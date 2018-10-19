 МВФ и Украина согласовали новый пакет помощи в 3,9 миллиарда долларов | Новости из Германии об Украине | DW | 19.10.2018

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Украина

МВФ и Украина согласовали новый пакет помощи в 3,9 миллиарда долларов

Украина уступила требованию МВФ и с ноября повысит цены на газ для потребителей почти на 25 процентов.

Логотип МВФ

Международный валютный фонд (МВФ) и Украина достигли договоренности о новой программе экономических мер, после реализации которой Киеву будут предоставлены кредиты на сумму в 3,9 миллиарда долларов. Программа, рассчитанная на 14 месяцев, заменит принятый ранее 4-летний договор, согласованный в марте 2015 года и истекающий через пять месяцев, сообщил МВФ в пятницу, 19 октября.

Контекст

В частности, Киев обязался повысить цены на газ для населения. В соответствии с требованиями МВФ, тарифы будут повышены на 23,5 процента с 1 ноября, новая цена составит 8,5 тысячи гривен (305 долларов США) за одну тысячу кубометров. "Это непросто, но это меньше, чем первичные требования, которые нам предъявляли. И мы защитим каждую семью, которой трудно будет платить за тепло и свет", - заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в Facebook.

"Критическое условие сотрудничества"

По его словам, корректировка цен на газ для потребителей была "критическим условием сотрудничества" с МВФ. "Это обязательство Украина взяла на себя еще в 2008 году. Не выполнить его сейчас - вернуться в дефолт и во времена гиперинфляции", - добавил он.

Новое соглашение должно быть одобрено Советом управляющих МВФ после того как в Киеве будет утвержден проект бюджета на 2019 год в соответствии с рекомендациями фонда.

В 2015 году был принят пакет помощи Украине в размере  17,5 миллиарда долларов, который был направлен на поддержку выхода страны из тяжелейшей рецессии. С апреля 2017 года Киев не получал помощь МВФ, отмечает AFP.

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