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Международная авиакосмическая выставка в Берлине (ILA)

The Spanish Air Force Patrulla Aguila perform in preparation for the International Air Show ILA at the airport Schoenefeld, near Berlin, Germany, Monday, April 23, 2018. The air show ILA will take place from April 25, until April 28, 2018. (AP Photo/Markus Schreiber) |

Берлинский авиасалон: научное шоу с военным акцентом 25.04.2018

В Берлине открылся традиционный авиасалон - крупнейший и старейший в Европе. Несмотря на санкции и внешнеполитическую напряженность, в работе авиасалона участвуют и компании из России.

Берлинский авиасалон ILA: взлетная полоса к европейскому рынку (24.04.2018) 24.04.2018

25 апреля в берлинском аэропорту Шенефельд открывается традиционный авиасалон - выставка достижений мировой авиации и космонавтики. Накануне открытия выставку посетил корресподент DW.

30.05.2016*** A Predator MQ-9 drone is on display at the International Aerospace Exhibition (ILA) in Schoenefeld on May 30, 2016. The Aerospace Exhibition at Schoenefeld Airport near Berlin takes place from June 1 till 4. / AFP / TOBIAS SCHWARZ (Photo credit should read TOBIAS SCHWARZ/AFP/Getty Images) Getty Images/AFP/T. Schwarz

Дроны завоевывают мир: что показали на авиасалоне ILA в Берлине? (видео) 01.06.2016

Новинки от бундесвера, Airbus и Boeing: в Берлине открылась выставка авиационной техники ILA. От России приехал "Роскосмос", а от Украины - КБ Антонова с новым АН-178.
30.05.2016*** Ein Mann reinigt auf der Internationalen Luft- und Raumfahrtausstellung (ILA) am 30.05.2016 in Schönefeld (Brandenburg) vor einem Eurofighter das Ausstellungsgelände. Die Luftfahrtschau auf dem Südgelände des Flughafens Berlin-Schönefeld ist vom 01.06. - 04.06.2016 geöffnet. Foto: Wolfgang Kumm/dpa | Verwendung weltweit copyright: picture-alliance/dpa/W. Kumm

Главные темы авиасалона ILA-2016 - энергоэффективность и снижение выбросов CO2 01.06.2016

В открывшемся под Берлином авиасалоне ILA в нынешнем году меньше участников, чем в 2014 году. Основные темы выставки - снижение вредных выбросов и энергоэффективность.

Как в ОБСЕ оценивают шансы на выборы в Донбассе? - DW Новости (01.06.2016) 01.06.2016

В урегулировании конфликта на востоке Украины ключевую роль может сыграть ОБСЕ. В 2016 году пост председателя этой организации занимает Германия.

Дроны завоевывают мир: что еще показали на авиасалоне ILA? (01.06.2016) 01.06.2016

Новинки от бундесвера, Airbus и Boeing: в Берлине открылась выставка авиационной техники ILA. От России приехал "Роскосмос", а от Украины - КБ Антонова с новым АН-178.
epa04063578 An aerial display of the Airbus A350 XWB aircraft in it's first showing in Asia during a media preview event of the Singapore Airshow 2014 at Changi Exhibition Centre in Singapore, 09 February 2014. The Singapore Airshow runs from 11 to 16 February 2014. EPA/TOM WHITE

Airbus опасается прекращения титановых поставок из России 20.05.2014

Европейский авиастроительный гигант выражает тревогу: ужесточение санкций ЕС против России может обернуться для него дефицитом титана.
Deutschland, Berlin, Flughafen Berlin-Schönefeld, ILA 2014, Flugprogramm, Formation Betankung von Eurofightern und Tornado Kampfflugzeugen durch einen Airbus A310 der Deutschen Luftwaffe, 16.05.2014

ILA-2014: В космическом павильоне обеспокоены судьбой МКС 20.05.2014

На авиасалоне в Берлине демонстрируются свыше 300 летательных аппаратов. В кулуарах выставки обсуждают намерение России выйти из проекта Международной космической станции.
German Chancellor Angela Merkel and Turkey's Transport, Maritime Affairs and Communications Minister Lutfi Elvan (2R) hold the scissors after cutting the ribbon in front of an Airbus A350 plane during the ceremony opening the ILA Berlin Air Show in Selchow near Schoenefeld south of Berlin May 20, 2014. The ILA runs from May 20 till 25. REUTERS/Tobias Schwarz (GERMANY - Tags: TRANSPORT BUSINESS)

В Берлине открылась Международная аэрокосмическая выставка 20.05.2014

На экспозиции представлены 1200 производителей авиатехники из 40 государств. Страной-партнером в нынешнем году является Турция.
Flugzeuge stehen am Dienstag (11.09.2012) auf dem Flughafen Berlin-Schönefeld auf dem neuen Ausstellungsgelände der Internationalen Luft- und Raumfahrtausstellung (ILA). Die Luftfahrtausstellung auf dem Airport südlich von Berlin findet vom 11. - 16.09.2012 statt. Foto: Wolfgang Kumm dpa/lbn +++(c) dpa - Bildfunk+++

