МВФ призвал сохранить независимость Нацбанка Украины

После объявления главы Национального банка Украины (НБУ) Якова Смолия об уходе в отставку Международный валютный фонд (МВФ), выделяющий миллиарды евро на поддержку украинской экономики, призвал обеспечить независимость Нацбанка Украины. НБУ является центральным звеном в многомиллиардной программе помощи Украине, в которой участвует и Международный валютный фонд, заявил представитель МВФ в четверг, 2 июля.

Днем ранее Смолий неожиданно объявил об отставке, сославшись на оказываемое на него "систематическое политическое давление", которое, по его словам, мешает ему выполнять свои обязанности регулятора.

Только в июне МВФ согласился выделить Украине кредит в 5 млрд евро, чтобы ограничить ущерб, причиненный украинской экономике пандемией коронавируса SARS-CoV-2. МВФ согласился предоставить эти средства при условии, что Нацбанк Украины сохранит независимость. Если президент Украины Владимир Зеленский утвердит отставку Смолия, обещанный Киеву кредит МВФ окажется под угрозой. Зеленский пока не высказался по поводу отставки Якова Смолия.

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