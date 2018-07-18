"Мемориал": Дело Оюба Титиева - проблема Кадырова и Путина

В Чечне началось слушание уголовного дела правозащитника Оюба Титиева. Защита добивалась переноса его в другой регион. Почему - DW объяснил глава совета центра "Мемориал" Александр Черкасов.
В среду, 18 июля, Шалинский горсуд Чеченской Республики начал рассмотрение угловного дела главы чеченского представительства правозащитного центра "Мемориал" Оюба Титиева. Полиция задержала его 9 января, заявив, что нашла у правозащитника около 180 граммов марихуаны. Титиеву предъявили обвинение по части 2-й статьи 228 УК РФ (незаконное хранение наркотиков в крупном размере), максимальное наказание по которой - 10 лет лишения свободы.
В "Мемориале" убеждены, что дело Титиева сфабриковано, а чеченский суд нарушает право на справедливое судебное разбирательство, гарантированное Конституцией России. О том, как оказывают давление на чеченских правозащитников и почему суд над Титиевым должен быть не в Чечне, DW рассказал председатель совета правозащитного центра "Мемориал" Александр Черкасов.
DW: На какой стадии находится сейчас дело Оюба Титиева?
Александр Черкасов: На сегодня назначено заседание суда, но мы пока совершенно не понимаем, какое. Дело в том, что адвокаты Оюба подали ходатайство об изменении подсудности. И пока Верховный суд его не рассмотрел, по идее, заседание не должно начаться. Но вопреки этому сегодня что-то будет.
- Почему "Мемориал" требовал рассматривать дело за пределами Чечни?
Александр Черкасов
- Есть четкое ощущение, по крайней мере у адвокатов, что независимость суда в Чечне - это достаточно зыбкое понятие. И поскольку и "Мемориал" в целом, и Оюб в частности не являются лучшими друзьями чеченского руководства, есть сомнения в объективности предстоящего суда.
- В каких условиях сейчас находится Титиев?
- Он в следственном изоляторе. Это условия относительно комфортные по сравнению с изолятором временного содержания. Другое дело, что там сейчас жара. Сорок градусов днем. Если в суде в зале работал кондиционер, то в изоляторе таких излишеств не предполагается. Так что будет тяжело.
- Как часто можно видеться с ним в изоляторе?
- Адвокаты общаются с Оюбом во время следственных действий и ознакомления с материалами уголовного дела. Остальные же видятся в ходе судебных заседаний. Хотя на нескольких из них он был доступен только по видеосвязи. Кампания солидарности с Оюбом достаточно широкая, ему пишут много писем. Доходят, правда, не все. Но, понимаете, учитывая, что на днях была девятая годовщина убийства Натальи Эстемировой… Оюба Титиева все же не похитили, он жив, его арестовали, и он в тюрьме. Но пока говорить о правосудии и о возможности правосудия не очень-то приходится.
- Что сейчас происходит с чеченским представительством "Мемориала"?
- Работа остановлена. Все сотрудники были эвакуированы после того, как возникла угроза фабрикации уголовных дел против них. По той же причине уехали ближайшие родственники Оюба. Через давление на них его могли заставить признаться в том, чего он не делал.
- Почему у Оюба не могло быть наркотиков в машине?
- Видите ли, все-таки Оюба мы много лет знаем. Я бывал у него дома, оказывались вместе в разных обстоятельствах. Он придерживается чеченских традиций, является моральным авторитетом для окружающих. Он мусульманин и спортсмен (занимался борьбой и тяжелой атлетикой - Ред.), c марихуаной его образ жизни вообще не совместим. Все-таки Оюб и наркотическая субкультура - это два очень далеко друг от друга стоящих явления.
Другое дело, что чеченской полиции было в свое время дано указание - врагам можете подбрасывать что хотите, лишь бы был результат. В сети есть выступление замминистра внутренних дел Чеченской республики Апты Алаутдинова, который об этом прямо говорит. Под чеченскую антинаркотическую кампанию попал Оюб, арестовали и осудили корреспондента "Кавказского узла" Жалауди Гериева. Туда же - арест и осуждение общественного активиста Руслана Кутаева, который "неправильно" рассуждал о годовщине депортации чеченцев и ингушей. И эта кампания продолжается.
- Какой мотив у тех, кто преследует правозащитников в Чечне?
- Мотив был явно сформулирован спикером чеченского парламента Магомедом Даудовым еще в декабре 2017 года. После того, как Рамзан Кадыров был внесен в "список Магницкого", он заявил, что это дело рук разных "правозащитников из центров и комитетов". Сказал, что эти люди должны быть изолированы от здорового общества, а в старые времена с ними поступили бы еще жестче - салам алейкум и все. Очевидно, намекал на ныне действующий мораторий на смертную казнь.
Затем и сам Рамзан Кадыров заявил, что защищать права человека в Чечне можно. Но, во-первых, в отношении оппонентов чеченского руководства действует кровная месть, а значит, что о каких-либо правах тут говорить неуместно. Во-вторых, если права человека нарушены, нужно докладывать Кадырову лично. Тот, кто выносит сор из избы, - стукач и предатель. Наконец, тем, кто будет пытаться работать из соседних республик, это с рук не сойдет.
Это было сказано днем, после поджога офиса "Мемориала" в Назрани. Через несколько дней подожгли машину правозащитного центра в Махачкале. Для надежности еще эсэмэсками и звонками предупредили, что если будут продолжать действовать по Чечне из Дагестана, то сожгут офис вместе с людьми.
- Раньше на Оюба Титиева тоже оказывали давление?
- Все эти 18 лет, что он работает в грозненском "Мемориале", были разные эпизоды, в которых так или иначе на него оказывалось давление. Были угрозы, пару лет назад даже был случай эвакуации Оюба вместе с семьей за пределы России. Но он после этого вернулся, считая свою работу важной.
- Что, на ваш взгляд, способствовало бы справедливому расследованию? Личное вмешательство Владимира Путина?
- Безусловно. Это способствовало бы ликвидации недоразумения, которое определенно роняет тень и на Путина тоже. Дело Оюба Титиева - это проблема не только его и "Мемориала", это теперь проблема Рамзана Кадырова и Владимира Путина. И ее надо как-то решать.
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