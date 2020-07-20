"Мегафон" собирается проложить первую в Арктике линию связи

Российский оператор мобильной связи "Мегафон" и финский инфраструктурный оператор Cinia собираются к 2023 году проложить первую в Арктике подводную линию связи. Как заявил генеральный директор компании "Мегафон" Геворк Вермишян в интервью, опубликованном в газете "Ведомости" в понедельник, 20 июля, этот кабель станет самым коротким маршрутом для передачи данных из Европы в Азию.

О подготовке к началу разведывательных работ, необходимых для реализации проекта под названием Arctic Connect, "Мегафон" сообщил на своем сайте 17 июля. Партнером компании по их проведению будет холдинг "Росгеология".

Как будут прокладывать линию связи в Арктике

Научно-исследовательское судно "Росгеологии" "Профессор Логачев" пройдёт наиболее сложные с точки зрения ледовой обстановки участки трассы в Баренцевом, Карском, Лаптевых, Восточно-Сибирском и Чукотском морях, говорится в пресс-релизе компании. Экспедиция начнется 5 августа и продлится три месяца. Общая протяжённость исследуемого геологами в 2020 году участка составит 6500 километров.

По словам Геворка Вермишяна, морские исследования станут первым этапом реализации проекта. Они необходимы для определения оптимального маршрута прокладки линии связи вдоль Арктической зоны России и выбора мест строительства отводов на прибрежную территорию, указал он.

Следующий этап разведывательных работ пройдет в 2021 году и будет включать детальное изучение инженерных условий прокладки подводного кабеля, в том числе исследование пород дна. Аналогичные работы запланированы на отрезках линии связи за пределами российских вод, добавил гендиректор "Мегафона".

Кому выгодна прокладка линии связи в Арктике

По прогнозам Вермишяна, в ближайшие пять лет объем траффика между континентами увеличится на 200 процентов. При этом трансарктическая линия связи будет нужна не только для его передачи. Проект предусматривает строительство 11 отводов от основной магистрали на территорию России, они позволят подключать к интернету пользователей, в том числе предприятия ТЭК в отдаленных северных регионах России, отметил Вермишян.

В то же время управляющий партнер компании AC&M Михаил Алексеев считает, что проект морского волоконно-оптического кабеля представляет экономический интерес в первую очередь для скандинавских и китайских партнеров "Мегафона". Что касается России, то она получит от проекта стратегические преимущества, отмечает он.

Судя по всему, проблему связи на Севере России трансарктический кабель не решит. Он будет выходить на сушу всего в нескольких точках, оттуда его можно будет дотянуть в населенные пункты на расстоянии 50-100 километров, и жители этих территорий действительно получат качественный скоростной интернет. Но прокладывать кабель дальше, например в отдаленные районы Якутии, экономически невыгодно. Это мнение руководителя спутникового проекта AltegroSky Сергея Пехтерева приводит газета "Ведомости".

По предварительной оценке главы "Мегафона" Вермишяна, инвестиции в проект составят 0,8-1,2 млрд долларов.

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