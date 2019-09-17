 ″Медуза″ назвала имя сломавшего ногу дизайнеру Коновалову полицейского | Новости из Германии о России | DW | 18.09.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

"Медуза" назвала имя сломавшего ногу дизайнеру Коновалову полицейского

Полицейским, сломавшим ногу Константину Коновалову при задержании перед началом акции 27 июля, был командир 2-го оперативного полка московской полиции Александр Журавлев, утверждает "Медуза".

Полицейские во время акции протеста 27 июля

Полицейские во время акции протеста 27 июля

"Медуза" опознала полицейского, сломавшего ногу дизайнеру Константину Коновалову перед началом московской акции протеста 27 июля. Это командир 2-го оперативного полка московской полиции Александр Журавлев, сообщило в среду, 18 сентября, базирующееся в Риге издание.

Первоначально фамилию данного полицейского, а также его аккаунт в соцсети "Вконтакте" в связи с другим делом назвал расследователь группы Conflict Intelligene Team Руслан Левиев. Аккаунт оказался уже удален, однако "Медуза" сравнила фотографии из его архивированной копии со снимками, где полицейский стоит на ноге Коновалова, а также с кадрами, опубликованными участниками несогласованного митинга. По мнению журналистов, Журавлев - это тот силовик, который на фото из твиттера Коновалова стоит на его ноге, лежащей поперек бордюра.

Тот же полицейский задержал Михаила Светова

Кроме того, Журавлев участвовал в задержании члена "Либертарианской партии" Михаила Светова 31 июля. В тот же день полицейский дал свидетельские показания на заседании суда, арестовавшего политика на 30 суток. В интервью "Медузе" Светов и его адвокат Михаил Бирюков подтвердили, что полицейский, стоящий на ноге дизайнера Коновалова на фотографии, и свидетель, представившийся на заседании суда как "Журавлев Александр Геннадьевич", - это один и тот же человек.

В свою очередь Константин Коновалов сообщил, что ему написал еще один пострадавший о действий того же силовика, и указал, что тот шептал ему "всякие гадости". "Сомнений, что Журавлев садист, уже почти нет", - констатировал далее дизайнер.

Жесткое задержание Константина Коновалова

Накануне Савеловский суд Москвы оштрафовал Константина Коновалова на 10 тысяч рублей. Его признали виновным в нарушении правил проведения митинга (ч.5 ст. 20.2 КоАП). Сам Коновалов в своем Twitter написал, что просил перенести судебное заседание, поскольку находится в больнице и не может присутствовать в суде.

Контекст

Корреспондент журнала Der Spiegel Беньямин Биддер рассказал DW о своей новой книге, в которой идет речь о России и ее новом поколении, формирующем будущее страны. Какое именно? (12.09.2016)

На фоне полицейского и правового беспредела, захлестнувшего столицу в последние месяцы, публичное выражение симпатий власти стало вызывать растущее раздражение, указывает Александр Плющев. (10.09.2019)

Силовики задержали Константина Коновалова утром 27 июля, когда тот вышел из дома на пробежку и остановился возле мэрии, чтобы сфотографировать автозаки. После этого он побежал дальше, но полицейские догнали его, повалили на асфальт и наступили на ногу. В больнице дизайнеру диагностировали перелом внутреннего мыщелка большеберцовой кости.

Следственный комитет признал действия полицейских правомерными. В СК Коновалову объяснили, что, согласно закону "О полиции", полицейские могут применять физическую силу, если "несиловые способы не обеспечивают обеспечение возложенных на полицию обязанностей по пресечению преступления и административных правонарушений".

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DWдля | iOS | Android

Смотрите также:

  • Участник протеста перед полицейским оцеплением

    "Московское дело": причины и следствия протестов

    "Московское дело": главные фигуранты - оппозиционеры

    "Московское дело" - под таким общим названием фигурируют в СМИ разбирательства в отношении целого ряда участников оппозиционных акций в российской столице. Фигурантами дела являются не менее 15 человек, и их число может возрасти.

  • Задержание в ходе акций протеста в Москве 27 июля

    "Московское дело": причины и следствия протестов

    27 июля - более 1000 задержанных в Москве

    Фигуранты "Московского дела" были задержаны как минимум на трех акциях протеста - 27 июля, 3 и 10 августа. 27 июля в Москве состоялась несогласованная акция протеста в поддержку независимых незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму. Задержаны были более тысячи человек.

  • Задержание участника акции протеста

    "Московское дело": причины и следствия протестов

    3 августа - еще около 700 задержанных в столице

    Акция, прошедшая в Москве 3 августа, тоже не была согласована. По данным "ОВД-Инфо", силовики задержали почти 700 человек. В тот же день подобная акция прошла в Санкт-Петербурге.

  • Девушка перед полицейским кордоном

    "Московское дело": причины и следствия протестов

    Неготовность согласовывать протестные акции

    Протесты в Москве проходят каждую субботу - либо в формате согласованной акции, либо нет. При этом власти в большинстве случаев не согласуют мероприятия.

