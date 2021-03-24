Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF)

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.
Роль женщины на Олимпиаде - чествовать мужчину. Так прописал президент Международного олимпийского комитета 100 лет назад. Но его идее не суждено было воплотиться в реальность.
Международная федерация легкой атлетики под руководством Ламина Диака скрывала положительные допинг-пробы россиян. Некоторые из них стали медалистами Олимпийских игр в Лондоне.
Ватикан создал федерацию легкой атлетики и ведет переговоры о членстве в IAAF. Представитель Папского совета по культуре не исключил участие в открытии летней Олимпиады 2024 года в Париже.
Исполком WADA рассмотрит вопрос о России. В преддверии заседания немецкие спортивные чиновники критикуют подход агентства к допинг-скандалу в РФ.
Уровень тестостерона у трансгендерных спортсменок не должен превышать 5 наномолей на литр, решили в IAAF. От них также необходима "подписанная декларация" о том, что трансгендеры определяют себя женщинами.
По словам главы дисциплинарного трибунала IAAF, есть многочисленные расхождения между данными, полученными от информатора WADA и теми, что были предоставлены Москвой в январе 2019 года.
IAAF нашла подтверждение сведениям о том, что отстраненные российские тренеры продолжают работать со спортсменами. В WADA обнаружили, что часть информации о положительных допинг-пробах была удалена
Из-за повышенного уровня тестостерона бегунья из ЮАР Кастер Семеня пропустит грядущее мировое первенство. Тяжба Семени с IAAF длится уже давно.
По словам Андрея Сильнова, он ушел в отставку по просьбе главы ВФЛА, рассчитывающего на восстановление федерации в IAAF.
Участники совета IAAF в Монако отказались восстанавливать членство Всероссийской федерации легкой атлетики.
Прыгун в высоту Данил Лысенко подозревается в фальсификации документов и даче ложных показаний о причинах пропуска допинг-тестов в 2018 году.
Российская сторона выполнила все условия для восстановления членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций, заявил президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин.
Юрий Ганус предложил полностью отстранить руководство ВФЛА, Центра спортивной подготовки и тренерский штаб сборной РФ. Министр спорта России не поддержал инициативу главы РУСАДА.
Ксения Савина выступала в соревнованиях под именем спортсменки из Украины после того, как допинг-пробы россиянки были признаны положительными.
Участники совета IAAF в Дохе отказались восстанавливать членство Всероссийской федерации легкой атлетики.
14 россиян получили право участвовать в чемпионате Европы в помещении и еще семь - в Кубке Европы по метаниям. Членство Всероссийской федерации легкой атлетики в IAAF пока не восстановлено.
© 2021 Deutsche Welle |
Защита личных данных |
Legal notice |
Contact