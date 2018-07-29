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Международной трибунал по бывшей Югославии в Гааге (МТБЮ)

На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Гаагский трибунал".

Внимание: контент страницы генерируется автоматически на основании ключевых слов.

17.03.2006 BELGRADE, SERBIA AND MONTENEGRO: Dragoslav Ognjanovic, lawyer of late Yugoslav President Slobodan Milosevic, gives a press conference in Belgrade, 17 March 2006. The UN war crimes tribunal today fended off speculation that former Yugoslav president Slobodan Milosevic was poisoned in its custody, citing provisional tests which showed no signs of foul play. AFP PHOTO / DIMITAR DILKOFF (Photo credit should read DIMITAR DILKOFF/AFP/Getty Images)

В Белграде убит бывший адвокат Слободана Милошевича 29.07.2018

Среди подзащитных адвоката Милошевича - Драгослава Огняновича был также белградской мафиозный авторитет Лука Бойович, отбывающий тюремное наказание в Испании.
31.03.2016 +++ epa05237514 Vojislav Seselj talks during a press conference in Belgrade, Serbia, 31 March 2016 The UN war crimes tribunal for former Yugoslavia (ICTY) on 31 March 2016 acquitted Seselj of nine counts of war crimes and crimes against humanity allagedly committed between 1991 and 1993 during the Balkan wars. EPA/KOCA SULEJMANOVIC +++(c) dpa - Bildfunk+++ © Simon Wudu

Суд в Гааге приговорил сербского националиста Шешеля к 10 годам тюрьмы 11.04.2018

Оправдательный приговор МТБЮ в отношении политика Воислава Шешеля, обвинявшегося в военных преступлениях во время войны на Балканах, отменен.

24.03.2016 Serbian ultra-nationalist leader Vojislav Seselj surrounded by his supporters arrives for an anti-government rally in Belgrade March 24, 2016. Copyright: Reuters/M. Djurica

Прокуратура МТБЮ требует пересмотреть дело Воислава Шешеля 13.12.2017

В Гааге начался новый процесс по делу лидера сербских националистов. Его обвиняют в совершении тяжких преступлений в годы гражданской войны в бывшей Югославии.
THE HAGUE, NETHERLANDS - NOVEMBER 29: Photo provided by ICTY shows, Crotian Former General Slobodan Praljak drinking a small bottle of liquid claimed to be poison after judges reconfirmed his 20-year prison sentence during a Yugoslav War Crimes Tribunal in The Hague, Netherlands on November 29, 2017. ICTY / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Прокуратура начала расследовать самоубийство экс-генерала Праляка 30.11.2017

Власти Нидерландов хотят выяснить, кто помог лидеру боснийских хорватов покончить с собой во время заседания в Международном трибунале по бывшей Югославии.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=nDrXz0kaPlo Angeklagter trinkt Gift

Хорватский генерал умер, выпив яд на заседании МТБЮ 29.11.2017

Инцидент произошел во время заседания трибунала в Гааге, рассматривавшего апелляционные жалобы шестерых боснийских хорватов. Слободан Праляк был доставлен в больницу, где впоследствии скончался.
THE HAGUE, NETHERLANDS - NOVEMBER 22: Former Bosnian military chief Ratko Mladic appears for the pronouncement of the Trial Judgement for the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY) on November 22, 2017 in The Hague, The Netherlands. UN war crimes judges at The Hague are expected to deliver a verdict on Bosnian Serb military commander Ratko Mladic, dubbed the Butcher of Bosnia today. Mladic, 74, is accused of 11 counts - which include genocide, war crimes and crimes against humanity committed by his forces during the war in Bosnia from 1992 and 1995. (Photo by Michel Porro/Getty Images)

Гаагский трибунал приговорил Младича к пожизненному заключению 22.11.2017

Суд в Гааге вынес приговор бывшему командующему войсками боснийских сербов Ратко Младичу. Его признали виновным в геноциде, преступлениях против человечности, нарушении законов и обычаев ведения войны.
GettyImages 119827243 Goran Hadzic (R), the last of Serbia's alleged war criminals, makes his initial appearance to stand trial on crimes against humanity at the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY) in the Hague on July 25, 2011. The ex-Croatian Serb rebel leader declined to enter a plea. AFP PHOTO / POOL netherlands out - belgium out (Photo credit should read JERRY LAMPEN/AFP/Getty Images)

В Сербии скончался экс-президент самопровозглашенной Сербской Краины 12.07.2016

Обвиняемый МТБЮ в военных преступлениях Горан Хаджич умер после тяжелой болезни. В 2016 году процесс в Гааге против него был приостановлен в связи с диагнозом подсудимого.
epa04486683 Vojislav Seselj waves to supporters from the balcony of his party headquarters in Belgrade, Serbia, 12 November 2014. The UN war crimes tribunal for former Yugoslavia (ICTY) said 06 November 2014 that it has approved the provisional release of Serbian nationalist leader Vojislav Seselj. ICTY judges allowed Seselj to travel home for medical treatment on the condition that he does try to influence his ongoing war crimes trial. He must return to ICTY when summoned. EPA/ANDREJ CUKIC

