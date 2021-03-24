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Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF)

French Junior Sports Minister Roxana Maracineanu passes in front of a portrait of French athlete and pioneer of women's sports, Alice Milliat, during the inauguration of a statue in tribute to Milliat at the Maison du sport francais (French House of Sports), the headquarters of the French National Olympic and Sports Committee (Comite national olympique et sportif francais, CNOSF) in Paris on March 8, 2021. (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Почему спортивные функционеры МОК испугались женщин 24.03.2021

Роль женщины на Олимпиаде - чествовать мужчину. Так прописал президент Международного олимпийского комитета 100 лет назад. Но его идее не суждено было воплотиться в реальность.
FILE - Iin this Jan.13, 2020 file photo, former president of the IAAF (International Association of Athletics Federations) Lamine Diack arrives at the Paris courthouse, Monday, Jan. 13, 2020. A Paris court is delivering its verdict Wednesday Sept. 16, 2020, in the trial of Lamine Diack on corruption, money laundering and breach of trust charges against the one-time supremo of global track and field athletics, and according to prosecutors, creamed off millions for himself, with his son.(AP Photo/Thibault Camus, File) |

Экс-глава IAAF приговорен к четырем годам тюрьмы из-за коррупции и российских спортсменов 17.09.2020

Международная федерация легкой атлетики под руководством Ламина Диака скрывала положительные допинг-пробы россиян. Некоторые из них стали медалистами Олимпийских игр в Лондоне.
05.10.2016 Thomas Bach and Pope Francis during Conference Sport at service of humanity, at the Vatican on october 05, 2016 The goal of the conference is to create a forum where leaders from different religious faiths, sports, business, academia and media can discuss how faith and sport can work together to better serve humanity. (Photo by Silvia Lore/NurPhoto) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Ватикан намерен сформировать собственный Олимпийский комитет 24.12.2019

Ватикан создал федерацию легкой атлетики и ведет переговоры о членстве в IAAF. Представитель Папского совета по культуре не исключил участие в открытии летней Олимпиады 2024 года в Париже.
24.05.2016 A technician holds a test tube with a blood sample at the Russian anti-doping laboratory in Moscow, Russia, May 24, 2016. REUTERS/Sergei Karpukhin/File Photo

Экс-глава WADA призвал более жестко действовать против допинга 04.11.2019

Исполком WADA рассмотрит вопрос о России. В преддверии заседания немецкие спортивные чиновники критикуют подход агентства к допинг-скандалу в РФ.
13.11.2015 *** epa05023394 View of a plaque outside the IAAF (The International Association of Athletics Federations) headquarters in Monaco, 13 November 2015. Russia is ready to step up its anti-doping efforts and hopes for a reasonable decision by the ruling athletics body IAAF which votes on a possible suspension of Russia for events including the 2016 Olympics, Sport Minister Vitaly Mutko said. EPA/SEBASTIEN NOGIER +++(c) dpa - Bildfunk+++ Copyright: picture-alliance/dpa/S. Nogier

IAAF одобрила новые правила для легкоатлеток-трансгендеров 16.10.2019

Уровень тестостерона у трансгендерных спортсменок не должен превышать 5 наномолей на литр, решили в IAAF. От них также необходима "подписанная декларация" о том, что трансгендеры определяют себя женщинами.
David Howman, President of the World Anti-Doping Agency (WADA) poses for a photograph at their head office in Montreal in this November 5, 2009 file photograph. One in two competitors will be tested during the London Games, including all medallists, and the estimated 400 daily tests are higher than any previous Olympics. To match Feature OLYMPICS-LONDON/DOPING REUTERS/Christinne Muschi/Files (CANADA - Tags: DRUGS SOCIETY SPORT OLYMPICS)

В IAAF заявили о манипуляции допинг-пробами в России 27.09.2019

По словам главы дисциплинарного трибунала IAAF, есть многочисленные расхождения между данными, полученными от информатора WADA и теми, что были предоставлены Москвой в январе 2019 года.
epa05018172 (FILES) A file picture dated 24 March 2015 of the World Anti-Doping Agency (WADA) Anti-Doping Organization Symposium in Lausanne, Switzerland. A World Anti-Doping Agency (WADA) commission on 09 November 2015 recommended athletics governing body IAAF suspend Russia from competition as it reported on its investigation into systematic doping in the country. EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT *** Local Caption *** 51858188 |

IAAF отказалась восстанавливать статус российской легкой атлетики 23.09.2019

IAAF нашла подтверждение сведениям о том, что отстраненные российские тренеры продолжают работать со спортсменами. В WADA обнаружили, что часть информации о положительных допинг-пробах была удалена

FILE - In this Friday, April 13, 2018 file photo South Africa's Caster Semenya celebrates after winning the woman's 800m final at Carrara Stadium during the 2018 Commonwealth Games on the Gold Coast, Australia. Caster Semenya will find out Wednesday, May 1, 2019 if she has won her appeal against IAAF rules to curb female runners' high natural levels of testosterone. (AP Photo/Mark Schiefelbein, File) |

Кастер Семеню из-за уровня тестостерона не допустят до ЧМ по легкой атлетике 30.07.2019

