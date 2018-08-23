 Мемориалы, хранящие память о жертвах коммунизма (фото) | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 23.08.2018

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Культура и стиль жизни

Мемориалы, хранящие память о жертвах коммунизма (фото)

23 августа - Европейский день памяти жертв сталинизма и нацизма. Почти треть населения планеты жила до падения Берлинской стены в странах с коммунистической диктатурой.

  • Чехия: мемориал жертвам коммунизма

    Памятники жертвам коммунизма

    Чехия: мемориал жертвам коммунизма

    Семь бронзовых скульптур спускаются вниз по белой лестнице у подножия холма Петршин в Праге. Мемориал был открыт в 2002 году и является совместной работой чешского скульптора Олбрама Зубека и архитекторов Яна Керела и Зденека Хользела. Мемориал посвящен, как гласит надпись, не только тем, кто был "заключен в тюрьму или казнен, но и всем тем, чья жизнь была разрушена тоталитарным деспотизмом".

  • Германия: мемориал в Хоэншёнхаузене

    Памятники жертвам коммунизма

    Германия: мемориал в Хоэншёнхаузене

    С 1951 по 1989 годы в центральном следственном изоляторе министерства госбезопасности ГДР ("штази") находились в заключении более 11 000 человек. До того кирпичную постройку с подвальными помещениями в берлинском районе Хоэншёнхаузен использовали советские оккупационные власти в качестве специального лагеря для нацистов и предполагаемых врагов коммунистического режима.

  • Румыния: память о Сопротивлении

    Памятники жертвам коммунизма

    Румыния: память о Сопротивлении

    От гигантского памятника Ленину, установленного в 1960 году в Бухаресте на площади перед самым высоким зданием Румынии, построенным по типу "сталинских высоток", остался один пьедестал. По инициативе бывших политических заключенных с 2016 года на этом пьедестале стоит 20-метровой высоты обелиск работы скульптора Михая Букулея.

  • Албания: Дом листьев

    Памятники жертвам коммунизма

    Албания: "Дом листьев"

    Первый мемориал памяти жертв коммунистического режима в Тиране появился в 2017 году. Во время Второй мировой войны немецкие оккупанты использовали здание в качестве тюрьмы. После прихода к власти коммунистов в 1945 году здесь пытали и убивали инакомыслящих. Затем за фасадами "Дома листьев" разместилась штаб-квартира Сигурими, секретной службы Албании в эпоху коммунистического режима.

  • Россия: Соловецкий камень

    Памятники жертвам коммунизма

    Россия: Соловецкий камень

    В Москве памятник жертвам политических репрессий в СССР находится на Лубянской площади. Именно на Лубянке в годы советской диктатуры подписывались документы на массовые аресты людей, которых обвиняли в измене родине и в антикоммунизме. Гранитный валун привезли в Москву с Соловецких островов, из поселка Соловецкого, где в 1919-1933 годах был лагерь, а в 1937-1939 годах - тюрьма особого назначения.

  • Грузия: Музей советской оккупации

    Памятники жертвам коммунизма

    Грузия: Музей советской оккупации

    На родине Сталина в грузинском городе Гори советский диктатор до сих пор считается национальным героем, хотя и есть планы переделать постоянную экспозицию в посвященном ему музее. О политических репрессиях и жертвах советского режима рассказывает Музей советской оккупации, открывшийся в 2006 году при Национальном музее в Тбилиси.

  • Казахстан: памятник жертвам голода

    Памятники жертвам коммунизма

    Казахстан: памятник жертвам голода

    Около 1,5 миллиона казахов погибли в результате катастрофического голода, вызванного принудительной коллективизацией в 1932/33 годы. Память жертв казахского голодомора чтит монументальная скульптурно-художественная композиция в Астане, открытая 31 мая 2012 года в национальный день памяти жертв политических репрессий.

  • Украина: памятник у Тюрьмы на Лонцкого

    Памятники жертвам коммунизма

    Украина: памятник у "Тюрьмы на Лонцкого"

    Памятник жертвам коммунистических преступлений во Львове открыли в 1997 году. Место, где он установлен, символично - напротив бывшей тюрьмы на Лонцкого, в здании которой располагались, в частности, управление НКВД и следственная тюрьма гестапо. С 2009 года здесь работает национальный Музей памяти жертв оккупационных режимов.