Гаагский трибунал: как Сербия игнорирует свои обязательства 30.03.2016

31 марта Международный трибунал по бывшей Югославии должен огласить приговор по делу лидера сербских националистов Воислава Шешеля. Однако добровольно в Гаагу Шешель не поедет, а Белград не спешит его выдавать.
Bosnian Serb wartime leader Radovan Karadzic sits in the courtroom for the reading of his verdict at the International Criminal Tribunal for Former Yugoslavia (ICTY) in The Hague, on March 24, 2016. The former Bosnian-Serbs leader is indicted for genocide, crimes against humanity, and war crimes. / AFP / POOL / Robin van Lonkhuijsen / Netherlands OUT (Photo credit should read ROBIN VAN LONKHUIJSEN/AFP/Getty Images)

Сербия и Россия раскритиковали приговор Караджичу 26.03.2016

Москва назвала приговор МТБЮ политизированным. В ООН же убеждены, что речь идет об "историческом дне" для торжества правосудия. Бывший лидер боснийских сербов приговорен к 40 годам тюрьмы за военные преступления.
Bosnian Serb wartime leader Radovan Karadzic sits in the courtroom for the reading of his verdict at the International Criminal Tribunal for Former Yugoslavia (ICTY) in The Hague, on March 24, 2016. The former Bosnian-Serbs leader is indicted for genocide, crimes against humanity, and war crimes. / AFP / POOL / Robin van Lonkhuijsen / Netherlands OUT (Photo credit should read ROBIN VAN LONKHUIJSEN/AFP/Getty Images)

Комментарий: приговор Караджичу - запоздалая справедливость 25.03.2016

Экс-лидеру боснийских сербов Радовану Караджичу вынесен суровый приговор. Но процесс переосмысления истории в Боснии и Герцеговине до сих пор не начался, считает Адельхайд Файльке.
Ex-Bosnian Serb leader Radovan Karadzic sits in the court of the International Criminal Tribunal for former Yugoslavia (ICTY) in the Hague, the Netherlands March 24, 2016. REUTERS/Robin van Lonkhuijsen/Pool

Радован Караджич приговорен к 40 годам тюрьмы 24.03.2016

Гаагский трибунал признал Радована Караджича виновным в военных преступлениях. Бывший лидер боснийских сербов приговорен к 40 годам лишения свободы.
epa04486683 Vojislav Seselj waves to supporters from the balcony of his party headquarters in Belgrade, Serbia, 12 November 2014. The UN war crimes tribunal for former Yugoslavia (ICTY) said 06 November 2014 that it has approved the provisional release of Serbian nationalist leader Vojislav Seselj. ICTY judges allowed Seselj to travel home for medical treatment on the condition that he does try to influence his ongoing war crimes trial. He must return to ICTY when summoned. EPA/ANDREJ CUKIC

Гаагский трибунал требует вернуть сербского радикала под стражу 30.03.2015

Освобожденный в прошлом году лидер сербских националистов Воислав Шешель должен вернуться в Гаагу и вновь предстать перед судом.
epa04594614 (L-R, back row) Former Bosnian Serb Army Lieutenant Colonel, Vujadin Popovic (L), stands in the courtroom of the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY), next to his Lieutenant Colonel Ljubisa Beara (2-L) while Drago Nikolic (C, partially hidden) shakes hands with their lawyer and other defendants, Radivoje Mimetic (2-R) and Vinko Pandurevic (R) waiting in the courtroom of the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY), in The Hague, The Netherlands, 30 January 2015. EPA/MICHAEL KOOREN / POOL

Трибунал ООН вынес окончательный приговор по делу о преступлениях в Сребренице 30.01.2015

МТБЮ отклонил апелляцию бывших сербских офицеров на принятое ранее решение. Они приговорены к пожизненному заключению.
epa03304383 (FILE) A file photograph dated 03 June 2011 showing former Bosnian Serb General Ratko Mladic sitting in the court room during his initial appearance at U.N.'s Yugoslav war crimes tribunal in The Hague, Netherlands. EPA/MARTIN MEISSNER (zu dpa vom 28.01.2014) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Младич отказался от дачи показаний в Гаагском трибунале 28.01.2014

Бывший командующий армией боснийских сербов сослался на плохое здоровье и назвал трибунал "сатанинским судом".
epa03473083 Former Croatian Army Generals Ante Gotovina, left, and Mladen Markac, right, thank their lawyers in the courtroom of the Yugoslav war crimes tribunal (ICTY) in The Hague, Netherlands, Friday, Nov. 16, 2012. The court overturned the convictions of the two lgenerals who were charged with atrocities against Serbs in the 1990s. Gotovina had been sentenced to 24 years and Markac 18 years. The verdict was greeted with thousands cheering in the streets of Zagreb. EPA/Bas Czerwinski

МТБЮ оправдал двух хорватских генералов 16.11.2012

Бывшие хорватские генералы Анте Готовина и Младен Маркач были освобождены в зале суда. Международный трибунал по бывшей Югославии счел недоказанным участие этих военных в планировании изгнания сербов из Хорватии.
GettyImages 119827243 Goran Hadzic (R), the last of Serbia's alleged war criminals, makes his initial appearance to stand trial on crimes against humanity at the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY) in the Hague on July 25, 2011. The ex-Croatian Serb rebel leader declined to enter a plea. AFP PHOTO / POOL netherlands out - belgium out (Photo credit should read JERRY LAMPEN/AFP/Getty Images)

В Гааге начался последний процесс МТБЮ 16.10.2012

Перед судом предстал экс-президент самопровозглашенной Республики Сербская Краина.
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