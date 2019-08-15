 МВД Италии разрешил сойти на берег несовершеннолетним беженцам с Open Arms | Новости из Германии о Европе | DW | 17.08.2019

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Европа

МВД Италии разрешил сойти на берег несовершеннолетним беженцам с Open Arms

Несовершеннолетним пассажирам гуманитарного судна Open Arms позволили покинуть его после двух недель в море. Их доставили на остров Лампедуза. Еще более ста человек пока остаются на корабле.

Несовершеннолентих пассажиров Open Arms доставляют в порт Лампедузы

Несовершеннолентих пассажиров Open Arms доставляют в порт Лампедузы

Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини после длительных дискуссий позволил сойти на берег 27 несовершеннолетним пассажирам спасательного судна испанской гуманитарной организации Open Arms. В субботу, 17 августа, их забрала лодка береговой охраны и доставила на остров Лампедуза. Все юные беженцы, которым власти позволили сойти на берег, были на корабле без сопровождения взрослых.

Гуманитарное судно Open Arms находится в территориальных водах Италии, однако разрешения причаливать к берегам этой страны у него по-прежнему нет. На борту осталось более ста человек, в том числе несовершеннолетние в сопровождении взрослых, которые уже две недели находятся в море. Капитан в интервью испанскому телевидению назвал обстановку на небольшом корабле взрывоопасной, предупредив, что доведенные до отчаяния беженцы готовы прыгать в воду и добираться до берега вплавь.

Контекст

Несмотря на различия в миграционном праве США и ЕС, в его основе лежит идея, что иммигранты должны обеспечивать себя сами. И это - повод для дискуссий, считает обозреватель FAZ. (14.08.2019)

С конца июля спасать мигрантов в Средиземном море будет экипаж судна Ocean Viking. Его предшественника Aquarius ранее лишили права ходить под флагами Гибралтар и Панама. (21.07.2019)

Ранее, 15 августа, Open Arms добилось права зайти в воды Италии. Административный суд области Лацио приостановил действие запретительного декрета Сальвини, который предполагает штраф в миллион евро за пребывание гуманитарных судов в итальянских территориальных водах. В то же время запрет главы МВД на швартовку для таких кораблей остается в силе.

Маттео Сальвини, который возглавляет правопопулистскую партию "Лига", уже неоднократно отказывался принять корабли с мигрантами. За месяц до этого итальянские власти задержали капитана корабля Sea-Watch-3, немку Каролу Ракете (Carola Rackete), которая проигнорировала запрет и доставила беженцев на итальянский остров Лампедуза. Позднее Ракете освободили.

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