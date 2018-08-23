Мемориалы, хранящие память о жертвах коммунизма (фото)

Памятники жертвам коммунизма

Чехия: мемориал жертвам коммунизма

Семь бронзовых скульптур спускаются вниз по белой лестнице у подножия холма Петршин в Праге. Мемориал был открыт в 2002 году и является совместной работой чешского скульптора Олбрама Зубека и архитекторов Яна Керела и Зденека Хользела. Мемориал посвящен, как гласит надпись, не только тем, кто был "заключен в тюрьму или казнен, но и всем тем, чья жизнь была разрушена тоталитарным деспотизмом".