  • Латвия: памятник Свободы

    Памятники жертвам коммунизма

    Латвия: памятник Свободы

    Милда - так называют латыши женскую фигуру на 19-метровом пилоне памятника Свободы в Риге. Монумент был возведен в 1935 году в память о павших борцах за независимость Латвии и пережил советское время благодаря протекции архитектора Мухиной, уроженки Риги. Памятник является одним из неофициальных символов Латвии и выражает стремление к самоопределению, волю к протесту и сопротивлению.

  • Монголия: мемориал в Музее памяти жертв политических репрессий

    Памятники жертвам коммунизма

    Монголия: мемориал в Музее памяти жертв политических репрессий

    Зажатая между Россией и Китаем страна почти весь 20-й век провела под игом иностранного господства. Политически и экономически Монголия дольше всего зависела от СССР. В 1996 году в Улан-Баторе был открыт Музей памяти жертв политических преследований, а через год был добавлен мемориал.

  • Корея: Мост свободы

    Памятники жертвам коммунизма

    Корея: "Мост свободы"

    Мост через реку Имджинган, протекающую по территориям КНДР и Республики Кореи, был построен еще в начале 20-го века. Расположенный в демилитаризованной зоне, он является единственным связующим звеном между частями разделенной земли. Мост играл важную роль в Корейской войне 1950-1953 годов. Южная сторона моста стала своего рода мемориалом, где люди оставляют флаги и личные послания.

  • Камбоджа: память о жертвах красных кхмеров

    Памятники жертвам коммунизма

    Камбоджа: память о жертвах "красных кхмеров"

    Террористический режим "красных кхмеров" уничтожил более двух миллионов камбоджийцев - почти половину населения страны. В 1978 году войска также коммунистического Вьетнама заняли Камбоджу. Кости и черепа жертв массовых репрессий были выставлены публично как свидетельство геноцида.

  • США: Катынское преступление

    Памятники жертвам коммунизма

    США: Катынское преступление

    Весной 1940 года в Катынском лесу в Смоленской области советская власть расстреляла около 4400 польских военнопленных, в основном офицеров. Катынский расстрел является синонимом массового уничтожения польских граждан, содержавшихся в разных лагерях и тюрьмах НКВД СССР. Мемориал в Нью-Джерси, посвященный всем жертвам советского коммунизма, была возведен по инициативе польских эмигрантов в США.

    Автор: Марсель Фюрстенау, Элла Володина


  • Чехия: мемориал жертвам коммунизма

    Памятники жертвам коммунизма

    Чехия: мемориал жертвам коммунизма

    Семь бронзовых скульптур спускаются вниз по белой лестнице у подножия холма Петршин в Праге. Мемориал был открыт в 2002 году и является совместной работой чешского скульптора Олбрама Зубека и архитекторов Яна Керела и Зденека Хользела. Мемориал посвящен, как гласит надпись, не только тем, кто был "заключен в тюрьму или казнен, но и всем тем, чья жизнь была разрушена тоталитарным деспотизмом".

  • Германия: мемориал в Хоэншёнхаузене

    Памятники жертвам коммунизма

    Германия: мемориал в Хоэншёнхаузене

    С 1951 по 1989 годы в центральном следственном изоляторе министерства госбезопасности ГДР ("штази") находились в заключении более 11 000 человек. До того кирпичную постройку с подвальными помещениями в берлинском районе Хоэншёнхаузен использовали советские оккупационные власти в качестве специального лагеря для нацистов и предполагаемых врагов коммунистического режима.

  • Румыния: память о Сопротивлении

    Памятники жертвам коммунизма

    Румыния: память о Сопротивлении

    От гигантского памятника Ленину, установленного в 1960 году в Бухаресте на площади перед самым высоким зданием Румынии, построенным по типу "сталинских высоток", остался один пьедестал. По инициативе бывших политических заключенных с 2016 года на этом пьедестале стоит 20-метровой высоты обелиск работы скульптора Михая Букулея.

  • Албания: Дом листьев

    Памятники жертвам коммунизма

    Албания: "Дом листьев"

    Первый мемориал памяти жертв коммунистического режима в Тиране появился в 2017 году. Во время Второй мировой войны немецкие оккупанты использовали здание в качестве тюрьмы. После прихода к власти коммунистов в 1945 году здесь пытали и убивали инакомыслящих. Затем за фасадами "Дома листьев" разместилась штаб-квартира Сигурими, секретной службы Албании в эпоху коммунистического режима.

