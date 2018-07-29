Международной трибунал по бывшей Югославии в Гааге (МТБЮ)

В Сербии скончался экс-президент самопровозглашенной Сербской Краины

Обвиняемый МТБЮ в военных преступлениях Горан Хаджич умер после тяжелой болезни. В 2016 году процесс в Гааге против него был приостановлен в связи с диагнозом подсудимого.