Из-за повышенного уровня тестостерона бегунья из ЮАР Кастер Семеня пропустит грядущее мировое первенство. Тяжба Семени с IAAF длится уже давно.
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Вице-президент ВФЛА покинул пост из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил 14.06.2019

По словам Андрея Сильнова, он ушел в отставку по просьбе главы ВФЛА, рассчитывающего на восстановление федерации в IAAF.
13.11.2015 *** epa05023394 View of a plaque outside the IAAF (The International Association of Athletics Federations) headquarters in Monaco, 13 November 2015. Russia is ready to step up its anti-doping efforts and hopes for a reasonable decision by the ruling athletics body IAAF which votes on a possible suspension of Russia for events including the 2016 Olympics, Sport Minister Vitaly Mutko said. EPA/SEBASTIEN NOGIER +++(c) dpa - Bildfunk+++ Copyright: picture-alliance/dpa/S. Nogier

IAAF в десятый раз продлила дисквалификацию федерации легкой атлетики РФ 09.06.2019

Участники совета IAAF в Монако отказались восстанавливать членство Всероссийской федерации легкой атлетики.
18.02.2014 FILE - In this Feb. 18, 2014, file photo, a Russian skating fan holds the country's national flag over the Olympic rings before the start of the men's 10,000-meter speedskating race at Adler Arena Skating Center during the 2014 Winter Olympics in Sochi, Russia. On Monday, July 18, 2016 WADA investigator Richard McLaren confirmed claims of state-run doping in Russia. (AP Photo/David J. Phillip, File) Copyright: picture-alliance/AP Photo

РФ могут отстранить от Олимпиады в Токио из-за нового допингового скандала 03.06.2019

Прыгун в высоту Данил Лысенко подозревается в фальсификации документов и даче ложных показаний о причинах пропуска допинг-тестов в 2018 году.
epa05023384 View of a plaque outside the IAAF (The International Association of Athletics Federations) headquarters in Monaco, 13 November 2015. Russia is ready to step up its anti-doping efforts and hopes for a reasonable decision by the ruling athletics body IAAF which votes on a possible suspension of Russia for events including the 2016 Olympics, Sport Minister Vitaly Mutko said. EPA/SEBASTIEN NOGIER (zu dpa Weltverband kündigt Entscheidung über Russland-Sperre an am 12.11.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++ picture-alliance/dpa/S.Nogier

Всероссийская федерация легкой атлетики погасила долг перед IAAF 01.06.2019

Российская сторона выполнила все условия для восстановления членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций, заявил президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин.
ARCHIV - Das Schild der russischen Anti-Doping-Agentur Rusada, aufgenommen am 10.11.2015 in Moskau. (zu dpa «Russlands Anti-Doping-Agentur gibt Vertuschung zu» vom 28.12.2016) Foto: Maxim Shipenkov/EPA/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

В Минспорта РФ не поддержали план РУСАДА по преодолению допингового скандала 13.05.2019

Юрий Ганус предложил полностью отстранить руководство ВФЛА, Центра спортивной подготовки и тренерский штаб сборной РФ. Министр спорта России не поддержал инициативу главы РУСАДА.
FILE - An Aug. 3, 2004 photo from files showing an unidentified laboratory assistant looking at urine tests at the WADA laboratories in Lausanne, Switzerland. FIFA¿s medical chief, Michel D¿Hooghe, says he is ¿really not happy¿ with drug-testing plans for the World Cup in Brazil, because samples taken from players must be flown across the Atlantic to a laboratory in Switzerland for analysis, possibly slowing results. FIFA had to turn to the lab in Lausanne because the Brazilian facility that was expected to analyze World Cup samples repeatedly failed to comply with World Anti-Doping Agency standards and so lost its authority to do testing.(AP Photo/Keystone, Fabrice Coffrini), File) Copyright: picture-alliance/AP Photo/F. Coffrini

Бегунья из РФ Ксения Савина дисквалифицирована за подмену паспорта 08.05.2019

Ксения Савина выступала в соревнованиях под именем спортсменки из Украины после того, как допинг-пробы россиянки были признаны положительными.
MOSCOW REGION, RUSSIA - JULY 28, 2017: Athlete Svetlana Shkolina competes in a high jump event at the 2017 Russian Championships in Athletics, in the town of Zhukovsky. Valery Sharifulin/TASS Foto: Valery Sharifulin/TASS/dpa |

IAAF продлила дисквалификацию российской федерации легкой атлетики 11.03.2019

Участники совета IAAF в Дохе отказались восстанавливать членство Всероссийской федерации легкой атлетики.
ARCHIV 2013 ***** FILE - In this Aug. 10, 2013 file photo athletes compete in a women's 3000-meter steeplechase heat at the World Athletics Championships in the Luzhniki stadium in Moscow, Russia. The credibility of the IAAF and sports in Russia will be on the line Monday, Nov. 9, 2015 when a report on extortion and doping cover-ups is published. (AP Photo/David J. Phillip) Copyright: Reuters/D. Balibouse

IAAF разрешила 21 легкоатлету из России выступать под нейтральным флагом 21.02.2019

14 россиян получили право участвовать в чемпионате Европы в помещении и еще семь - в Кубке Европы по метаниям. Членство Всероссийской федерации легкой атлетики в IAAF пока не восстановлено.
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