  • Россия: Соловецкий камень

    Памятники жертвам коммунизма

    Россия: Соловецкий камень

    В Москве памятник жертвам политических репрессий в СССР находится на Лубянской площади. Именно на Лубянке в годы советской диктатуры подписывались документы на массовые аресты людей, которых обвиняли в измене родине и в антикоммунизме. Гранитный валун привезли в Москву с Соловецких островов, из поселка Соловецкого, где в 1919-1933 годах был лагерь, а в 1937-1939 годах - тюрьма особого назначения.

  • Грузия: Музей советской оккупации

    Памятники жертвам коммунизма

    Грузия: Музей советской оккупации

    На родине Сталина в грузинском городе Гори советский диктатор до сих пор считается национальным героем, хотя и есть планы переделать постоянную экспозицию в посвященном ему музее. О политических репрессиях и жертвах советского режима рассказывает Музей советской оккупации, открывшийся в 2006 году при Национальном музее в Тбилиси.

  • Казахстан: памятник жертвам голода

    Памятники жертвам коммунизма

    Казахстан: памятник жертвам голода

    Около 1,5 миллиона казахов погибли в результате катастрофического голода, вызванного принудительной коллективизацией в 1932/33 годы. Память жертв казахского голодомора чтит монументальная скульптурно-художественная композиция в Астане, открытая 31 мая 2012 года в национальный день памяти жертв политических репрессий.

  • Украина: памятник у Тюрьмы на Лонцкого

    Памятники жертвам коммунизма

    Украина: памятник у "Тюрьмы на Лонцкого"

    Памятник жертвам коммунистических преступлений во Львове открыли в 1997 году. Место, где он установлен, символично - напротив бывшей тюрьмы на Лонцкого, в здании которой располагались, в частности, управление НКВД и следственная тюрьма гестапо. С 2009 года здесь работает национальный Музей памяти жертв оккупационных режимов.

  • Латвия: памятник Свободы

    Памятники жертвам коммунизма

    Латвия: памятник Свободы

    Милда - так называют латыши женскую фигуру на 19-метровом пилоне памятника Свободы в Риге. Монумент был возведен в 1935 году в память о павших борцах за независимость Латвии и пережил советское время благодаря протекции архитектора Мухиной, уроженки Риги. Памятник является одним из неофициальных символов Латвии и выражает стремление к самоопределению, волю к протесту и сопротивлению.

  • Монголия: мемориал в Музее памяти жертв политических репрессий

    Памятники жертвам коммунизма

    Монголия: мемориал в Музее памяти жертв политических репрессий

    Зажатая между Россией и Китаем страна почти весь 20-й век провела под игом иностранного господства. Политически и экономически Монголия дольше всего зависела от СССР. В 1996 году в Улан-Баторе был открыт Музей памяти жертв политических преследований, а через год был добавлен мемориал.

  • Корея: Мост свободы

    Памятники жертвам коммунизма

    Корея: "Мост свободы"

    Мост через реку Имджинган, протекающую по территориям КНДР и Республики Кореи, был построен еще в начале 20-го века. Расположенный в демилитаризованной зоне, он является единственным связующим звеном между частями разделенной земли. Мост играл важную роль в Корейской войне 1950-1953 годов. Южная сторона моста стала своего рода мемориалом, где люди оставляют флаги и личные послания.

  • Камбоджа: память о жертвах красных кхмеров

    Памятники жертвам коммунизма

    Камбоджа: память о жертвах "красных кхмеров"

    Террористический режим "красных кхмеров" уничтожил более двух миллионов камбоджийцев - почти половину населения страны. В 1978 году войска также коммунистического Вьетнама заняли Камбоджу. Кости и черепа жертв массовых репрессий были выставлены публично как свидетельство геноцида.

  • США: Катынское преступление

    Памятники жертвам коммунизма

    США: Катынское преступление

    Весной 1940 года в Катынском лесу в Смоленской области советская власть расстреляла около 4400 польских военнопленных, в основном офицеров. Катынский расстрел является синонимом массового уничтожения польских граждан, содержавшихся в разных лагерях и тюрьмах НКВД СССР. Мемориал в Нью-Джерси, посвященный всем жертвам советского коммунизма, была возведен по инициативе польских эмигрантов в США.

    Автор: Марсель Фюрстенау, Элла Володина


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