 ″Мемориал″ поддержал обращение жертв репрессий в Конституционный суд РФ | Новости из Германии о России | DW | 23.04.2019

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Россия

"Мемориал" поддержал обращение жертв репрессий в Конституционный суд РФ

Жилищный кодекс РФ, указывают правозащитники, противоречит закону "О реабилитации жертв политических репрессий". Это не позволяет детям репрессированных вернуться туда, где жили их родители.

Акция памяти жертв Большого террора у Соловецкого камня в Москве (фото из архива)

Акция памяти жертв Большого террора у Соловецкого камня в Москве (фото из архива)

Международное общество "Мемориал" и правозащитный центр "Мемориал" отправили в Конституционный суд (КС) России обращение в поддержку права детей репрессированных москвичей вернуться в Москву. Сообщение об этом и текст обращения в КС РФ размещены на интернет-странице "Мемориала" во вторник, 23 апреля.

Контекст

29 октября в России проходит акция памяти жертв политических репрессий "Возвращение имен". На фоне действий нынешних властей страны значение таких мероприятий возрастает, считает Ольга Бешлей. (29.10.2018)

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Как отмечается в тексте документа, родители трех реабилитированных жертв политических репрессии - Алисы Мейсснер, Елизаветы Михайловой и Евгении Шашевой - до своего ареста в 1930 - 1940-е годы проживали в Москве. После освобождения из мест лишения свободы они не смогли вернуться назад, поскольку существовал запрет для репрессированных на проживание в режимных местностях, к которым, в частности, относилась Москва. Заявители в марте обратились в КС РФ с жалобой на практику применения в российской столице ст. 13 федерального закона "О реабилитации жертв политических репрессий" и ряда норм московского закона 2006 года "Об обеспечении права жителей города Москвы на жилые помещения".

Противоречие в законах

"Мемориал" указывает, что, согласно российскому законодательству, реабилитированные лица и члены их семей должны быть обеспечены жильем "в случае возвращения на прежнее место жительства". В действительности этот пункт не работает, поскольку ни в одном из субъектов Российской Федерации не существует первоочередного порядка получения жилья жертвами репрессий. Более того, новый Жилищный кодекс РФ прямо запрещает такую практику. Таким образом, заявительницы должны самостоятельно зарегистрироваться в Москве и встать в общую очередь на получение жилья. Первое они сделать не могут, сообщает "Мемориал", поскольку им негде жить в российской столице. "Очередь же на жилье в Москве такая, что реально получить квартиры они смогут, когда им исполнится 102 - 104 года", - говорится в обращении.

Правозащитники предложили Конституционному суду представить свое экспертное заключение в порядке amicus curiae (консультативного мнения). Ранее с таким же предложением в суд обратился Совет при президенте РФ по правам человека. Как сообщает онлайн-издание "Медуза", КС пока не решил, будут ли приняты к рассмотрению обращения детей репрессированных москвичей.

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    Автор: Марсель Фюрстенау, Элла Володина


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