В Берлине открылась авиационно-космическая выставка ILA-2012 11.09.2012

Авиасалон считается третьим по значимости в Европе.
Passagiermaschine TU-204 Russland Das Unternehmen Aviastar SP in Uljanowsk ist einer der größten Flugzeugbauer im heutigen Russland. Auf dem Bild - eine Passagiermaschine vom Typ TU-204 Sie wurden der DW unentgeltlich vom International Airtransport Forum (IATF) in Uljanowsk (Russland) zur Verfügung gestellt. Hier die entsprechende Erlaubnis in russischer Sprache: Добрый день, Андрей! По просьбе Николая Николаевича Никифорова высылаю Вам фотографии по авиационной тематике. Все фото предоставлены проекту Авиационная столица России для использования в иллюстративных материалах, поэтому я праве переслать их Вам на безвозмездной основе. Выбирите те, что считаете нужным. Zugelfiert von: Andrey Gurkov Transportflugzeug, Flugzeugbauer, Aviastar SP, Russland, Passagiermaschine vom Typ TU-204 поэтому я праве переслать их Вам на безвозмездной основе. Выбирите те, что считаете нужным. Zugelfiert von: Andrey Gurkov

Эксперты: Авиационный кластер в Ульяновске - для России нечто новое 10.07.2012

Город на Волге стремится стать производственным и научным центром в области гражданской авиации с упором на грузовые перевозки. А форум МАТФ ищет свою нишу среди авиасалонов в Фарнборо, Ле Бурже, Берлине и Жуковском.
The Lufthansa Airbus A380 starts behind the parked Airbus A380 of the Emirates during the International Air Show ILA at Schoenefeld airport in Berlin on Tuesday, June 8, 2010. The ILA 2010 takes place in Berlin between June 8 and June 13, 2010. (AP Photo/Jens Meyer)

На авиасалоне ILA заключены сделки на рекордную сумму 13.06.2010

На завершившемся в воскресенье в Берлине авиасалоне ILA были заключены сделки на сумму, превышающую 14 миллиардов евро. Абсолютным рекордсменом стал концерн Airbus.
Stewardessen stehen am Dienstag (08.06.2010) in Berlin-Schönefeld auf der Internationalen Luft- und Raumfahrtausstellung ILA vor einem Airbus 380 der Fluggesellschaft Emirates. Es handelt sich um das größten Passagierflugzeug der Welt. Foto: Jens Kalaene dpa/lbn

Авиасалон ILA-2010: концерн Airbus заключил рекордный контракт 08.06.2010

Международный авиасалон ILA-2010, стартовавший в Берлине, открыла федеральный канцлер Ангела Меркель. В первый же день выставки авиаконцерн Airbus получил самый крупный заказ за всю историю своего существования.
** ARCHIV ** Ein Airbus A380 am 17. Juni 2007 ueber Le Bourget bei Paris. Der Airbus-Mutterkonzern EADS wird jaehrlich weniger Flugzeuge vom Typ des Superjumbos A380 bauen als geplant. Der Flugzeughersteller teilte am Dienstag, 13. Mai 2008, in Paris mit, dass in diesem Jahr nur 12 statt der geplanten 13 Grossraumflugzeuge an Kunden ausgeliefert werden koennen. (AP Photo/Francois Mori) ----** FILE ** The new Airbus A380 super jumbo jet performs a demonstration flight, on the first day of the 47th Paris Air Show in Le Bourget, North of Paris, Monday June 18, 2007. (AP Photo/Francois Mori)

В Берлине открылся международный авиасалон ILA-2010 08.06.2010

Берлинский авиасалон - наряду с выставками в Ле Бурже и Фарнборо - входит в тройку ведущих смотров отрасли в ЕС. В его работе принимают участие 1153 экспонента, а особое внимание публики привлекли аэробусы А380 и А400М.
ARCHIV - Ein Passagierflugzeug vom Typ Airbus A380 fliegt auf dem Flughafen Berlin-Schönefeld am Logo der ILA vorbei (Archivfoto vom 16.05.2006). Mit einer Rekordbeteiligung etabliert sich die Internationale Luft-und Raumfahrtausstellung ILA 2008 (27.05.2008-01.06.2008) in Berlin-Schönefeld als größter Ost-West-Branchentreff. Foto: Wolfgang Kumm dpa (zu dpa-Themenpaket: Berliner Airshow ILA mit Rekordbeteiligung vom 21.05.2008) +++(c) dpa - Bildfunk+++

ILA-2008: весь мир авиации минус Boeing 27.05.2008

"Изюминка" российской программы - совсем недавно впервые поднявшийся в воздух среднемагистральный пассажирский самолет "Сухой Суперджет-100", созданный россиянами совместно с американским концерном Boeing.
Ein Hubschrauber Dhruv der indischen Armee startet am Freitag, 23. Mai 2008, zu einem Abnahmeflug fuer die Internationale Luft- und Raumfahrtausstellung (ILA) Berlin auf dem Flughafen Berlin-Schoenefeld. Die ILA, eine der drei weltgroessten Lufverkehrsausstellungen, beginnt am 27. Mai und dauert bis zum 1. Juni 2008. (AP Photo/Sven Kaestner) ---A helicopter of the Indian Air Force starts for a test flight to preparate for the International Berlin Air Show ILA at Berlin Schoenefeld airport Friday, May 23, 2008. Indian helicopter squadron Sarang is in the programm for the first time. The ILA, one of the three biggest air shows worldwide, starts on Tuesday, May 27 and runs till June 1, 2008. (AP Photo/Sven Kaestner)

Ангела Меркель открыла берлинский авиасалон 27.05.2008

В Берлине начал работу старейший авиасалон мира. В следующем году ему исполняется 100 лет. За это время авиастроение прошло путь от самолета братьев Райт до аэробуса А380.
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