Мемориалы, хранящие память о жертвах коммунизма (фото)

23 августа - Европейский день памяти жертв сталинизма и нацизма. Почти треть населения планеты жила до падения Берлинской стены в странах с коммунистической диктатурой.
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