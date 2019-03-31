Международные наблюдатели похвалили выборы в Украине и назвали недочеты

Итогом долгосрочного наблюдения за президентскими выборами в Украине, а также краткосрочного отслеживания голосования в первом туре 31 марта стал предварительный вывод о том, что выборы были конкурентными, избиратели имели широкие возможности для выбора, а явка людей на избирательные участки была высокой. Об этом в понедельник, 1 апреля, на пресс-конференции в Киеве заявили представители более двух тысяч наблюдателей от Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ, Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), Парламентской ассамблеи НАТО и Европарламента.

Украина продемонстрировала устойчивость и прогресс

Глава делегации ПА ОБСЕ (в ее составе работали 110 наблюдателей, в основных областных центрах Украины и Киеве), депутат немецкого бундестага Дорис Барнетт (Doris Barnett) призналась, что она и ее коллеги испытывали беспокойство из-за сложной предвыборной ситуации, связанной с действиями России в Крыму и в Донбассе.

"Это была обеспокоенность потенциальным насилием или давлением в день выборов. Но все было хорошо организовано и прошло без правонарушений. Народ Украины народ заслуживает того, чтобы уважать его выбор", - подчеркнула Барнетт.

Законы Украины создали прочную основу для проведения демократических выборов, говорится в обнародованном международными наблюдателями заявлении. "Это были свободные выборы", - добавил специальный координатор ОБСЕ и почетный президент ПА ОБСЕ Илка Канерва.

Недостатки и рекомендации

В то же время в тексте заявления содержится немало замечаний к избирательному процессу. В частности, указывается на "многочисленные свидетельства покупки голосов и злоупотребления государственными ресурсами", что подрывало доверие избирателей.

По оценкам наблюдателей, пресса была свободной и разнообразной, но освещение ею избирательной кампании не содержало глубокого анализа и часто было предвзятым. Наблюдатели рекомендовали накануне второго тура провести публичные дебаты кандидатов в президенты.

Работа Центризбиркома признана хорошей, при этом отмечены "некоторые процессуальные проблемы при подсчете голосов". Кроме того, условия для подведения итогов иногда казались западным наблюдателям неадекватными.

Представители международной миссии признали, что вынужденное неучастие в выборах украинцев из аннексированного Россией Крыма и неконтролируемых Киевом территорий Донбасса, а также многих украинцев, находящихся в России, повлияло на исход голосования. Однако это влияние не было ни значительным, ни решающим, полагают западные наблюдатели.

____________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

Кто претендует на пост президента Украины? Рекордное число кандидатов В избирательной кампании, предшествующей предстоящим президентским выборам 31 марта 2019 года, участвует рекордное число кандидатов. Всего Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 44 претендента на пост президента. До этого рекордное число было зафиксировано на выборах в 2004 году. Тогда на должность главы государства претендовали 24 человека.

Кто претендует на пост президента Украины? Владимир Зеленский: "слуга народа" идет в президенты Актер и шоумен Владимир Зеленский объявил о намерении бороться за пост президента в новогоднюю ночь в эфире телеканала "1+1". Спустя месяц он стал лидером избирательной гонки. Его популярности не помешал и скандал, связанный с кинобизнесом актера в России. Многим украинцам Зеленский известен по комедийному телесериалу "Слуга народа", где он играет учителя, неожиданно ставшего президентом.

Кто претендует на пост президента Украины? Юлия Тимошенко: "новый курс" от представителя старой элиты Долгожительница украинской политики Юлия Тимошенко идет на выборы с программой "Новый курс Украины", включающей принятие новой "народной" конституции. Тимошенко также обещает снизить вдвое цены на газ, вернуть Украине "величие", а ее гражданам - "ощущение счастья и достоинства". На президентских выборах в 2010 и 2014 годах Тимошенко была в числе основных лидеров, но оба раза потерпела поражение.

Кто претендует на пост президента Украины? Петр Порошенко: "Армия! Язык! Вера!" Действующий президент Петр Порошенко начал неофициальную избирательную кампанию еще летом 2018-го, когда в украинских городах появились билборды со слоганом "Армия! Язык! Вера!". Томос об автокефалии, полученный украинской православной церковью при активном участии Порошенко, может стать его козырем в предвыборной борьбе, хотя противники обвиняют его в использовании церкви в политических целях.

Кто претендует на пост президента Украины? Юрий Бойко: ставка на пророссийский электорат Среди кандидатов, ориентированных на пророссийский электорат, максимальный рейтинг у Юрия Бойко. На него сделала ставку партия "Оппозиционная платформа - За жизнь", объединившая многих бывших соратников экс-президента Виктора Януковича, правительство которого возглавлял Бойко. Он позиционирует себя как миротворец, обещает прекратить войну в Донбассе и снизить коммунальные тарифы.

Кто претендует на пост президента Украины? Анатолий Гриценко: "честный президент" Бывший министр обороны Украины и председатель партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко идет на выборы под слоганом "Честных больше". Одним из ключевых пунктов его программы является борьба с коррупцией. "Честный президент" также обещает в течение пяти лет повысить среднюю зарплату до 700 евро и вернуть оккупированные украинские территории без "особых статусов".

Кто претендует на пост президента Украины? Олег Ляшко: радикал и популист Лидер Радикальной партии Олег Ляшко традиционно использует имидж "парня из народа" и не гнушается эпатажных и популистских заявлений. В частности, он уже пообещал арестовать "всю российскую агентуру в Украине" и предложил вернуть смертную казнь "за коррупцию, государственную измену и терроризм". Ляшко также традиционно требует снижения цен и отмены большинства налогов. Автор: Дмитрий Губенко

