. Лефортовский суд Москвы избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу, которая неоднократно продлевалась.

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    Автор: Ефим Шуман


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