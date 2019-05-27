 Мексиканская журналистка Эрнандес получила премию DW ″За свободу слова″ | Новости из Германии о Германии | DW | 27.05.2019

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Германия

Мексиканская журналистка Эрнандес получила премию DW "За свободу слова"

Мексиканская журналистка Анабель Эрнандес удостоена премии Deutsche Welle "За свободу слова" за ее вклад в борьбу с коррупцией и за защиту свободы мнений у себя на родине.

Лауреаты премии DW За свободу слова мексиканская журналистка Анабель Эрнандес (2019 год) и бывший главный редактор турецкой газеты Hürriyet Седат Эргин (2016 год)

Лауреаты премии DW "За свободу слова" мексиканская журналистка Анабель Эрнандес (2019 год) и бывший главный редактор турецкой газеты Hürriyet Седат Эргин (2016 год)

Генеральный директор медиакомпании Deutsche Welle Петер Лимбург (Peter Limburg) в понедельник, 27 мая, вручил мексиканской журналистке Анабель Эрнандес учрежденную DW премию в области свободы слова Freedom of Speech Award.

Эрнандес была удостоена этой награды за вклад в борьбу с коррупцией и безнаказанностью преступников у себя на родине, в Мексике. Церемония награждения прошла в Бонне в рамках международного медийного форума Global Media Forum.

В благодарственной речи Эрнандес отметила, что в новейшей истории журналисты часто сталкиваются с насилием. "Сегодня я стою здесь, перед вами. Однако за десять лет, в течение которых я получала угрозы, более ста журналистов в моей стране были убиты из-за того, что выполняли свою работу", - заявила журналистка.

"Для свободных СМИ нет неприкосновенных"

При этом она подчеркнула, что организованная преступность существует не только в мексиканских наркокартелях, "но и за пределами Мексики на предприятиях, в банках и на биржах".

Контекст

Роль СМИ в преодолении глобальных кризисов, цензура и растущее недоверие к власти: эти и другие темы обсуждаются на конференции Global Media Forum, которая открылась 13 июня в Бонне. (13.06.2016)

Главной темой Global Media Forum в Бонне станет глобальное неравенство. 2000 участников со всего мира обсудят роль и практические возможности СМИ в борьбе с этим явлением. (11.06.2018)

По словам Эрнандес, задача журналистов, в частности, состоит в том, чтобы выяснить, что делают преступные группировки, как они это делают и почему, а также узнать, кто является их сообщниками.

"Для свободных журналистов и свободных СМИ не существует неприкосновенных", - добавила она.

Журналистка Анабель Эрнандес

Анабель Эрнандес родилась в 1971 году в Мексике. В 2000 году ее отец был похищен и убит в Мехико. Виновные в этом преступлении не привлечены к суду до сих пор. Однако, по словам самой Эрнандес, судьба ее отца вдохновила ее журналистской.

Сегодня она широко известна благодаря своим журналистским расследованиям о коррупции в правительственных кругах, наркоторговле и проституции.

Награда Deutsche Welle "За свободу слова"

Медиакомпания Deutsche Welle вручает награду "За свободу слова" с 2015 года. Лауреатом может стать лицо или инициатива, которые играют важную роль в деле защиты в СМИ прав человека и свободы мнений.

Среди получивших эту премию сегодня - находящийся в тюрьме в Саудовской Аравии блогер Раиф Бадави, (2015), бывший главный редактор турецкой газеты Hürriyet Седат Эргин (2016), журналистская ассоциация, освещающая работу Белого Дома (White House Correspondents' Association - WHCA, 2017), а также иранский политолог Садех Зибакалам (2018).

Конференция Global Media Forum проводится по инициативе медиакомпании Deutsche Welle в Бонне в двенадцатый раз. В нынешнем году 2000 участников форума из 140 стран обсуждают глобальные перемены в вопросах власти в политической, общественной и медиальной сферах, в том числе проблемы государственного контроля над СМИ и дезинформации в соцсетях.

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Ссылки в интернете

Сайт журналистской ассоциации, освещающей работу Белого Дома, White House Correspondents' Association - WHCA

Сайт журналистской ассоциации, освещающей работу Белого Дома, White House Correspondents' Association - WHCA

Аудио- и видеофайлы по теме

За пять лет в мире убили 530 журналистов  

Суверенный рунет: большой брат по китайскому образцу?  

Свобода слова в Венгрии: есть ли перспективы для журналистов?  

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