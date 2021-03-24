Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF)

IAAF одобрила новые правила для легкоатлеток-трансгендеров

Уровень тестостерона у трансгендерных спортсменок не должен превышать 5 наномолей на литр, решили в IAAF. От них также необходима "подписанная декларация" о том, что трансгендеры определяют себя женщинами.