  • Протестующие в Москве

    "Московское дело": причины и следствия протестов

    Отказ регистрировать независимых кандидатов - причина протеста

    Протесты вспыхнули после отказа Мосгоризбиркома регистрировать на выборы в Мосгордуму независимых и оппозиционных кандидатов. В дальнейшем протестующие стали требовать и прекращения полицейского произвола.

  • Сергей Митрохин

    "Московское дело": причины и следствия протестов

    Пока зарегистрирован только Митрохин

    Представители официальных властей предлагают всем недовольным действиями избиркома обратиться в суд, но доказать свою правоту в суде удалось пока только Сергею Митрохину - окружной избирком обязали зарегистрировать его в качестве кандидата.

  • Егор Жуков под арестом

    "Московское дело": причины и следствия протестов

    Егор Жуков из ВШЭ - "лицо" нынешнего дела

    Одно из главных медийных лиц "московского дела" - студент ВШЭ Егор Жуков. За него вступились многие известные лица - рэпер Oxxxymiron, юрист ФБК Любовь Соболь, актриса Чулпан Хаматова и другие. Месяц Жуков оставался под стражей, однако затем его уголовное преследование по делу о массовых беспорядках было прекращено. Студента перевели под домашний арест - обвиняя в призывах к экстремизму.

  • Кирилл Жуков в суде

    "Московское дело": причины и следствия протестов

    Три года колонии за попытку поднять забрало шлема

    Кирилл Жуков получил три года колонии общего режима. По версии следствия, на акции протеста 27 июля он пытался поднять росгвардейцу забрало шлема, что расценили как насилие.

  • Данила Беглец в суде

    "Московское дело": причины и следствия протестов

    Признание вины не помогло избежать приговора

    25-летний предприниматель Данила Беглец, обвиненный в нападении на полицейского - а именно в том, что он схватил стража порядка за руку и одернул ее - признал в суде свою вину, надеясь вернуться к семье. Тем не менее суд, учтя все смягчающие обстоятельства, приговорил отца двух детей к двум годам колонии общего режима.

  • Иван Подкопаев на скамье подсудимых

    "Московское дело": причины и следствия протестов

    Распылил газовый баллончик - три года за насилие

    25-летнего Ивана Подкопаева суд приговорил к трем годам колонии. Технического сотрудника библиотеки признали виновным в применении насилия в отношении представителя власти. По утверждению следствия, скрыв лицо под балаклавой, он распылил газовый баллончик в сторону полицейских и нацгвардейцев.

  • Евгений Коваленко

    "Московское дело": причины и следствия протестов

    Отставной офицер вступился за митингующих

    Три с половиной года колонии получил офицер в отставке Евгений Коваленко, бросивший, по версии следствия, урну в сотрудника полицейского спецподразделения. Коваленко свою вину не признал, объяснив свой поступок жестом отчаяния и желанием оградить других митингующих от избиений со стороны полицейских.

  • Владислав Синица в суде

    "Московское дело": причины и следствия протестов

    Пять лет колонии за твит

    Блогер Владислав Синица, опубликовавший 31 июля спорный пост в Twitter, осужден на пять лет колонии общего режима за возбуждение "ненависти и вражды в отношении сотрудников правоохранительных органов" и призывы к насилию в отношении их детей.

  • Акция протеста 27 июня 2019 года

    "Московское дело": причины и следствия протестов

    Преследование пяти фигурантов прекращено

    СК прекратил уголовное преследование пяти фигурантов "московского дела" - по результатам расследования был сделан вывод, что в действиях Сергея Абаничева, Даниила Конона, Валерия Костенка, Владислава Барабанова и Дмитрия Васильева нет состава преступления. Меры пресечения, избранные им ранее, отменены.

    Автор: Григорий Аросев


Смотреть видео 12:27

От этого суда в шоке даже Галкин со Шнуровым: флешмоб в поддержку Устинова. DW Новости

Контекст

"Московское дело": причины и следствия протестов

Несогласованные акции протеста в июле-августе 2019 года привели к ряду уголовных дел, которые СМИ неофициально называют "московским делом". В фотогалерее DW - о том, как оно появилось и кто в нем фигурирует. (15.08.2019)  

Ссылки в интернете

Статья "Медузы"

Аудио- и видеофайлы по теме

От этого суда в шоке даже Галкин со Шнуровым: флешмоб в поддержку Устинова. DW Новости  

Московские протесты: кому из демонстрантов дали реальные сроки. DW Новости  

Западные эксперты о выборах в Мосгордуму и умном голосовании Навального. DW Новости  

Также по теме

Facebook Screenshot Constantine Konovalov

В Москве оштрафован дизайнер, которому полицейские сломали ногу 17.09.2019

Полицейские травмировали Константина Коновалова за несколько часов до начала акции протеста 27 июля. Суд оштрафовал его на 10 тысяч рублей за участие в несогласованном шествии.

Реклама

Самые читаемые

Европа отказывается от угля, но Россия не верит в потерю рынка  

Удар в спину: как СССР напал на Польшу  

Пограничники Таджикистана и Киргизии вступили в боевое столкновение  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно