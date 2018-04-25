Международная авиакосмическая выставка в Берлине (ILA)

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В Берлине открылся традиционный авиасалон - крупнейший и старейший в Европе. Несмотря на санкции и внешнеполитическую напряженность, в работе авиасалона участвуют и компании из России.
25 апреля в берлинском аэропорту Шенефельд открывается традиционный авиасалон - выставка достижений мировой авиации и космонавтики. Накануне открытия выставку посетил корресподент DW.
Новинки от бундесвера, Airbus и Boeing: в Берлине открылась выставка авиационной техники ILA. От России приехал "Роскосмос", а от Украины - КБ Антонова с новым АН-178.
В открывшемся под Берлином авиасалоне ILA в нынешнем году меньше участников, чем в 2014 году. Основные темы выставки - снижение вредных выбросов и энергоэффективность.
В урегулировании конфликта на востоке Украины ключевую роль может сыграть ОБСЕ. В 2016 году пост председателя этой организации занимает Германия.
Европейский авиастроительный гигант выражает тревогу: ужесточение санкций ЕС против России может обернуться для него дефицитом титана.
На авиасалоне в Берлине демонстрируются свыше 300 летательных аппаратов. В кулуарах выставки обсуждают намерение России выйти из проекта Международной космической станции.
На экспозиции представлены 1200 производителей авиатехники из 40 государств. Страной-партнером в нынешнем году является Турция.
Авиасалон считается третьим по значимости в Европе.
Город на Волге стремится стать производственным и научным центром в области гражданской авиации с упором на грузовые перевозки. А форум МАТФ ищет свою нишу среди авиасалонов в Фарнборо, Ле Бурже, Берлине и Жуковском.
На завершившемся в воскресенье в Берлине авиасалоне ILA были заключены сделки на сумму, превышающую 14 миллиардов евро. Абсолютным рекордсменом стал концерн Airbus.
Международный авиасалон ILA-2010, стартовавший в Берлине, открыла федеральный канцлер Ангела Меркель. В первый же день выставки авиаконцерн Airbus получил самый крупный заказ за всю историю своего существования.
Берлинский авиасалон - наряду с выставками в Ле Бурже и Фарнборо - входит в тройку ведущих смотров отрасли в ЕС. В его работе принимают участие 1153 экспонента, а особое внимание публики привлекли аэробусы А380 и А400М.
"Изюминка" российской программы - совсем недавно впервые поднявшийся в воздух среднемагистральный пассажирский самолет "Сухой Суперджет-100", созданный россиянами совместно с американским концерном Boeing.
В Берлине начал работу старейший авиасалон мира. В следующем году ему исполняется 100 лет. За это время авиастроение прошло путь от самолета братьев Райт до аэробуса А380.
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