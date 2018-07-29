Международной трибунал по бывшей Югославии в Гааге (МТБЮ)

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На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Гаагский трибунал".
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Среди подзащитных адвоката Милошевича - Драгослава Огняновича был также белградской мафиозный авторитет Лука Бойович, отбывающий тюремное наказание в Испании.
Оправдательный приговор МТБЮ в отношении политика Воислава Шешеля, обвинявшегося в военных преступлениях во время войны на Балканах, отменен.
В Гааге начался новый процесс по делу лидера сербских националистов. Его обвиняют в совершении тяжких преступлений в годы гражданской войны в бывшей Югославии.
Власти Нидерландов хотят выяснить, кто помог лидеру боснийских хорватов покончить с собой во время заседания в Международном трибунале по бывшей Югославии.
Инцидент произошел во время заседания трибунала в Гааге, рассматривавшего апелляционные жалобы шестерых боснийских хорватов. Слободан Праляк был доставлен в больницу, где впоследствии скончался.
Суд в Гааге вынес приговор бывшему командующему войсками боснийских сербов Ратко Младичу. Его признали виновным в геноциде, преступлениях против человечности, нарушении законов и обычаев ведения войны.
Обвиняемый МТБЮ в военных преступлениях Горан Хаджич умер после тяжелой болезни. В 2016 году процесс в Гааге против него был приостановлен в связи с диагнозом подсудимого.
31 марта Международный трибунал по бывшей Югославии должен огласить приговор по делу лидера сербских националистов Воислава Шешеля. Однако добровольно в Гаагу Шешель не поедет, а Белград не спешит его выдавать.
Москва назвала приговор МТБЮ политизированным. В ООН же убеждены, что речь идет об "историческом дне" для торжества правосудия. Бывший лидер боснийских сербов приговорен к 40 годам тюрьмы за военные преступления.
Экс-лидеру боснийских сербов Радовану Караджичу вынесен суровый приговор. Но процесс переосмысления истории в Боснии и Герцеговине до сих пор не начался, считает Адельхайд Файльке.
Гаагский трибунал признал Радована Караджича виновным в военных преступлениях. Бывший лидер боснийских сербов приговорен к 40 годам лишения свободы.
Освобожденный в прошлом году лидер сербских националистов Воислав Шешель должен вернуться в Гаагу и вновь предстать перед судом.
МТБЮ отклонил апелляцию бывших сербских офицеров на принятое ранее решение. Они приговорены к пожизненному заключению.
Бывший командующий армией боснийских сербов сослался на плохое здоровье и назвал трибунал "сатанинским судом".
Бывшие хорватские генералы Анте Готовина и Младен Маркач были освобождены в зале суда. Международный трибунал по бывшей Югославии счел недоказанным участие этих военных в планировании изгнания сербов из Хорватии.
Перед судом предстал экс-президент самопровозглашенной Республики Сербская Краина.
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